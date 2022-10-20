Buna göre, Malezya , Güney Kore , Avrupa Birliği , Birleşik Krallık , Gürcistan ve Singapur 'un da aralarında bulunduğu birçok ülkeden ithal edilen ayçiçeği tohumunda gümrük vergisi oranı yüzde 5 olarak uygulanacak.

Kaynak: AA

Singapur, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika › Ekonomi › Ayçiçeği tohumu ithalatında gümrük vergisi yüzde 5 olarak uygulanacak - Son Dakika

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