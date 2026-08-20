Bakan Bolat: Enflasyonu %30\'a düşürdük

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Enflasyonla mücadelede yüzde 75-80'lerden yüzde 30'a kadar gerilettik. Büyümemiz, dünya ekonomisi durgun bir ortamda gittiği, dünya ticareti büyük savaşlara sahne olduğu halde hamdolsun biz, bu mevcut hükümetimiz döneminde, 3 yılda 25 milyar dolar mal ihracatımızı ve 43 milyar dolar da hizmetler ihracatımızı artırdık." dedi.

Bolat, AK Parti Bilecik İl Başkanlığını ziyaret etti.

Bakan Bolat, Anadolu'daki il ziyaretlerinde, Türkiye'de terörle mücadelenin başarıyla sonlandırıldığı huzur ve asayiş ortamının bütün vatan sathını kapladığını, ekonomide başta sanayi, tarım, hizmetler, ulaştırma sektörleri, ticaret olmak üzere harıl harıl bir çalışma ortamını görmekten memnuniyet duyduklarını söyledi.

Vatan ve halk için hep birlikte çalışmaya devam edeceklerini belirten Bolat, şunları kaydetti:

"AK Parti ve son 11 yıldır Cumhur İttifakı ortağımız Milliyetçi Hareket Partisi, birlikte 24 yıla imza atıldı. Son 11 yıl Sayın Devlet Bahçeli'nin de güçlü feraseti ve desteğiyle Cumhur İttifakı, Türkiye'nin bekası ve esenliği için çok önemli reformlar gerçekleştirdi. Dünyanın ve bölgenin çok kritik kırılmalardan, dönemeçlerden geçip zorluklara girdiği bu dönemde Türkiye, son 3 yılda 11 vilayetteki büyük yıkımı ortadan kaldırdı ve 11 şehri yeniden kurduk. Enflasyonla mücadelede yüzde 75-80'lerden yüzde 30'a kadar gerilettik. Büyümemiz, dünya ekonomisi durgun bir ortamda gittiği, dünya ticareti büyük savaşlara sahne olduğu halde hamdolsun biz, bu mevcut hükümetimiz döneminde, 3 yılda 25 milyar dolar mal ihracatımızı ve 43 milyar dolar da hizmetler ihracatımızı artırdık. Bunlar, küçümsenecek rakamlar değil."

"Son 23 yıl, Türkiye Cumhuriyeti tarihinde altın harflerle yazılacak bir dönemin adıdır." diyen Bolat, bu dönemde demokrasinin her türlü müdahalelere karşı korunduğunu, her kesim için hürriyetlerin genişletildiğini, yolsuzluk, yasaklar ve yoksullukla mücadelede çok büyük başarılar sağlandığını ifade etti.

Kişi başına milli gelirin dolar bazında 6 kat artırıldığına dikkati çeken Bolat, sözlerini şöyle sürdürdü:

"12 milyon insan yeni iş sahibi olmuştur. 21 milyondan 32 milyon 700 bine istihdam çıkarılmıştır. 36 milyar dolar mal ihracatı, 14 milyar dolar hizmet ihracatı, toplam 50 milyar dolarlık ihracat, geçen ay sonu itibarıyla yıllıkta 401 milyar dolara çıkarılmıştır. İnsanımızın satın alma gücü ve hayat kalitesi, hayat standartları, üst gelir ülkeler ortalamasına ulaştırılmıştır. Yenilenen bütün altyapı, üstyapı, hava, kara, deniz, demir yollarındaki yatırımlar, okullar, üniversiteler, hastaneler, komple yenilenmiştir. Enerji yatırımlarıyla yaklaşık 4 katı üretim artışı sağlanmıştır. Tabii o eski günler çabuk unutulunca bu yapılan büyük işlerin değeri, bazen unutulabiliyor. 8 vilayette ve onların da birkaç ilçesinde doğal gaz varken herkes, kömürün isini, zehrini hava kirliliğiyle solurken şu anda Türkiye'de herkes doğal gazın konforuyla ısınabiliyor, ihtiyacını giderebiliyor ve güneş enerjisi, rüzgar enerjisi ve hidrolik elektrik santralleri, üçüyle Türkiye'nin 340 milyar kilovat/saat olan enerji üretimi, yıllık yüzde 50'sini bu yenilenebilir enerjilerden karşılıyoruz."

"Dünyada 21. sıralardan 16. sıraya yükseldik milli gelirde"

Bolat, teknolojinin geliştiğini, katma değerli üretim, katma değerli ihracatın arttığını, "Türk malı" ifadesinin dünyada kalitenin, teknolojik yüksekliğin sembolü olduğunu dile getirdi.

Türk ürünlerinin, markalarının, kalitesinin, itibarın sembolü haline geldiğini belirten Bakan Bolat, şöyle devam etti:

"Bunlar kolay olmadı. Geçmişte niye yapılmadı, niye başarılamadı? İşin püf noktası şu, Türkiye, 14 Ağustos 2001'de Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, AK Parti'nin kuruluşuyla yeni bir dönemin açılışını gerçekleştirdi ve 23,5 yıl içinde siyasi istikrar sağlandığı, ekonomik reformlar yapıldığı, doğru ekonomik politikalar izlendi ve ekonomik tedbirler alındığı, dış politikada çok başarılı olunduğu, güçlü bir ordu oluşturulduğu, çok güçlü ve yaygın bir savunma sanayi oluşturulduğu, bütün sektörlerde dünyayla rekabeti önceleyen yatırımlar yapıldığı için, sayısı 100'ü aşan Teknopark, sayısı 450'ye ulaşan organize sanayi ve tarım bölgeleri kurulduğu için bu sonuçlar elde edildi. Bölgemiz adeta yanıyor, kuzeyimiz, doğumuz, güneyimiz. Ülkeler savaşı, bölgesel savaşlar, iç savaşlar ama Türkiye, böyle bir dönemi başarıyla Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde geçti. Halen de başarıyla yönetiliyor. Onun için de dünyada 21. sıralardan 16. sıraya yükseldik, milli gelirde. O da cari fiyatla cari döviz kurları temelinde. Satın alma gücü paritesine göre, dünyada 11. büyük ekonomi konumundayız ve hayat kalitesini yükselmesi de bu gelişmenin bu ekonomik büyüme ve başarıların, vatandaşlarımızın hayatını da dokunduğunu, hayatını kolaylaştırdığını göstermektedir."

Kentteki programı kapsamında, Bozüyük Kaymakamlığını ziyaret eden Bolat, burada Kaymakam Ahmet Naci Helvacı ile görüştü. Ardından Bozüyük Ticaret ve Sanayi Odası'na geçen Bolat, burada Bozüyük Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Veli Çelik ve iş insanları tarafından karşılandı.

Daha sonra Bilecik Valiliğine geçen Bakan Bolat, Vali Faik Oktay Sözer ile bir araya geldi. Bakan Bolat'a, Ticaret Bakan Yardımcısı Özgür Volkan Ağar, AK Parti Bilecik Milletvekili Halil Eldemir ve partililer eşlik etti.