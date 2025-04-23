Bakan Bayraktar, Öğrencileri Kabul Etti

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Şırnak'ın Akçay köyünde bulunan General Selahattin Uğurlu Ortaokulu 5-A sınıfı öğrencilerini, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nda kabul etti.

Bayraktar yazılı açıklamasında, Türkiye'nin enerji üssü haline gelen Gabar'ın sadece yer altındaki zenginliğiyle değil aynı zamanda çocukların yüreğinde filizlenen büyük hayallerle de geleceği şekillendirdiğini kaydetti.

Şırnak'ın Gabar Dağı eteklerinde büyüyen, petrol sahalarına bakarak mühendislik hayalleri kuran öğrencilerle bir araya gelen Bakan Bayraktar, "Gabar'da 25 yıl boyunca petrol üreteceğiz. Sizler büyüdüğünüzde Gabar'daki üretim daha da büyümüş olacak. Sizler Gabar'da çok daha büyük hizmetler yapacaksınız." açıklamasında bulundu.

Bayram dolayısıyla bakanlığı ziyaret eden çocuklar için "En güzel konuklar" ifadesini kullanan Bayraktar, öğrencilere enerji konusundaki temel kavramları anlatarak hayatın her alanında enerjiye duyulan ihtiyaca dikkati çekti.

Petrol, doğal gaz, kömür gibi kaynakların yanı sıra rüzgar ve güneşten elde edilen yenilenebilir enerji kaynaklarının da önemine değinen Bayraktar, "Enerjisiz bir hayat olmaz. Bu kaynakları kullanırken kesinlikle tasarruflu olmak zorundayız." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Bayraktar, Gabar'daki petrol keşfini çocuklara anlattı

Bayraktar, Gabarda Türkiye Petrolleri öncülüğünde daha önce arama yapılmamış sahalarda çalışmalara başladıklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Şırnak'ta çalışan arkadaşlarımız beni aradı. 'Gabar'da Cumhuriyet tarihinin en büyük petrol rezervini keşfettik. Burada petrol var' dediler. 'Tekrar kontrol edin. Bu haberi milletimize vermemiz lazım' dedim. Petrolün varlığı kesinleşti ve üretime karar verdik. Herkes çok mutlu oldu. Sizlerin abileri, ablaları olan mühendislerimiz bu çalışmaları yaptı. Gabar'daki keşif, yerli enerji üretimi açısından tarihi bir adım. Bizim burada yaptığımız en önemli şey kendi mühendislerimize, kendi çocuklarımıza, kendi insanımıza güvenmemiz oldu. Onlara hep şunu söyledik. 'Biz size güveniyoruz. Siz elinizden gelen bütün gayreti gösterin. Biz bunun sonucunda mutlaka netice alacağımıza inanıyoruz' dedik. Onlara inandık, onlar da kendilerine inandı."

Gabar'da hedef büyük

Bakan Bayraktar, Gabar'daki petrol üretiminin uzun yıllar boyunca devam edeceğini kaydetti.

Burada 25 yıl boyunca petrol üretileceğine işaret eden Bayraktar, "Sizler büyüdüğünüzde, Gabar'da üretim daha da büyüyerek devam edecek. Orada belki yeni tesisler kurulacak. Ülkemiz çok daha büyük, çok daha güzel, çok daha müreffeh bir ülke haline gelecek." değerlendirmesinde bulundu.

Bayraktar, öğrencilerin başarısının Türkiye'nin geleceğiyle doğrudan bağlantılı olduğunu belirterek,"Biz sizlere güveniyoruz. Sizden tek istediğim şey derslerinize çalışmanız. Çünkü çalıştığınızda başaramayacağınız hiçbir şey yok. Her biriniz ülkemizde Şırnak'ta, milletimize çok büyük hizmetler yapacaksınız." ifadelerini kullandı.

Bakan Bayraktar, Şırnak ziyareti kapsamında öğrencilerin okullarına konuk olmak ve onlarla birlikte Gabar'daki petrol sahalarını gezmek istediğini ifade etti.

Öğrenciler Gabar'daki petrol üretimini değerlendirdi

General Selahattin Uğurlu Ortaokulu 5-A sınıfı öğrencilerinden Yasemin Yılmaz, Gabar'daki petrol üretimini ve kullanım alanlarını Bakan Bayraktar'dan öğrendiklerini belirtti.

Gabar'da üretim faaliyetlerini yürüten çalışanlara teşekkür eden İrem Su Akar da "Ben de onlar gibi olmak istiyorum. Köyüme destek olmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

Bahar Ayas da mühendislik hayalini, "Biz de ablalarımız gibi mühendis olup Şırnak'a hizmet etmek istiyoruz." şeklinde paylaştı.

Gabar'daki petrol keşfinin ardından bölgede yeni bir dönemin başladığını belirten Büşra Yılmaz ise "Köyümüz çok kötü süreçlerde geçtikten sonra çok güzel bir yere dönüştü. Sayın Bakanımıza da emekleri için çok teşekkür ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.