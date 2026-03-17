Bakan Bolat, engelliler, yaşlılar, şehit yakınları ve yetimlerle iftar programında bir araya geldi
Bakan Bolat, engelliler, yaşlılar, şehit yakınları ve yetimlerle iftar programında bir araya geldi

17.03.2026 22:25
Bakan Bolat, Türkiye bütçesinin yaklaşık yüzde 3,5'inin sosyal politikalar ve desteklerine tahsis edildiğini belirterek, "2026 bütçesinden 917 milyar lira harcama yapacağız." dedi.

Bolat, İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, İyilik Güzeldir Platformu ve Merter Markalar Birliğince Bahçelievler Öğretmenevi'nde beşincisi düzenlenen "Kardeşliğe Çağrı" iftar programında engelliler, yaşlılar, şehit yakınları ve yetimlerle bir araya geldi.

Programda konuşan Bolat, ramazan ayının sabrın, fedakarlığın, dayanışmanın, arınmanın ve empati duymanın, insanlarla hemhal olmanın, kendini başkalarının yerine koyup onların hissettiklerini hissedebilme ayı olduğunu söyledi.

Bolat, hükümet olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 23 yıl içinde ekonomik büyüme, refah artışı, üretim, ihracat, eğitim, sağlık, çevre, kültür, sanat ve güvenlikte devletin her kuruşunu vatandaşlar için harcamaya gayret ettiklerini belirtti.

Sosyal destek programlarına önem verdiklerini dile getiren Bolat, "Bizden önce sosyal yardımlar milli gelirden ancak yüzde 0,5 pay alıyordu. Bu yıl sosyal yardımlar yaklaşık 1 trilyon liraya ulaşan bütçesiyle vatandaşlarımıza tahsis edilmekte." diye konuştu.

Bolat, özel çocuklara, yaşlılara, yetim çocuklara, şehit ailelerine, gazi ailelerine her zaman destek olmayı sürdüreceklerini ve yanlarında olmaya devam edeceklerini aktardı.

Evlerinden çıkamayan özel çocukların rehabilitasyon merkezlerinde eğitim gördüklerini belirten Bolat, "Evde çocuklarına bakmak zorunda kalan anneler, artık çocuklarıyla sabah gönderilen minibüse binip okula gidiyor. Onlar da hayata karışıyorlar, sosyalleşiyorlar, üretime katılıyor. Özellikle huzur evlerinde yaşamlarını devam ettirmek isteyenler büyüklerimiz için çok sayıda tesisler açıldı." ifadelerini kullandı.

"Huzurevlerimizin sayısı devlet koruması altında 175'e yükseldi"

Ticaret Bakanı Bolat, çocuklar için "81 ilde Çocuklar Güvende" programı ile çocukların korunmaları ve bakımlarının yapıldığını dile getirerek, şunları kaydetti:

"120 bin büyüğümüze evde bakım, evde sağlık hizmetleri götürülmekte. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımıza bağlı tam 1400 yatılı kuruluşumuz var. 14 bin 600 çocuğa korunma ve bakım hizmeti veriliyor. Engelli bakım ve rehabilitasyon merkezleri sayısı 286'ya yükseldi. 20 sene önce özel bireylerin eğitimi konusunda 342 okul vardı. Şu anda 1855 okulumuz var. Tam 35 bin öğretmen çocuklarımız için görev yapıyor. Şehit ile gazi aileleri ve onların çocukları da devlet koruması altında yüksek öğretime geçişlerde Gençlik ve Spor Bakanlığı yurtlarında öncelikli yerleştiriliyor."

Kamuda istihdam noktasında şehit ve gazi aileleri için kontenjan uygulaması var. Yaşlılarımızla ilgili olarak huzurevlerimizin sayısı devlet koruması altında 175'e yükseldi. Gündüz bakım ve rehabilitasyon merkezleri de 45'e çıktı. Bu çerçevede sağlık, bakım, koruma, rehabilitasyon, sosyal güvenlik alanında ihtiyaç duyulan bütün hizmetleri vermeye devam edeceğiz."

"2026 bütçesinden 917 milyar lira harcama yapacağız"

Bolat, Türkiye bütçesinin yaklaşık yüzde 3,5'inin sosyal politikalar ve desteklerine tahsis edildiğini belirterek, "Özel bireylerin toplumsal hayata katılımı ve eğitimleri noktasında 194 milyar lira, ailelerinin güçlendirilmesi için 22 milyar lira, çocukların gelişimi için 44 milyar lira, şehit yakınları ve gaziler için 14 milyar lira ile toplamda 2026 bütçesinden 917 milyar lira harcama yapacağız." dedi.

Geçen yıl bu desteklerin 630 milyar lira olduğunu kaydeden Bolat, "Evde bakım hizmetleri için emeklilerimize yönelik olarak 90 milyar lira, 65 yaş üstü büyüklerimize yaşlılık ve malul maaşları olarak 106 milyar lira, eğitime servisle taşımak için 11 milyar lira ve vatandaşlarımızın yüzde 50 daha ucuz elektrik ve doğal gaz kullanmaları için de 373 milyar lira bu yılki bütçeden harcama yapıyoruz." diye konuştu.

