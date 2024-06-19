Avro Bölgesi'nde İnşaat Üretimi Nisanda Geriledi - Son Dakika
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Ekonomi

Avro Bölgesi'nde İnşaat Üretimi Nisanda Geriledi

Avro Bölgesi'nde inşaat üretimi, nisanda önceki aya göre yüzde 0,2 geriledi. Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) tarafından yayımlanan verilere göre, Avro Bölgesi'nde inşaat üretimi nisanda önceki aya kıyasla yüzde 0,2 azalırken, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,1 düşüş gösterdi. AB'de ise inşaat üretimi nisanda önceki aya kıyasla yüzde 0,2 artarken, 2023'ün aynı dönemine göre yüzde 0,9 geriledi. Macaristan, Romanya ve Slovakya'da inşaat üretimi en fazla artış gösterirken, Belçika, Slovenya ve Almanya'da ise en fazla düşüş yaşandı.

19.06.2024 12:41
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Avro Bölgesi'nde inşaat üretimi, nisanda önceki aya göre yüzde 0,2 geriledi.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Avro Bölgesi'nin nisan ayına ilişkin mevsimsellikten arındırılmış inşaat üretim verilerini yayımladı.

Verilere göre, Avro Bölgesi'nde inşaat üretimi nisanda önceki aya kıyasla yüzde 0,2, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 1,1 azaldı.

AB'de inşaat üretimi nisanda önceki aya kıyasla yüzde 0,2 artarken, 2023'ün aynı dönemine göre ise yüzde 0,9 geriledi.

AB ülkeleri arasında nisanda inşaat üretiminde önceki aya oranla en fazla artış yüzde 11,1 ile Macaristan, yüzde 8 ile Romanya ve yüzde 7,7 ile Slovakya'da belirlendi.

En fazla düşüş ise yüzde 3,7 ile Belçika'da, yüzde 2,7 ile Slovenya'da ve yüzde 2,1 ile Almanya'da ölçüldü.

İnşaat üretimi yıllık bazda Macaristan'da yüzde 15,6, Romanya'da yüzde 13,2 ve Portekiz'de yüzde 6,8 artarken, Belçika'da yüzde 9,3, Polonya'da yüzde 6, Slovenya'da yüzde 5,3 geriledi.

Kaynak: AA

Macaristan, Slovenya, Slovakya, Almanya, Belçika, Romanya, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Avro Bölgesi'nde İnşaat Üretimi Nisanda Geriledi - Son Dakika

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