Bakan Bolat\'tan İhracat Açıklamaları

Malatya İş Adamları Derneği (MİAD) İstişare Toplantısı'nda konuşan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "22 yılda mal ihracatını yedi buçuk kat artışla 36 milyar dolardan 262 milyar dolara çıkarttık. Toplamda 377,1 milyar dolarlık ihracat hacmine ulaştık. " dedi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Malatya İş Adamları Derneği (MİAD) İstişare Toplantısı'nda iş dünyası temsilcileriyle bir araya geldi. MİAD İstişare Toplantısı'na misafir konuşmacı olarak katılan Ömer Polat, Türkiye ve Dünya ekonomisiyle ilgili açıklamalar yaptı. Bakan Bolat, "MİAD'ın Kadim Başkanı Yunus Aktaş Bey'e ve yönetimine çok teşekkür ediyorum. Şunu ifade etmek isterim. Çiftçi kayıt sisteminin önemi bir kez daha anlaşıldı. Hala çiftçi kayıt sistemine kayıtlı olmayanlar var. Tarım sigorta sisteminin önemi anlaşıldı. Tarım sigorta sisteminde sigorta primlerinin yüzde yetmişini bile hükümetimiz hazinemiz üstleniyor" dedi.

Bolat, "Deprem bölgesinde iki yıl gibi kısa sürede 201 bin konut, köy evi ve iş yeri teslim edildi. Bu yıl sonuna kadar 453 bine tamamlanacak. Altyapı ve üstyapı işleri kalırsa onlar da 2026'ya tamamlanacak" dedi.

DIŞ TİCARET VERİLERİLERİNİ AÇIKLADI

Dış ticaret verilerine değinen Bolat, "22 yılda mal ihracatını yedi buçuk kat artışla 36 milyar dolardan 262 milyar dolara çıkarttık. Toplamda 377,1 milyar dolarlık ihracat hacmine ulaştık. 2025 yılı Mart ayı itibarıyla ihracatımız yüzde 3,2 artışla 23,4 milyar dolara yükseldi" dedi.

'SURİYE'DE YAPILACAK ÇOK İŞ VAR'

Suriye ve ABD ile ticareti güçlendireceklerini belirten Bolat, "Suriye'nin nasıl bir yıkım içinde olduğunu, halkın nasıl bir fakirlik içinde olduğunu görsünler. Suriye'deydik. Suriye'ye de yapılacak çok iş var. Biz Suriye'yle de ticareti arttırmaya gayret ediyoruz. ve Mayıs ayı içinde de Türk-Amerikan Konseyi toplantıları vesilesiyle gideceğimiz ABD'de Amerikalı Ticaret Bakanlığı ile görüşmelerimizi yapacağız" diye konuştu.

DENGELİ TİCARET MESAJI

Bolat "Biz şuna bakıyoruz arkadaşlar. Kazan kazan prensibiyle dengeli ticaret bizim temel önceliğimiz. Avrupa Birliği ile bunu başardık. 110 milyar dolar satıyoruz, 110 milyar dolar alıyoruz. ABD ile de dengeye yakın sağlanacak bir ticaretimiz var. 35,5 milyar dolar ticaretimiz arttı 2021-2022 döneminde. Burada da 2,5 milyar dolar bir dış ticaret açığımız var. Ama bizim bu konuda yatırımlar noktasında, ticaret noktasında ABD ile dengeli bir ticaret hedefimiz var" ifadelerini kullandı.