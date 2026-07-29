Avrupa Borsaları Düşüşte, Gerilim Artıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Avrupa Borsaları Düşüşte, Gerilim Artıyor

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Avrupa borsaları, ABD-Iran gerilimiyle düşüş yaşadı; İngiltere hariç tüm endeksler azaldı.

Avrupa borsaları, ABD ve İran arasında gerilimin yükseldiği haftanın üçüncü işlem gününü İngiltere hariç düşüşle tamamladı.

Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,29 değer kaybederek 645,01 puana indi.

Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,6 gerileyerek 8.408,27 puana, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,01 değer kaybıyla 25.460,48 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,49 azalarak 51.443,11 puana düştü.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi ise yüzde 0,34 artarak 10.908,41 puana çıktı.

Avro/dolar paritesi TSİ 19.24 itibarıyla yüzde 0,04 düşüşle 1,138 seviyesinden işlem gördü.

Avrupa piyasaları, Orta Doğu'da ABD ile İran arasında yükselen gerilime odaklandı.

Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Ekonomi, Finans, İran, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Avrupa Borsaları Düşüşte, Gerilim Artıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Libya’nın başkenti Trablus’ta elektrik kesintisi protestoları büyüyor Libya'nın başkenti Trablus'ta elektrik kesintisi protestoları büyüyor
Melek Mosso’ya Seren Serengil’den olay sözler: Sadece şarkı söyle Melek Mosso'ya Seren Serengil'den olay sözler: Sadece şarkı söyle
Melike Şahin bebeğinin cinsiyetini açıkladı Melike Şahin bebeğinin cinsiyetini açıkladı
Gazeteci Cüneyt Özdemir ile Hayko Cepkin birbirine girdi Gazeteci Cüneyt Özdemir ile Hayko Cepkin birbirine girdi
Kediyi yerden alıp fırlattı, görüntülere tepki yağdı Kediyi yerden alıp fırlattı, görüntülere tepki yağdı
Adana’da husumetlilerin silahlı çatışmasında yoldan geçen genç vurularak öldü Adana'da husumetlilerin silahlı çatışmasında yoldan geçen genç vurularak öldü

19:45
Fenerbahçe’nin ilk 11’i belli oldu
Fenerbahçe'nin ilk 11'i belli oldu
19:34
Galatasaray 15 milyon Euro’yu reddetmişti Şimdi bedavaya gidiyor
Galatasaray 15 milyon Euro'yu reddetmişti! Şimdi bedavaya gidiyor
19:21
“CHP’de seçmen verileri çalındığı“ iddiasıyla ilgili iki gözaltı
"CHP'de seçmen verileri çalındığı" iddiasıyla ilgili iki gözaltı
18:51
MasterChef birincisi Şef Eren Kaşıkçı evinde ölü bulundu
MasterChef birincisi Şef Eren Kaşıkçı evinde ölü bulundu
17:26
6‘lı masanın laneti Oturanın siyasi hayatı bitti
6‘lı masanın laneti! Oturanın siyasi hayatı bitti
17:07
Bomba iddia: Ahmet Davutoğlu siyaseti bırakıyor
Bomba iddia: Ahmet Davutoğlu siyaseti bırakıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.07.2026 19:54:53. #7.12#
SON DAKİKA: Avrupa Borsaları Düşüşte, Gerilim Artıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.