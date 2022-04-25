Azerbaycan ve Ermenistan, Rusya'nın ruble ile ödeme şartını kabul etti - Son Dakika
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Azerbaycan ve Ermenistan, Rusya'nın ruble ile ödeme şartını kabul etti

25.04.2022 20:36

Rusya'nın, Rus gazına rubleyle ödeme yapılmasını gerekli kılan teklife iki ülke olumlu cevap verdi. Azerbaycan ve Ermenistan, yapılacak ödemelerde Rusya'nın ulusal para birimi rublenin kullanılacağını duyurdu.

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş enerji sektörüne de vurdu. Ukrayna'yı işgale başlayan Rusya'ya Batı ülkelerinden peş peşe yaptırımlar gelirken Rusya kendi ekonomisi korumaya almak için doğal gaz ödemelerinde rubleye geçilmesini teklif etti. Rusya'nın bu şartının yankıları sürerken Moskova'dan dikkat çeken bir açıklama geldi.

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Rusya Dışişleri Bakanlığı BDT Ülkeleri Dördüncü Dairesi Müdürü Denis Gonchar, Rusya- Azerbaycan ticaretinin yaklaşık yüzde 30'unun ruble ile yapıldığını, Erivan'ın ise Rus doğalgazını şimdiden ruble ile ödemeye başladığını söyledi.

"ŞARTLARA UYMAYAN ÜLKELERİN SÖZLEŞMELERİ DURDURULACAK"

Rus lider Vladimir Putin, ağır ekonomik yaptırımlarla karşı karşıya kalan Rusya ekonomisini korumak için Rus gazına rubleyle ödeme yapılmasını gerektiren kararı devreye aldı. Kararla ilgili toplantıda konuşan Putin, "Rus doğalgazını satın alabilmeleri için Rus bankalarında ruble hesabı açmaları gerekiyor. Yarından itibaren teslim edilen gazın ödemeleri bu hesaplardan yapılacak. Eğer bu tür ödemeler yapılmazsa, bunu alıcılar açısından bir temerrüt olarak kabul edeceğiz ve buna göre sonuçları olacak. Kimse bize bedava bir şey satmıyor ve biz de hayır işleri yapmayacağız. Dost olmayan ülkelerden gelen alıcıların yeni ödeme koşullarına uymaması halinde mevcut gaz tedariki sözleşmeleri durdurulacak" diye konuştu.

Avrupa Komisyonu, şirketlerin Gazprom'la imzaladıkları yüzde 97'si dolar veya euro cinsi olan sözleşmelerdeki para cinsinden ödeme yapmaya devam etmeleri gerektiğini vurguladı.

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