Bakan Bayraktar, Bakü Enerji Haftası\'nın Açılış Törenine Katıldı

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, 'Bakü Enerji Haftası' açılış törenine katıldı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Azerbaycan'da düzenlenen 'Bakü Enerji Haftası' açılış törenine katıldı. Bakan Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev'in teşrifleriyle bu yıl 30'uncusu düzenlen Bakü Enerji Haftası'nın açılış törenine katıldık. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajlarını ileterek Türkiye'nin enerji dönüşümüne yönelik vizyonunu ve bu alanda yürüttüğümüz çalışmaları paylaştık. Ayrıca Türkiye ve Azerbaycan'ın enerjide geliştirdiği ortak duruşun ülkelerimiz, bölgemiz ve Avrupa'nın enerji arz güvenliği açısından stratejik bir değer taşıdığını bir kez daha vurguladık" ifadelerini kullandı.