Bakan Bolat: 15 Bin Dolar Kişi Başı Gelir Hedefi - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Bakan Bolat: 15 Bin Dolar Kişi Başı Gelir Hedefi

Bakan Bolat: 15 Bin Dolar Kişi Başı Gelir Hedefi

Ticaret Bakanı Bolat, Türkiye'nin son 21 yılda 5 kat büyüdüğünü ve 15 bin dolarlık kişi başı milli gelire ulaşabileceğini açıkladı.

16.09.2024 14:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Ekonomimizin büyümesi son 21 yılda tam 5 katı oldu. 230 milyar dolar milli gelirden 1 trilyon 200 milyar dolara yükseldik. 3 bin 600 dolar kişi başına milli gelirden de 13 bin 300 dolara yükseldik. Bu yıl, yıl sonunda 15 bin dolarlık kişi başı milli gelire ulaşabileceğiz" dedi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İstanbul Ticaret Üniversitesi 2024-2025 Akademik Yılı Açılış Töreni'ne katıldı. İstanbul Ticaret Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necip Şimşek ve Mütevelli Heyet Başkanı Dr. İsrafil Kuralay açılış konuşması gerçekleştirdi. Açılış konuşmalarının ardından Ticaret Bakanı Ömer Bolat'a hediye takdim edildi.

"Hem üniversitelerin hem de ekonominin gelişimi bakımından üniversite sanayi iş birliği çok önemlidir"

Bakan Bolat, geleceğin Türkiye'sinde uygulama yetkinliği yüksek insanların yetiştirilmesi öncelikli hedefleri olduğunu söyleyerek, "Bu doğrultuda üniversitelerimizi geleceğin şekillendiği, bilginin ve kültürün yeni nesillere aktarıldığı, fikir ve düşünce yapılarının inşa edildiği stratejik kurumlar olarak görüyoruz. Eğitimin yanında Ar-Ge faaliyetleri ve üretilen bilginin ekonomiyle toplumun kullanımına sunulması temel varlık sebeplerinden birisidir. Bu nedenle günümüz dünyasında hem üniversitelerin hem de ekonominin gelişimi bakımından üniversite sanayi iş birliği çok önemli ve kıymetlidir" ifadelerini kullandı.

Bakan Bolat, "Üniversite sayıları, 2002'deki 76'dan, 2022'de 208'e yükseldi. 129'u devlet, 75'i vakıf üniversitesi, 4'ü de vakıf meslek yüksekokulları oldu. Bu dönemde lisans, yüksek lisans ve doktora öğrenci sayılarında da çok büyük artışlar sağlandı ve yaklaşık 80 bin olan öğretim üyesi kadrosu da 200 bine yaklaştı" dedi.

"Ülkemizde bugün itibariyle 340 bin uluslararası öğrenci var"

2002 yılında, Türkiye üniversitelerinde 5 bin uluslararası yabancı öğrenci olduğunu hatırlatan Bakan Bolat, "Hep gıpta ederdik; bizim öğrencilerimiz Amerika'ya, Avrupa'ya, İngiltere'ye, Almanya'ya gidiyor diye; ama ülkemizde de bugün itibariyle 340 bin uluslararası öğrenci var" dedi.

"Yıl sonunda 15 bin dolarlık kişi başı milli gelire ulaşabileceğiz"

