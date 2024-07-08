Ayvalık'ta Kadın Çiftçilere Zeytin Eğitimi Verildi - Son Dakika
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Ekonomi

Ayvalık'ta Kadın Çiftçilere Zeytin Eğitimi Verildi

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, sayıları her geçen gün azalan kadın çiftçilere sektörel eğitimler verildi. Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'nın katkılarıyla kurulan Komili Zeytin ve Zeytinyağı Enstitüsü tarafından Ayvalıklı kadın zeytin çiftçilere yönelik verilen eğitimlerin 6. etabı tamamlandı. Eğitimlerde, modern tarım teknikleri, iklim dostu tarım yöntemleri, organik zeytin yetiştiriciliği gibi konular hakkında bilgiler aktarıldı. Eğitimler sonucunda başarılı olan 21 kadın çiftçiye sertifikaları dağıtıldı.

08.07.2024 09:57
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Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, sayıları her geçen gün azalan kadın çiftçilere sektörel eğitimler verildi.

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'nın katkılarıyla kurulan Komili Zeytin ve Zeytinyağı Enstitüsü tarafından Ayvalıklı kadın zeytin çiftçilere yönelik verilen eğitimlerin 6. etabı tamamlandı.

Ayvalık Ticaret Odası Toplantı Salonu'nda verilen eğitimlerde; daha verimli hasatlar için modern tarım teknikleri, iklim dostu iyi tarım yöntemleri ile sürdürülebilir üretim, organik zeytin yetiştiriciliği ve daha birçok konu hakkında bilgiler kadın çiftçilere aktarıldı.

Eğitimleri verenlerden biri olan Komili Pazarlama ve Ticari Pazarlama alanları sorumlusu Pınar Okay, firmasının "Kuşaklar Boyu Yaşasın" çatı fikri altında birçok eğitimsel projeyi yürüttüğüne işaret ederek, "Konu zeytin, zeytinyağı ve zeytin ağacı olunca, saç ayaklarından birisi de kadın ve çiftçi oluyor. Bunun dışında da, öğrencilere yönelik Milli Eğitim Bakanlığı ile birlikte eğitim projeleri tasarlıyoruz. Bunun yanı sıra da doğayı ve biyoçeşitliliği koruyabilmek adına da bilim ekiplerimizle birlikte çalışmalar yürütüyoruz." dedi.

Ayvalık'ta 43 yıldan bu yana zeytin ve zeytinyağı sektörüne hizmet veren Komili Zeytinyağı Operasyon Müdürü Mehmet Cavlı da Türkiye'de zeytin üreticilerinin bir kısmının, özellikle de kadın çiftçilerin doğru bildikleri yanlışları düzeltebilmek adına değerli eğitimcilerle verilen eğitimlerin üretilen zeytinyağının kalitesini arttırılması adına son derece önemli olduğunu vurguladı.

Kadın çiftçilere yönelik verdikleri eğitimin 6. etabının sona erdiğini kaydeden Cavlı, "Bu çalışmalarımızda 160 civarından kadın çiftçilerimize eğitimler verildi. Eğitimleri alan kadın çiftçilerimiz sonuçtan son derece memnun olduklarını belirterek, bizlere şimdiye kadar doğru bildikleri yanlışların doğrusunu öğrenmiş olmaktan duydukları mutluluğu ifade ediyorlar. Tabi bu da bizi son derece mutlu ediyor. Bu çalışmaları daha da fazla oranda yapabilmemiz adına da sorumlu kılıyor. Eğitimler sona erdikten sonra bile bu sorumluluğumuz devam ediyor ve eğitim alan çiftçilerimizle cep telefonlarımız aracılığıyla oluşturduğumuz ortak iletişim gruplarından da sıkıştıkları noktalarda gerekli bilgilendirmeleri yaparak zeytin ve zeytinyağı sektörüne bu alanda çok ciddi bir katkı verdiğimize inanıyoruz." diye konuştu.

5 günlük eğitimlerin ardından başarılı olan Ayvalıklı 21 kadın çiftçiye sertifikaları dağıtıldı.

Sertifika töreninde hazır bulunan Ayvalık Ticaret Odası Başkanı Ali Uçar, Ayvalık zeytin ve zeytinyağının hak ettiği noktaya getirilmesi adına bu yönde yapılacak her çalışma ve projeye destek verdiklerini, bu destekleri de sürdüreceklerini söyledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Ayvalık'ta Kadın Çiftçilere Zeytin Eğitimi Verildi - Son Dakika

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