Avro Bölgesi'nde Temmuz 2023 Perakende Satışları Artış Gösterdi - Son Dakika
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Ekonomi

Avro Bölgesi'nde Temmuz 2023 Perakende Satışları Artış Gösterdi

Avro Bölgesi'nde temmuz ayında perakende satışlar bir önceki aya göre yüzde 0,1 artış kaydetti. Avrupa İstatistik Ofisi'nin verilerine göre, Avrupa Birliği genelinde ise bu artış yüzde 0,2 oldu. Aylık bazda en fazla artış Hırvatistan'da, en fazla düşüş ise Lüksemburg'da görüldü. Yıllık bazda ise Avro Bölgesi'nde perakende satışlar yüzde 0,1 geriledi.

05.09.2024 13:50
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Avro Bölgesi'nde perakende satışlar, temmuzda bir önceki aya göre yüzde 0,1 arttı.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Avro Bölgesinin temmuz ayına ilişkin perakende satış verilerini yayımladı.

Verilere göre, AB'de perakende satışlar, temmuzda bir önceki aya kıyasla yüzde 0,2, geçen yılın aynı dönemine kıyasla da yüzde 0,4 artış gösterdi.

Avro Bölgesi'nde ise perakende satışlar temmuzda aylık bazda yüzde 0,1 artarken, yıllık bazda yüzde 0,1 geriledi.

Aylık bazda perakende satışlarda en fazla artış yüzde 2,9 ile Hırvatistan'da, yüzde 1,8 ile Avusturya ve Slovakya'da, yüzde 1,6 ile Slovenya'da belirlendi. En fazla düşüş ise yüzde 2,1 ile Lüksemburg'da ve yüzde 1,8 ile Romanya'da ölçüldü.

Perakende satışlar, yıllık bazda Lüksemburg'da yüzde 10,3, Hırvatistan'da yüzde 7,9 ve Bulgaristan'da yüzde 6,8 artarken, Belçika'da yüzde 4,4, Estonya'da yüzde 3,1 ve Finlandiya'da yüzde 2,1 geriledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Avro Bölgesi'nde Temmuz 2023 Perakende Satışları Artış Gösterdi - Son Dakika

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