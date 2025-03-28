Ayvalık'ta Bayramda Yüzde 100 Doluluk Bekleniyor - Son Dakika
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Ekonomi

Ayvalık'ta Bayramda Yüzde 100 Doluluk Bekleniyor

Ayvalık'ta Ramazan Bayramı tatilinde otellerin doluluk oranının yüzde 100'e ulaşması bekleniyor.

28.03.2025 14:58
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Ayvalık'ta 9 günlük tatilde yüzde 100 doluluk oranına ulaşılması bekleniyor

BALIKESİR - Türkiye'nin iç turizmde lider bölgelerinden biri olan Kuzey Ege'de turistik tesislerde doluluk oranının yüzde 80 seviyesine ulaştığı bildirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ın yaklaşan Ramazan Bayramı tatilini 9 güne çıkarıldığını açıklamasının ardından Kuzey Ege'nin gözde turizm merkezlerinden Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, kış mevsiminde de açık olan turistik otellerdeki doluluk oranı yüzde 80 seviyesine çıktığı, bayram tatili sırasında ise kapı müşterileriyle birlikte bu oranın yüzde 90 ile yüzde 100 oranına ulaşması beklenildiği öğrenildi.

Ayvalık'ta Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı Cunda Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bünyesindeki Cunda Uygulama Oteli Müdürü Abdülaziz Yük, bayramların Ayvalık gibi kültürel ve doğal güzellikleri bünyesinde barındıran destinasyonlarda yoğun geçtiğine işaret ederek, "Uygulama Otelimiz de Ayvalık'ın en güzel noktasında bulunmaktadır. Bu açıdan da şu an için Ramazan Bayramı'nda rezervasyonlarımız yüzde 80'e ulaşmış durumda. Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından bu bayramın 9 güne çıkarılmasıyla da bu yoğunluğun ileriki günlere de yansıyacağına inanıyoruz. 'Kapı Misafiri' olarak adlandırdığımız müşterilerimizle bu oranın yüzde 100'lere ulaşacağını düşünüyoruz" dedi.

Devletin bölgeye yaptığı yol, köprü ve havaalanı gibi yatırımların etkisi büyük

ATO Turizm Meslek Komitesi Başkanı Uğur Berk ise, son dönemlerde devletin Kuzey Ege Bölgesi'ne yapmış olduğu Osmangazi Otoyolu, Seyit Onbaşı Havalimanı, Çanakkale 1915 Köprüsü gibi yatırımların ardından Ayvalık'ın ulaşılabilirlik açısından da birçok yörenin gözdesi haline geldiğini savunarak, "Özellikle de metropol bir kent olan İstanbul'un çok rahat ulaşım noktalarından biri oldu. Bu durum Ayvalık'taki turizm potansiyelini çok ciddi bir şekilde arttırdı. Bu da Ayvalık'ın turizm alanında daha fazla yatırım almasını sağladı. Bu vesile ile bayramlarda, özellikle kış aylarında eskiden kapalı tutulan birçok turistik tesisimiz bu mevsimlerde de açılmaya başlandı ve bayramlarda da doluluk oranımız yüksek seviyelere çıkmaya başladı" dedi.

Önümüzdeki Ramazan Bayramı'nda Ayvalık'taki açık olan otellerde doluluk oranının yüzde 60 ile yüzde 80'lere ulaştığını vurgulayan Uğur Berk, "Bizim zaten 'Kapı Müşterisi' dediğimiz müşterilerimiz de gelecektir. Bunlarla birlikte bu bayram Ayvalık'taki açık olan otellerde doluluk oranı yüzde 80 ve daha fazlasına ulaşacağını tahmin ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz aylarda Bolu- Kartalkaya'da çıkan yangının ardından Ayvalık'ta da eski ruhsatlı otellerin, yeni yasaya göre düzenlenmesi şartının getirilmesiyle ekstra önlemler almak üzere tadilatlara başladığını kaydeden Berk, "Bu yüzden de bu bayram kapalı olan otellerimiz de bulunuyor. Ayvalık'ta 400 civarında turistik otelimiz var. Bunun hemen hemen 300 tanesi bu tadilatlar nedeniyle kapalı. Bizim otellerimizin sezon hazırlıkları Nisan ayı gibi başlar, Haziran ayı ile okulların açıldığı Eylül ayı içerisinde de yavaşlar. Bizimde derdimiz, sürdürülebilir turizmi Ayvalık'a getirebilmektir. İlçemizdeki turizmi 12 aya yayabilmektir." diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Ayvalık'ta Bayramda Yüzde 100 Doluluk Bekleniyor - Son Dakika

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