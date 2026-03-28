AYDEM, Betül Sarıkaya'yı Yönetim Kuruluna Atadı

28.03.2026 10:12
AYDEM Yenilenebilir Enerji, kadın üye sayısını 5'e çıkaran Betül Sarıkaya'yı atadı.

AYDEM Yenilenebilir Enerji, yeni bağımsız yönetim kurulu üyesinin Betül Sarıkaya olduğunu duyurdu. Şirketten yapılan açıklamada bu atamayla 8 kişilik yönetim kurulunda kadın üye sayısının 5'e yükseldiği kaydedildi.

Aydem Enerji'nin yenilenebilir enerji üretimi alanında faaliyet gösteren şirketi Aydem Yenilenebilir Enerji'nin yönetim kurulunda bağımsız üye değişikliği yaşandı. Enerji ve finans sektörlerinde üst düzey deneyime sahip olan Betül Sarıkaya'nın yeni bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak göreve başladığı açıklandı. Daha önce, Yüzde 30 Kulübü Türkiye tarafından 'Kadınlarla Güçlendirilmiş Yönetim Kurulu' ödülüne de layık görülen Aydem Yenilenebilir Enerji Yönetim Kurulu'nda kadın üye sayısının 5'e yükseldiğini bildirdi.

Şirket, Sarıkaya hakkında şu bilgiyi verdi:

"Aydem Yenilenebilir Enerji Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Betül Sarıkaya, enerji ve finans sektöründe üst düzey yönetim ve yönetim kurulu deneyimine sahip bir isim. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü mezunu olan Sarıkaya, Koç Üniversitesi'nde Executive MBA programını tamamladıktan sonra profesyonel gelişimini Harvard Üniversitesi'nde ve IMD'de aldığı iş dünyası ve liderlik eğitimleriyle pekiştirdi. Kariyerine PwC'de başlayan ve PwC'nin Ankara, İstanbul ve Houston ofislerinde görev alan Betül Sarıkaya, SOCAR Türkiye Doğal Gaz İş Birimi'nde CFO olarak büyük ölçekli enerji operasyonlarının finansal yönetimini üstlendi; STAR Rafineri ve TANAP gibi stratejik projelerde finans, denetim ve yönetişim süreçlerine liderlik etti. Halihazırda Türk Yatırım Fonu CFO'su olarak görev yapan Sarıkaya, kurumsal finans, risk yönetimi, proje finansmanı ve birleşme-satın alma alanlarındaki uzmanlığıyla öne çıkmaktadır. Yönetim kurullarında ve denetim komitelerinde aktif rol alan Betül Sarıkaya, kurumsal yönetişim, şeffaflık ve sürdürülebilirlik alanlarına odaklanmaktadır."

Kaynak: DHA

Ekonomi, Finans, Enerji, Son Dakika

