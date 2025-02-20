Avro Bölgesi İnşaat Üretimi Değişmedi

Ekonomi

Avro Bölgesi'nde inşaat üretimi, aralıkta önceki aya göre değişmedi.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Avro Bölgesi'nin 2024 aralık ayına ilişkin mevsimsellikten arındırılmış inşaat üretim verilerini yayımladı.

Verilere göre, Avro Bölgesi'nde inşaat üretimi aralıkta bir önceki aya kıyasla sabit kalırken, önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 0,1 düştü.

AB'de ise inşaat üretimi aralıkta önceki aya kıyasla yüzde 0,4 artarken, 2023'ün aynı dönemine göre yüzde 0,8 geriledi.

Öte yandan, 2024 yılında inşaat sektöründeki yıllık ortalama üretim 2023 yılına kıyasla Avro Bölgesi'nde yüzde 0,9, AB'de ise yüzde 1,3 azaldı.

AB ülkeleri arasında aralıkta inşaat üretiminde önceki aya oranla en fazla artış yüzde 5,7 ile Polonya'da, yüzde 4,6 ile Çekya'da ve yüzde 3,6 ile Portekiz'de gerçekleşti.

En fazla düşüş ise yüzde 3,4 ile Bulgaristan'da, yüzde 2 ile Hollanda'da ve yüzde 1,7 ile İtalya'da ölçüldü.

İnşaat üretimi yıllık bazda yüzde 11,2 ile İspanya'da, yüzde 9,7 ile Çekya'da ve yüzde 5,8 ile Slovakya'da artarken, Romanya'da yüzde 12,9, Polonya'da 9,9, Avusturya'da yüzde 9,3 geriledi.