Avrupa Borsalarında Karışık Seyir

Avrupa borsaları, haftanın ikinci işlem gününü karışık seyirle tamamladı.

Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,41 düşerek 544,34 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,69 değer kaybederek 7.744,41 puana ve Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 1,09 gerileyerek 24.041,9 puana indi.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,12 yükselerek 9.023,81 puana çıkarken İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yerinde seyrederek 40.165,15 puanda kapandı.

Avro/dolar paritesi TSİ 19.20 itibarıyla yüzde 0,53 artışla 1,176 seviyelerinden işlem gördü.

Avrupa'da yatırımcılar, ABD'nin Avrupa Birliği'ne (AB) uygulamayı planladığı tarifeler konusundaki belirsizliğe ve açıklanan şirket bilançolarına odaklandı.

ABD, 1 Ağustos'tan itibaren AB ülkelerinden gönderilecek ürünlere yüzde 30 gümrük vergisi uygulamayı planlıyor.

İngiltere merkezli ilaç şirketi AstraZeneca, ABD'ye 2030'a kadar 50 milyar dolarlık yatırım yapacağını duyurdu.

İngiltere, 38 milyar sterlinlik Sizeweel C nükleer santralinin inşası için uluslararası firmalarla nihai anlaşmaya vardı.