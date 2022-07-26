Bafra Ovası'nda karpuz tarla günü - Son Dakika
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Bafra Ovası'nda karpuz tarla günü

26.07.2022 14:48
Bafra Ovası'nda karpuz tarla günü

Samsun'un Bafra ilçesinde karpuz hasadının başlamasıyla birlikte tarla günü düzenlendi.

Samsun'un Bafra ilçesinde karpuz hasadının başlamasıyla birlikte tarla günü düzenlendi. Bafra Ovası'nda bu sezon 80 bin ton karpuz, 40 bin ton kavun rekoltesi bekleniyor.

Karpuzlu Mahallesi'nde üretici Arif Tunç'un tarlasında düzenlenen tarla gününde üretilen karpuzlar davetlilere ikram edildi.

Uzun yıllardır karpuz üretimi yapan Arif Tunç, "Çiftçilikle uğraşıyoruz. Karpuz yaptık ve tarla günü düzenledik. Karpuzlarımızın tadı çok güzel. Biz karpuzları hal tüccarlarına satıyoruz, onlar da İstanbul, Ankara ve diğer illere gönderiyor. Kilosunu biz yaklaşık olarak 2 ila 2 buçuk lira arasında biliyoruz. Bu bölgede genelde kabala satıyoruz. Dönümü 12 ila 15 bin lira arasında. Karpuzun kalitesine göre fiyatlar değişiyor" dedi.

"80 bin ton karpuz, 40 bin ton kavun rekoltesi bekliyoruz, lezzet gerçekten harika"

Tarla gününe katılan Bafra Kaymakamı Cevdet Ertürkmen, "Bugün bizim için güzel bir gün. Çünkü karpuz ve kavun Bafra için çok geleneksel bir ürün. Eskiden beri Bafra'nın karpuz ve kavunu çok meşhur. Bugün sezon açılışında tarla başındayız. Hem Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nden öğrencilerimiz hem çiftçilerimiz bugün bir aradayız. Hocalarımız öğrencilerimize karpuzu tanıttı. Biz de burada bilgilendik. Çiftçilerimize hayırlı olsun dedik. Bu yıl için Bafra'da 13 bin dekar alanda karpuz ekimimiz var. 10 bin dönüm alanda da kavun ekimimiz var. Yaklaşık 80 bin ton karpuz rekoltesi, 40 bin ton civarında da kavun rekoltesi bekliyoruz. Tabii, fiyatlar ilk başlarda çok güzel. Şu anda sezonunda olduğumuz için çok rağbet görüyor. Türkiye'nin her yerine gönderiyoruz. Lezzetleri bakımından da test ettik. Gerçekten harika. Ben çiftçilerimize bereketli bir sezon diliyorum" ifadelerini kullandı.

Tarladan hasat edilen karpuzlar dilimlenerek tarla gününe davet edilen konuklara ikram edildi. - SAMSUN

YORUMLAR
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Samsun'da bu yıl fındıkta rekolte tahmini 112 bin 500 ton Samsun'da bu yıl fındıkta rekolte tahmini 112 bin 500 ton Bafra Ovası'nda hasadına başlanan karpuz tüm Türkiye'ye gönderiliyor Bafra Ovası'nda hasadına başlanan karpuz tüm Türkiye'ye gönderiliyor
Kaynak: İHA

Bafra Ovası, Türkiye, Samsun, Bafra, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bafra Ovası'nda karpuz tarla günü - Son Dakika

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