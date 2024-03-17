ATO Başkanı: Çanakkale zaferi Türkiye Cumhuriyeti'nin ön sözüdür - Son Dakika
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Ekonomi

ATO Başkanı: Çanakkale zaferi Türkiye Cumhuriyeti'nin ön sözüdür

ATO Başkanı: Çanakkale zaferi Türkiye Cumhuriyeti\'nin ön sözüdür

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, Çanakkale'de elde edilen zaferin, bağımsızlık için şahlanan bir milletin dilden dile dolaşan destanı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin ön sözü olduğunu bildirdi. TÜRMOB Genel Başkanı Emre Kartaloğlu da Çanakkale Deniz Zaferi'nin azmin ve kararlılığın en büyük göstergesi olduğunu aktardı.

17.03.2024 12:48
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Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, Çanakkale'de elde edilen zaferin, bağımsızlık için şahlanan bir milletin dilden dile dolaşan destanı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin ön sözü olduğunu bildirdi.

ATO Başkanı Baran ve Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) Genel Başkanı Emre Kartaloğlu, 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitleri Anma Günü'nün 109. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Tarihten silinmek istenen bir milletin, birlik ve beraberlik içinde verdiği mücadeleyle düşman güçlerini ne denizden ne de karadan geçirdiğini bildiren Baran, şu değerlendirmede bulundu:

"Buğday çorbası ve üzüm hoşafıyla karnını doyuran, yokluk içinde mücadele veren bu milletin evlatları, en güçlü silahların dahi vatan aşkıyla savaşan, iman dolu yüreklere sahip bir orduyu yenemeyeceğini tüm cihana gösterdi. Çanakkale, tarihin akışını değiştiren, yokluklar içindeki bir milletin varoluş mücadelesidir. Çanakkale'de elde edilen zafer, bağımsızlık için şahlanan bir milletin dilden dile dolaşan destanı, Türkiye Cumhuriyeti'nin ön sözüdür. Çanakkale bir bilinçtir. Çanakkale'yi geçilmez yapan ruh, bugün yerli ve milli üretim üzerinde yükselen ve kendine yeten ekonomidir. Çanakkale'de canları pahasına vatan toprağını çiğnetmeyen şehit ve gazilerin torunları olarak, aziz emanete sahip çıkarak, çalışıp üretmeye devam ederek, onlara layık olma gayretimizi sürdüreceğiz."

"Cumhuriyet'e uzanan yol açıldı"

TÜRMOB Genel Başkanı Emre Kartaloğlu da Çanakkale Deniz Zaferi'nin azmin ve kararlılığın en büyük göstergesi olduğunu aktardı.

Çanakkale kahramanlarının, umudun tükendiği noktada inancın ve silahların yokluğunda yüreğin her türlü engeli aşabileceğini kanıtladığını belirten Kartaloğlu, şunları kaydetti:

"Bu büyük zafer, Türk milletinin hangi şart altında olursa olsun, hürriyet ve istiklali için neler yapabileceğini açıkça gözler önüne sermektedir. Çanakkale'de dünyanın en büyük ordularına karşı verilen direnişle tarihe 'Çanakkale geçilmez' diye yazdıranlar, bağımsızlık mücadelemize ve Cumhuriyet'e uzanan yolu açmıştır. Vatanının bağımsızlığı için başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve onun silah arkadaşları olmak üzere, kendini bu yola adayan kahramanlarımızı, şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum."

Kaynak: AA

Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi ATO Başkanı: Çanakkale zaferi Türkiye Cumhuriyeti'nin ön sözüdür - Son Dakika

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