Bakan Bolat, "Türkiye Savunma ve havacılıkta dünyada 11. sırada. İhracatımız geçen yıl 5.3 milyar dolardı, bu yıl inşallah 6.5 milyar dolara ulaşacağız ve yıllık üretimimizde 12 milyar doları aşmakta. Neden bunu söylüyorum, çünkü bakan olarak yurtdışına gittiğimde muhataplarımın ilk sözü şu oluyor. Avrasya coğrafyasında, Afrika, Orta Doğu, Asya, Balkanlar, Orta Avrupa coğrafyasında, 'Türk Savunma Sanayi ürünleri çok kaliteli, biz de sizinle iş birliği yapmak istiyoruz, sizden satın almak istiyoruz, bizimle ortak fabrika kurar mısınız' gibi övgüler şunu getiriyor. Türk sanayi ürünleri kalitelidir, güvenilir ve itibarlı ürünlerdir, anlamında büyük bir katkı yapmakta. İşte savunma sanayi ürünlerimiz SİHA'lar, İHA'lar, helikopterler, eğitim uçağı 5. nesil savaş uçağı, bunlar hep sizler gibi pırıl pırıl gençlerimizin, hocalarımızın azmi ve gayretiyle ortaya çıktı. Geçen yıl yazılımda 3.5 milyar dolar ihracat yaptık. 2028 hedefimiz 7 milyar dolar. Bu da çok önemli. Gerçekten dünyada birçok fuarlarda yazılımcılarımızın başarıyla temsil ettiğini görmekteyiz. Türkiye olarak ekonomimizin büyümesi son 21 yılda tam 5 katı oldu. 230 milyar dolar milli gelirden 1 trilyon 200 milyar dolara yükseldik. 3 bin 600 dolar kişi başına milli gelirden de 13 bin 300 dolara yükseldik. Bu yıl, yıl sonunda 15 bin dolarlık kişi başı milli gelire ulaşabileceğiz" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Ticaret Bakanı, Ömer Bolat, istanbul, Ekonomi, Türkiye, Eğitim, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bakan Bolat: 15 Bin Dolar Kişi Başı Gelir Hedefi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:29 Sıla bebeğin hikayesi bir kez daha kahretti Gerçek babasının nerede olduğu ortaya çıktı Sıla bebeğin hikayesi bir kez daha kahretti! Gerçek babasının nerede olduğu ortaya çıktı
19:20 Ayşenur Ezgi’nin amcası Yılmaz Eygi: Keşke Özgür bey de konuşsaydı Ayşenur Ezgi'nin amcası Yılmaz Eygi: Keşke Özgür bey de konuşsaydı
18:14 AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten dikkat çeken ’Erken Seçim’ mesajı AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten dikkat çeken 'Erken Seçim' mesajı
17:27 Hastanede dehşete düşüren olay Başhekim, doktora tecavüz etti Hastanede dehşete düşüren olay! Başhekim, doktora tecavüz etti
16:04 Narin cinayetinde sis perdesini bu soru aralayabilir: 18 dakikada ne oldu Narin cinayetinde sis perdesini bu soru aralayabilir: 18 dakikada ne oldu?
09:19 Maç sonu ortalığı yıktılar Trabzonspor’dan ırkçılık tepkisi Maç sonu ortalığı yıktılar! Trabzonspor'dan ırkçılık tepkisi
09:18 Adana’da tır ile minibüs çarpıştı Ölü ve yaralılar var Adana'da tır ile minibüs çarpıştı! Ölü ve yaralılar var
09:10 Profesörün cesedi çıplak halde plastik bidonda bulunmuştu En yakınındaki isim gözaltına alındı Profesörün cesedi çıplak halde plastik bidonda bulunmuştu! En yakınındaki isim gözaltına alındı
09:01 Oyuncu Ferit Kaya evlendi Diyarbakır düğününde paralar havada uçuştu Oyuncu Ferit Kaya evlendi! Diyarbakır düğününde paralar havada uçuştu
08:43 Görüntü haftalar sonra ortaya çıktı: Bir köşeye atın Kızım biliyor, dayanamıyor Görüntü haftalar sonra ortaya çıktı: Bir köşeye atın! Kızım biliyor, dayanamıyor
08:22 MasterChef Türkiye’de eleme gecesi: Beril yarışmaya veda etti MasterChef Türkiye'de eleme gecesi: Beril yarışmaya veda etti
08:21 THY uçağını karıştıran maganda “Benim 10 fabrikam var“ deyip kabin ekibine küfürler savurdu THY uçağını karıştıran maganda! "Benim 10 fabrikam var" deyip kabin ekibine küfürler savurdu
08:01 Narin Güran cinayetinde deliller böyle saklandı Aile üyeleri sistematik şekilde hareket etmiş Narin Güran cinayetinde deliller böyle saklandı! Aile üyeleri sistematik şekilde hareket etmiş
07:50 Erkek rol arkadaşıyla öpüşen Uraz Kaygılaroğlu ilk kez konuştu: Oyunculuk yapıyorum Erkek rol arkadaşıyla öpüşen Uraz Kaygılaroğlu ilk kez konuştu: Oyunculuk yapıyorum
02:06 Kahreden fotoğraf Narin’in cansız bedeninin dereden çıkarılma anı ortaya çıktı Kahreden fotoğraf! Narin'in cansız bedeninin dereden çıkarılma anı ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.09.2024 20:11:04. #1.13#
SON DAKİKA: Bakan Bolat: 15 Bin Dolar Kişi Başı Gelir Hedefi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement