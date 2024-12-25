AXA Türkiye'den İklim Değişikliğine Karşı Parametrik Sigorta - Son Dakika
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Ekonomi

AXA Türkiye'den İklim Değişikliğine Karşı Parametrik Sigorta

AXA Türkiye\'den İklim Değişikliğine Karşı Parametrik Sigorta

AXA Türkiye, iklim değişikliği etkilerine yönelik parametrik sigorta ürünleri sunarak sektörleri koruyor.

25.12.2024 11:46
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AXA Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Yavuz Ölken, iklim değişikliğinin günlük hayattaki olumsuz etkilerine karşı müşterilerine parametrik sigorta ürünleri sunduklarını belirterek, " Turizm, enerji, havacılık, inşaat gibi iklim değişikliğinin olumsuz etkilerine en fazla maruz kalan sektörleri koruma altına alıyoruz." dedi.???

Küresel ölçekte etkisini artıran iklim değişikliği, sadece çevresel değil, ekonomik ve toplumsal riskler de oluşturuyor. Sigorta şirketleri, bu riskleri önceden tespit ederek zararın etkisini en aza indirmek için sürdürülebilir sigortacılık anlayışını benimsiyor. Bu yaklaşım, risklerin gerçekleşmesini beklemek yerine, çevresel ve toplumsal dayanıklılığı artırmaya yönelik yenilikçi ürün ve çözümler geliştirmeyi içeriyor.

AA muhabirine açıklamalarda bulunan Ölken, AXA'da amaçlarının insanlığın gelişimi adına insanlar için değerli olanı korumak olduğunu ve AXA Türkiye olarak bu amacı yalnız sigortacılıkla sınırlandırmadıklarını söyledi.

Ölken, ekonomik, ekolojik ve toplumsal unsurlar arasında denge kurmak adına sürdürülebilirliği işlerinin bir parçası haline getirdiklerini belirterek, şöyle konuştu:

"İnsanların ve gezegenin iyiliğini gözeten adımlar olmaksızın böylesine köklü bir yolculuğun mümkün olmayacağına inanıyoruz. İşte bu anlayışla müşterilerimizi, çalışanlarımızı, acentelerimiz başta olmak üzere iş ortaklarımızı merkeze alan bir yönetim biçimiyle sadece karlı değil, iklim değişikliğine, insanların sağlıklı yaşamasına, gençlerin eğitimine ve iş yaşamına katılımına, kadınların, dezavantajlı grupların hem iş yaşamında hem de sosyal yaşamda desteklenmesine, iş etiğinin toplumun her kesiminde içselleştirilmesine katkı sağlamak istiyoruz. Toplumun sadece ekonomik değil, çevresel ve sosyal ihtiyaçlarına da yanıt vermeyi amaçlıyoruz. AXA Türkiye olarak, sorumluluk bilinci ile çalışmakla kalmıyor, finansal sağlamlığı, güçlü rezervleri, verimliliği temsil eden bir şirket olarak 'gelecek için hazırız' diyoruz."

"Gezegenimizin geleceği konusunda sosyal farkındalık yaratmaya da çalışıyoruz"

AXA olarak kendilerini sadece risk gerçekleştikten sonra hasar ödeyen bir şirket olarak konumlandırmadıklarını vurgulayan Ölken, risk önleyici inisiyatifler alarak müşterinin zarara uğramasını önleyen destekleyici bir iş ortağı yaklaşımını benimsediklerini belirtti.

Ölken, sigortalanacak değerleri öncelikle incelediklerini ve riskleri bertaraf edecek tavsiyelerde bulunduklarını, sigortalıların varlıklarını olası iklim risklerinden nasıl koruyacaklarına ilişkin öneriler geliştirdiklerini anlattı.

Grubun iklim stratejisini Türkiye'de "Dünya Dostu Sigortacılık" yaklaşımıyla hayata geçirdiklerini, doğrudan ve dolaylı çevresel etkiyi en aza indirgeyecek çalışmalar yürüttüklerine ifade eden Ölken, konuşmasına şöyle devam etti:

"Müşterilerimize, onları iklim değişikliği risklerine karşı teminat altına alan ürünler sunarken, kurumsal müşterilerimizi sürdürülebilir iş pratiklerine teşvik edecek uygulamalar yapıyoruz. Örneğin, iklim değişikliğinin günlük hayattaki etkilerine karşı koruma sağlamak adına müşterilerimize parametrik sigorta ürünlerini sunuyoruz. Bu ürünle turizm, enerji, havacılık, inşaat gibi iklim değişikliğinin olumsuz etkilerine en fazla maruz kalan sektörleri koruma altına alıyoruz. Bireyler ve kurumlar için iklim değişikliği riskleriyle ilgili sigorta farkındalığı yaratırken, aynı zamanda gezegenimizin geleceği konusunda sosyal farkındalık yaratmaya da çalışıyoruz.

