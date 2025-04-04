BAİB'den İlk Çeyrekte 708 Milyon Dolar İhracat - Son Dakika
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Ekonomi

BAİB'den İlk Çeyrekte 708 Milyon Dolar İhracat

BAİB, yılın ilk çeyreğinde ihracatı %8,48 artırarak 708 milyon 115 bin dolar olarak gerçekleştirdi.

04.04.2025 18:46
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Antalya, Isparta ve Burdur'u kapsayan Batı Akdeniz İhracatçılar Birliğinden (BAİB) yılın ilk çeyreğinde 708 milyon 115 bin dolar ihracat gerçekleştirildi.

BAİB Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Mirza Çavuşoğlu, yaptığı açıklamada, bölgeden 1 Ocak-31 Mart döneminde, yurt dışına yapılan ihracatın yüzde 8,48 arttığını belirtti.

Bölgede en fazla yaş sebze ve meyve sektöründen ihracat yapıldığına dikkati çeken Çavuşoğlu, ilk beş sektörde doğal taş ağırlıklı maden ve metaller, mermer sektörü, ağaç ve orman ürünleri mamulleri, hububat bakliyat, yağlı tohumlar ve mamullerinin yer aldığını ifade etti.

Çavuşoğlu, en fazla ihracatın geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 48,45 artışla Ukrayna'ya gerçekleştiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Ukrayna'ya 55 milyon 309 bin 937 dolar ihracat gerçekleşti. İkinci sırada yer alan Almanya'ya yüzde 20,21 artışla 50 milyon 678 bin 856 dolar ihracat yapıldı. Almanya'yı ise Rusya, Romanya ve Çin izledi. Yılın ilk çeyreğinde yurt dışına toplam 708 milyon 115 bin 802 dolar ihracat yapılması önemli."

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Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi BAİB'den İlk Çeyrekte 708 Milyon Dolar İhracat - Son Dakika

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SON DAKİKA: BAİB'den İlk Çeyrekte 708 Milyon Dolar İhracat - Son Dakika
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