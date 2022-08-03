Kuşadası'na 3 dev gemi ile 8 bin 270 turist geldi - Son Dakika
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Kuşadası'na 3 dev gemi ile 8 bin 270 turist geldi

03.08.2022 14:14
Kuşadası'na 3 dev gemi ile 8 bin 270 turist geldi

Aydın'ın Kuşadası ilçesi Ege Port Limanına Bahama Bayraklı Odyssey Of The Seas, İtalya Bayraklı Costa Venezzia ve Panama Bayraklı MSC Armonia isimli 3 dev kruvaziyer gemisiyle 8 bin 270 turist geldi.

Aydın'ın Kuşadası ilçesi Ege Port Limanına Bahama Bayraklı Odyssey Of The Seas, İtalya Bayraklı Costa Venezzia ve Panama Bayraklı MSC Armonia isimli 3 dev kruvaziyer gemisiyle 8 bin 270 turist geldi. Gemiden inen çoğunluğu ABD vatandaşı turistler limanda halk oyunları gösterileriyle karşılandı.

Yolculardan bazıları turlarla İzmir'in Selçuk ilçesindeki Efes Antik Kenti ile Meryem Ana evini gezdi, tura katılmayanlar ise kent merkezinde alışveriş yaptı.

Global Ports Holding Doğu Akdeniz Limanları Bölge Direktörü Aziz Güngör, yaptığı açıklamada, "Bugüne kadar Türkiye'ye gelen en büyük yolcu gemisi unvanına sahip olan Bahama Bayraklı 'Odyssey of the Seas' İtalya Bayraklı Costa Venezzia ve Panama Bayraklı MSC Armonia isimli 3 dev kruvaziyeri aynı anda limanımızda ağırladık. Gün geçtikçe kapasite ve yolcu sayılarını artıran 3 kruvaziyer ile bugün 8 bin 270 turist ve 5 binin üzerinde mürettabat geldi" dedi.

2022 sezonunda Temmuz ayına kadar 223 gemiyle 274 bin 128 yolcunun geldiğini bildiren Güngör, " Yıl sonuna kadar gemi sayısının da 500'e yolcu sayısının ise 750 bin'e ulaşmasını bekleniyor. Ege Port limanına Ağustos ayında 70, Eylül ayında 70, Ekim ayında ise 80'nin üzerinde gemi gelecek. Bu yıl Ocak ayında başlayan Kuruvaziyer sezonu Aralık ayına kadar sürecek. Kruvaziyer turizmi artık 12 aya yayıldı. Kuşadası'nda kruvaziyer turizmini 12 aya yaymayı başardık. Bundan sonra Kuşadası esnafına kepenk kapattırmamayı hedefliyoruz" dedi. - AYDIN

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Kaynak: İHA

Kuşadası, turist, Aydın, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kuşadası'na 3 dev gemi ile 8 bin 270 turist geldi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kuşadası'na 3 dev gemi ile 8 bin 270 turist geldi - Son Dakika
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