Bolat, Türkiye'nin etrafında savaşlar olduğunu dile getirerek, dış politikada tek bir vatandaşın tırnağına zarar gelmeden krizleri yönetmeyi başardıklarını kaydetti.

Bakan Bolat, Türkiye'nin üretim, büyüme, savunma sanayisi, enerji, üstyapı, ulaşım, sanat ve sporda güçlenmeye devam ettiğini söyledi.

Bolat, davetlilerle sohbet etti

Konuşmaların ardından Bolat'a plaket yerine "Gazze'deki çocuklara bayramlık hediye edilmiştir." yazılı bir dosya İHH Merter Şube Başkanı Gürbüz Oruç tarafından takdim edildi.

Ardından Bakan Bolat, çocuklara hediye verdi, davete katılan engellilerle, yaşlılarla, şehit yakınları ve yetimlerle sohbet etti.

Kaynak: AA

Aziz Yıldırım’ın iftardaki sözlerini duyan herkes aynı yorumu yapıyor Aziz Yıldırım'ın iftardaki sözlerini duyan herkes aynı yorumu yapıyor
Sokak ortasında silahlı kavga Olayla ilgisi olmayan genç kız ile 2 kişi öldü Sokak ortasında silahlı kavga! Olayla ilgisi olmayan genç kız ile 2 kişi öldü
Sibel Can 11 yaş küçük sevgilisini hediyelere boğdu Sibel Can 11 yaş küçük sevgilisini hediyelere boğdu
Mücteba Hamaney’le ilgili Rusya iddiasına yanıt Mücteba Hamaney'le ilgili Rusya iddiasına yanıt
Neymar, Ancelotti’ye isyan etti Neymar, Ancelotti'ye isyan etti
Savaş gittikçe şiddetleniyor: İran, süper ağır sistemleri devreye aldı Savaş gittikçe şiddetleniyor: İran, süper ağır sistemleri devreye aldı
Tartışma yaratan iş ilanı: Yöneticisiyle haşır neşir olabilecek Tartışma yaratan iş ilanı: Yöneticisiyle haşır neşir olabilecek
İran’ın gizli gücüydü İşte Laricani’nin bilinmeyenleri İran'ın gizli gücüydü! İşte Laricani'nin bilinmeyenleri
Akın Gürlek’ten Özgür Özel’in mal varlığı iddialarına yanıt: Hepsi hayal ürünü Akın Gürlek'ten Özgür Özel'in mal varlığı iddialarına yanıt: Hepsi hayal ürünü
ABD’nin Bağdat Büyükelçiliğine İHA saldırısı ABD'nin Bağdat Büyükelçiliğine İHA saldırısı

22:45
Kuzey Irak ile Bağdat anlaşmaya vardı Türkiye’ye petrol gönderilecek
Kuzey Irak ile Bağdat anlaşmaya vardı! Türkiye'ye petrol gönderilecek
22:45
Mütevazılığın da bu kadarı N’Golo Kante attığı golü yorumlamadı, takımın başarısına dikkat çekti
Mütevazılığın da bu kadarı! N'Golo Kante attığı golü yorumlamadı, takımın başarısına dikkat çekti
21:54
İran Devrim Muhafızları’nın üst düzey komutanı öldürüldü
İran Devrim Muhafızları'nın üst düzey komutanı öldürüldü
21:50
Nene’den resital Fenerbahçe kritik virajı kayıpsız döndü
Nene'den resital! Fenerbahçe kritik virajı kayıpsız döndü
21:11
BAE ve Ürdün liderleri Dubai’de buluştu: Hem mesajlar hem görüntüler konuşuldu
BAE ve Ürdün liderleri Dubai'de buluştu: Hem mesajlar hem görüntüler konuşuldu
21:04
ABD’nin Bağdat Büyükelçiliğine İHA saldırısı
ABD'nin Bağdat Büyükelçiliğine İHA saldırısı
20:03
Fenerbahçe taraftarından sessiz protesto
Fenerbahçe taraftarından sessiz protesto
19:34
Bir annenin feryadı Uyuşturucu bağımlısı oğlu için yardım çağrısında bulundu
Bir annenin feryadı! Uyuşturucu bağımlısı oğlu için yardım çağrısında bulundu
19:25
Tabancayla video çekerken kendini öldürdü
Tabancayla video çekerken kendini öldürdü
19:10
Trump’tan Küba açıklaması: Çok yakın zamanda adım atacağız
Trump;'tan Küba açıklaması: Çok yakın zamanda adım atacağız
17:10
Yunanistan, İsrail yapımı silahları da içeren silahlanma programını Meclis’e sundu
Yunanistan, İsrail yapımı silahları da içeren silahlanma programını Meclis'e sundu
