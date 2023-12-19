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AYİDER, Dünya Su Konseyi'ne üye oldu - Son Dakika
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AYİDER, Dünya Su Konseyi'ne üye oldu

Anadolu Yakası İnşaat Müteahhitleri Derneği (AYİDER), Dünya Su Konseyi'ne üye oldu. Dernek, su kullanımı bilincini geliştirmek amacıyla kurulan konseyin Türkiye'den tek inşaat derneği üyesi oldu.

AYİDER, Dünya Su Konseyi\'ne üye oldu
19.12.2023 - 10:21,  Güncelleme: 10:23
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Anadolu Yakası İnşaat Müteahhitleri Derneği (AYİDER), Dünya Su Konseyi'ne (World Water Council) üye oldu.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, adil su kullanımı bilincini geliştirmek amacıyla 1996 yılında kurulan Dünya Su Konseyi'nin 31'i Türkiye'den olmak üzere 400'den fazla üyesi bulunuyor.

Konsey, 3 yılda bir sergi ve Dünya Su Forumu düzenliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen AYİDER Başkanı Hakan Şişik, şunları kaydetti:

" İstanbul, tarihten beri su fakiri bir kent ve iklim kriziyle birlikte de yağmur periyotlarının azalması nedeniyle barajlardaki su miktarı düşüyor. Bu yüzden su tüketimini azaltmalıyız. Binalarda siyah, gri ve mavi su ayrımlarının zorunlu olması ve planlara da işlenmesi gerekiyor. Büyük sitelerde bunu yapmaya çalışılıyoruz ancak müstakil binalarda da bunun yapılması lazım. Binalarımızı kendi kendine yeten, doğaya zarar vermeyen, enerjiyi minimum tüketen hale dönüştürmeliyiz."

Hakan Şişik, her dökülen bir metreküp betonun milli servet olduğunu kaydederek, "Konut alıcıları inşaat firmalarından mutfak markasını talep ediyor ama siyah, gri su ayrımı istemiyor. Biz de bu konuya dikkati çekmek, üye firmalarımızın su tasarrufunu önemseyen çevreyle dost binalar inşa etmesini sağlamak adına Dünya Su Konseyi'ne üye olduk. Türkiye'den bu konseye üye olan tek inşaat derneğiyiz." açıklamasında bulundu.

Kaynak: AA
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