Bakan Bolat'tan Libya Seferi Müjdesi

Ekonomi

Bakan Bolat: "Bavulları hazırlayalım, önümüzdeki ay Libya seferine çıkacağız"

ANKARA - Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Bavulları hazırlayalım, önümüzdeki ay Libya seferine çıkacağız. Daha sonra hep birlikte Ukrayna'nın yeniden imarı Görev Gücü Toplantısına gideceğiz" dedi.

Türkiye Müteahhitler Birliği 2024 Yılı Değerlendirme Toplantısı, birliğin ana binasında gerçekleştirildi. Toplantıya Ticaret Bakanı Bolat, Türkiye Müteahhitler Birliği Başkanı Erdal Eren ve davetliler katıldı.

2023'ten bu yana dünya ekonomisinin sıkıntılı ve durgun bir süreçten geçtiğine dikkati çeken Bakan Bolat, "Ticarette korumacılık had safhaya yükseldi. Bölgemizde, kuzeyimizde, güneyimizde jeopolitik gerginlikler, sıcak savaşlar, Gazze'deki kardeşlerimizin trajedisi ve İsrail'in vahşi katliamı böyle bir dönemde dahi Allah'a şükürler olsun ki Türkiye müteahhitleri ve müşavirleri olarak iki bin yirmi dört yılında dünyada ay yıldızlı bayrağımızı gerçekten gururla, iftiharla dalgalandırmayı başardık. İhracatta Sayın Cumhurbaşkanımız 3 Ocak tarihinde İstanbul'da dış ticaret verilerini mal ticareti hizmet ticareti olarak açıklamıştı. Buna göre Türkiye olarak 2024'ü yüzde 2,5'lik mal ihracat artışıyla kapadık ve 262 milyar dolarla Cumhuriyet rekorunu kırdık. İthalatta da yüzde 5'lik bir azalışı başardık. 344 milyar dolara gerilettik. Dış ticaret açığımızda da böylece yaklaşık 26,5 milyar dolarlık bir azalışla 82,2 milyar dolara dış ticaret açığımızı geriletmiştik. Mal ticaretinde ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 76,1'e yükseldi. Hizmetler İhracatı da Şubat ayının 11-12'sinde Merkez Bankamız ödemeler dengesini açıkladığında on iki aylık verileri açıklayacağız. Tahminlerimize göre, 114 milyar dolar civarında orada da tam 8 milyar dolarlık bir artışla yine Cumhuriyet rekorunu kırdık. Burada en çok sevindirici olan, hizmetler ticaretinde net 61 milyar dolarlık fazlamız gerçekleşti. Böylece mal dış ticaretinde hızla azaltmamıza rağmen karşılaştığımız açığı kapatırken hizmetler ticaretinde büyük bir fazla veriyoruz diye konuştu.

Toplamda Türkiye'ye 375 milyar dolar net döviz geliri sağlandığının altını çizen Bolat, Cumhurbaşkanımız bize 2025 yılı için 390 milyar dolarlık mal ve hizmet ihracat döviz geliri hedefi çizdiğinin altını çizdi.

Türk Müteahhitlerinin Libya'daki projeleri ile 50 seneyi aşan bir sürede büyük başarılar elde ettiklerini belirten Bakan Bolat, 137 ülkede 12 bin 461 proje ve 533 milyar 800 milyon dolarlık inşaat projelerini başarıyla tamamladıklarını kaydetti.

"28 buçuk milyar dolarlık proje bedelinin yüzde 44,7'si Orta Doğu ve Körfez'de"

Yurt dışı müteahhitlik sektöründe 2024 yılını tam 28 milyar 600 milyon dolarlık proje büyüklüğüyle kapattığını vurgulayan Bakan Bolat, "Dünyadaki özellikle batılı pazarlardaki ekonomik durgunluğa ticaretteki yoğun korumacılık eğilimlerine, aksiyonlarda rağmen bu proje büyüklüğünün yakalanmasını büyük bir başarı olarak görüyoruz. 2024 yılında kazanılan bu yaklaşık 28 buçuk milyar dolarlık proje bedelinin yüzde 44,7'si Orta Doğu ve Körfez'de. Yüzde 29,8'i Afrika'da. Yüzde 13,2 de bağımsız devletler topluluğu BDT bölgesindeki projelerde" dedi.

"Bavulları hazırlayalım, önümüzdeki ay Libya seferine çıkacağız"

Ticaret Bakanlığı olarak özellikle Körfez ülkelerinde yaptıkları gezilerde yoğun bir şekilde çalıştıklarını dile getiren Bakan Bolat, "Bavulları hazırlayalım, önümüzdeki ay Libya seferine çıkacağız. Daha sonra Mart ayı içinde Ukrayna programımız var. Ukrayna'nın yeniden imarı Görev Gücü Toplantısına gideceğiz hep birlikte. Yine bu yıl içinde Rusya ile Karne Ekonomik Komisyonu toplantımız olacak Moskova'da ve devam edecek" ifadelerini kullandı.