İşletmelerin risklerini önceden güvence altına almak ve çözüm ortağı olarak yanlarında olmak amacıyla Siber Riskler Sigortası ürünümüzü özellikle küçük ve orta ölçekli işletmelere sunuyoruz. Ekolojik denge ve biyolojik çeşitliliği korurken üreticiyi de destekleyen tarım ve su politikalarının şart olduğuna inanıyor, farkındalık çalışmalarımızla etki alanımızı genişletiyoruz. Bu anlamda bu sene Tuluhan Tekelioğlu'nun katkılarıyla 'Sular Bulanmadan' belgeselini yayınladık. 'Dünya Dostu İş Yeri' ürünümüzle de yeşil bina sahibi iş yerlerine fiyat avantajı ve ek destekler sağlıyoruz."

"Ofislerimizde kullandığımız enerjinin yüzde 100'ü yenilenebilir kaynaklardan elde ediliyor"

Yavuz Ölken, AXA İlerleme Endeksi ile sigortacı, yatırımcı ve örnek şirket olarak üç ayrı rolde yapılması gerekenleri tanımladıkları bir endeks hazırladıklarını söyledi.

Ölken, sigortacı olarak, sunulan teminatlar veya hizmetler aracılığıyla çevreye olumlu etki yapan yeşil sigorta ürünlerinin payını artırdıklarını ve toplumun kırılgan kesimleri için kapsayıcı sigortayı teşvik ettiklerini belirtti.

Yatırımcı şapkalarıyla AXA Grubu olarak genel hesap varlıklarının karbon ayak izini 2025'e kadar yüzde 20 azaltılmasını hedeflediklerini bildiren Ölken, "Bunların yanı sıra, 'örnek şirket' olarak, tüm çalışanlarımızın iklim sorunları konusunda eğitilmesini, AXA'nın faaliyetlerinden kaynaklanan emisyonların yüzde 20 azaltılmasını ve geriye kalan emisyonların dengelenmesi sayesinde 2025'e kadar net karbon emisyonlarının sıfıra ulaşmasını amaçlıyoruz." açıklamasında bulundu.

Ölken, AXA Grubunun, sigorta, reasürans ve yatırım portföylerini, 2100'e kadar sanayi öncesi seviyelerin 1,5 derece üzerindeki maksimum sıcaklık artışı küresel hedefiyle tutarlı olarak, 2050'ye kadar net sıfır sera gazı emisyonuna dönüştürmeyi taahhüt ettiğini aktardı.

İklim değişikliğini önlemeye yönelik finansmanı 2030'a kadar 3-6 kat artırmayı ve kendi yatırımlarından kaynaklı karbon salınımı azaltmayı amaçladıklarına dikkati çeken Ölken, şunları kaydetti:

"Bu amaçla hem yatırımlarımız hem de risk değerlendirmesi açısından kömür, gaz ve konvansiyonel olmayan petrol üzerindeki kısıtlamaları içeren güncellenmiş enerji politikamızı yakın zamanda yayınladık. Kullandığımız enerjinin yenilenebilir kaynaklardan sağlanması konusunu önemsiyoruz, finansal olarak dezavantajlı da olsa tercih ediyoruz. AXA Türkiye olarak, 2023'ün başından bu yana ofislerimizde kullandığımız enerjinin yüzde 100'ü yenilenebilir kaynaklardan elde ediliyor."

Ölken, "Dünya Dostu Sigortacılık" yaklaşımlarını acenteler nezdinde de yaygınlaştırdıklarını belirterek, "Program kapsamında acentelerimizi bu çabalarımızı desteklemeye çağırıyoruz. Ne mutlu ki onlar da bu çağrılarımıza çok olumlu dönüşler yapıyorlar. AXA Türkiye olarak, yeşile yatırım, net sıfıra geçiş ve karbon salınımını azaltmak için yaptığımız çalışmaların karşılık bulması ve desteklenmesi bizi çok mutlu ediyor. Bu alandaki fayda odaklı faaliyetlerimize devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi AXA Türkiye'den İklim Değişikliğine Karşı Parametrik Sigorta - Son Dakika

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