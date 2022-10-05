AB, doğal gaza geçici bir süre tavan fiyat uygulamayı planlıyor - Son Dakika
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AB, doğal gaza geçici bir süre tavan fiyat uygulamayı planlıyor

05.10.2022 12:30
AB, doğal gaza geçici bir süre tavan fiyat uygulamayı planlıyor

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, yeni bir fiyat endeksi geliştirilinceye kadar doğal gaza geçici olarak tavan fiyat uygulanması üzerinde çalıştıklarını söyledi.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, yeni bir fiyat endeksi geliştirilinceye kadar doğal gaza geçici olarak tavan fiyat uygulanması üzerinde çalıştıklarını söyledi.

Von der Leyen, Strazburg'da gerçekleştirilen Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulunda " Rusya'nın Ukrayna'daki savaşı tırmandırması" başlıklı oturumda konuştu.

Rusya'nın enerjiyi bir silah olarak kullandığını belirten von der Leyen, "Savaş, ekonomik ve sosyal sıkıntılara neden oluyor. Tek pazarımızda vatandaşlarımıza ve ekonomiye ağır bir yük bindiriyor. Özellikle artan enerji maliyetleri, vatandaşların satın alma gücünün azalmasına ve şirketlerin rekabet gücünün kaybolmasına yol açıyor." diye konuştu.

Von der Leyen, AB ülkelerin gaz tüketimlerini yüzde 10 azalttığını, Rusya'dan boru hattıyla gelen gazın yüzde 40'tan yüzde 7,5'e indiğini, bu farkın ise güvenilir tedarikçilerden sağlanan gaz ile telafi edildiğini anlattı.

Gaz depoları yüzde 90 dolu

"AB gaz depolarının doluluk oranı yüzde 90 seviyesinde bulunuyor." diyen von der Leyen, tasarruf ve depolama göz önüne alındığında bu kışı atlatmak için ellerinde yeterince imkan olduğunu söyledi.

Von der Leyen, AB üyesi ülke liderlerinin bu hafta Prag'da bir araya geleceklerini anımsatarak, liderlere bir yol haritası sunacağını belirtti.

Yol haritasının gaz ithalatına ödenen fiyatı düşürmek için Norveç gibi güvenilir ortaklarla müzakereleri hızlandırmayı içereceğini anlatan von der Leyen, "AB olarak ciddi bir pazar gücümüz var. Tedarikçilerimizin çoğu bizimle her iki taraf için de faydalı olan anlaşmalar yapmak istiyor." dedi.

Von der Leyen, üye ülkelerin ortak gaz alımlarını sağlayan enerji platformunu da güçlendireceklerine işaret ederek, bunun ortak fayda sağlayacağını anlattı.

Gaz fiyatları konusunda von der Leyen, "Yüksek gaz fiyatları elektrik fiyatlarını artırıyor. Gazın elektrik üzerindeki enflasyonist etkisini Avrupa'nın her yerinde sınırlamamız gerekiyor. Bu nedenle, elektrik üretmek için kullanılan gaza tava fiyat konusunu tartışmaya hazırız." ifadesini kullandı.

Von der Leyen, elektrik piyasasında yapısal bir reforma ihtiyaç duyulduğunu da vurguladı.

Gaz fiyatlarını düşürmek, Rusya'nın fiyat manipülasyonunun etkisini sınırlamak ve piyasadaki oynaklığı azaltmak için üye ülkelerle birlikte çalışacaklarını dile getiren von der Leyen, gaza tavan fiyatın arz güvenliği açısından sakıncaları olabileceğine işaret etti.

Von der Leyen, bugün çok sayıda AB ülkesinin gaza tavan fiyat getirilmesini istediğini hatırlatarak, "Gaz fiyatlarında üst sınır arz güvenliğini sağlamak için uygun şekilde tasarlanmalı ve geçici olmalıdır." dedi.

TTF gaz pazarını temsil etmiyor

Avrupa'da derinliği en fazla olan Hollanda merkezli sanal doğal gaz ticaret noktası TTF'de fiyatların belirlendiğini anımsatan von der Leyen, "TTF, bugün daha fazla LNG içeren pazarımızı temsil etmiyor." ifadesini kullandı.

Von der Leyen, "Gaza tavan fiyat, piyasanın daha iyi işlemesini sağlayan yeni bir AB fiyat endeksi geliştirilinceye kadar geçici bir çözümdür. Komisyon bu konuda çalışmalara başladı." diye konuştu.

AB ülkelerinin birlik ve dayanışma içinde harekete etmesinin önemini vurgulayan von der Leyen, ekonominin temellerini ve özellikle Tek Pazarı korumaları gerektiğini söyledi.

Von der Leyen, ortak bir çözüm olmadan, parçalanma riskiyle karşı karşıya kalacaklarına dikkati çekti.

AB'nin 2030'a kadar enerji arz güvenliğini artırmak ve Rusya'ya bağımlılığı azaltmak için hazırladığı "REPowerEU" adlı planını anımsatan von der Leyen, bunun boru hatları, ara bağlantılar veya yenilenebilir kaynaklar gibi altyapıya yatırım yapılmasını sağlayacağını ifade etti.

Von der Leyen, RePowerEU planına ilave fon sağlanması gerektiğini belirterek, "Bu sayede bütün Avrupa ülkeleri gerekli yatırımları hızlandırabilir." dedi.

Kuzey Akım sızıntıları

Kuzey Akım boru hatlarındaki sızıntı konusuna da değinen von der Leyen, "Kuzey Akım boru hatlarına yönelik sabotaj eylemleri, enerji altyapımızın ne kadar savunmasız olduğunu göstermiştir." diye konuştu.

Von der Leyen, Avrupa'nın kritik altyapısını koruması gerektiğini vurgulayarak, bunun için bir plan sunacaklarını söyledi.

Kritik altyapının zayıf noktalarını tespit etmek gerektiğini anımsatan von Der Leyen, "Altyapımıza yönelik stres testi yapmamız gerekiyor." ifadesini kullandı.

Von der Leyen, kritik konularda NATO ve ABD gibi önemli ortaklarla iş birliğini güçlendireceklerini dile getirerek, "Olası tehditleri tespit etmek için uydu gözetim kapasitemizi en iyi şekilde kullanacağız." değerlendirmesinde bulundu.

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AB ülkeleri, Rusya'ya yeni yaptırım paketinde anlaştı AB ülkeleri, Rusya'ya yeni yaptırım paketinde anlaştı AB ülkeleri, Rusya'ya yeni yaptırım paketinde anlaşmak üzere AB ülkeleri, Rusya'ya yeni yaptırım paketinde anlaşmak üzere
Kaynak: AA

Togo Cumhuriyeti, Avrupa Birliği, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi AB, doğal gaza geçici bir süre tavan fiyat uygulamayı planlıyor - Son Dakika

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