Bakan Bolat: Türkiye'nin İsrail ile Ticaretine Kapatma - Son Dakika
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Ekonomi

Bakan Bolat: Türkiye'nin İsrail ile Ticaretine Kapatma

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye'nin İsrail ile ticaretin tamamen kapalı olduğunu açıkladı.

01.11.2024 23:46
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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye'nin İsrail ile ticarete yönelik olarak gümrük sisteminin tamamen kapalı olduğunu belirterek, "Ülkemiz, mazlum Filistin halkının ihtiyaçlarını karşılamaya ve Filistin'in haklı davasında ekonomik olarak da yanında destek olmaya devam edecek." ifadesini kullandı.

Bakan Bolat, X'teki hesabından, katıldığı bir canlı yayında İsrail ile ticaretin devam ettiğine dair iddialara verdiği yanıta ilişkin paylaşım yaptı.

Hükümetin, İsrail kalıcı ateşkes ilan edinceye ve Gazze Şeridi'ne yeterli miktarda, kesintisiz insani yardım akışına izin verinceye kadar İsrail ile ilgili ihracat ve ithalat işlemlerini 2 Mayıs 2024'ten itibaren tüm ürünleri kapsayacak şekilde tamamen durdurduğunu hatırlatan Bolat, bu tarihten sonra Türkiye'den İsrail'e yönelik ihracat ve ithalat için tescil edilmiş hiçbir gümrük beyannamesi bulunmadığını ifade etti. Aynı şekilde İsrail'den de Türkiye'ye hiçbir sevkiyat bulunmadığını belirten Bolat, İsrail ile ticarete yönelik olarak gümrük sisteminin tamamen kapalı olduğunu bildirdi.

Bolat, 2 Mayıs 2024'teki karara atıfta bulunarak, " Batı Şeria, Doğu Kudüs ve Gazze'yi kapsayan yaklaşık 6 milyon nüfuslu Filistin'in ihtiyaç duyduğu ürünlerin tedariki amacıyla Filistin Milli Ekonomi Bakanlığının isteği üzerine varılan karşılıklı mutabakat çerçevesinde, ihracata ancak 'Filistin varışlı ve alıcının Filistinli ithalatçı olduğunu' Filistin Milli Ekonomi Bakanlığı ile resmi yoldan teyitleşilmesi halinde müsaade edilmektedir. Bu malların münhasıran Filistin tarafından kullanıldığı, Filistin Milli Ekonomi Bakanlığı tarafından da birçok kez açıklanmış olup, mezkur malların Filistin ile ticaretimize ait olduğu ticaret verilerimizden de anlaşılmaktadır." ifadesini kullandı.

Türkiye-Filistin ikili ticaret mekanizması nasıl çalışıyor?

Filistin'in her yıl dolaylı ya da doğrudan ithalatının yaklaşık yüzde 25'ini Türkiye'den yaptığına işaret eden Bolat, 2024 yılında Filistin'e yönelik ihracatın istatistik sisteminde artık kendi kodu ile giriş yapılmaya başlandığını ve daha önceden İsrail kayıtlı olarak giden Filistin alımlarının, ülke istatistik sisteminde artık Filistin'in kendi koduyla kaydedilmeye başlandığını belirtti.

Kurulan ve zaman içinde güçlendirilen Türkiye-Filistin ikili ticaret mekanizmasında her bir sevkiyat için Filistinli ithalatçıların Filistin Milli Ekonomi Bakanlığına başvurduğu ve sevkiyata ilişkin mutabık kalınan bilgilerin elektronik ortamda Bakanlığın koordinasyonunda teyitleşilmesi sonrasında sevkiyatlara ilişkin tescil işlemlerinin gerçekleştirildiği bilgisini veren Bolat, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda, ihracat beyannamelerinde gideceği ülke Filistin olarak beyan edilen sevkiyatlarda da Filistinli ithalatçı firmalar öncelikle Filistin Ulusal Ekonomi Bakanlığına başvurmakta, bu başvurunun uygun bulunması durumunda Filistin Ulusal Ekonomi Bakanlığınca düzenlenen teyit mektubu ülkemiz elektronik teyit kanalına ulaştırılmaktadır. Söz konusu bildirim konusu ihracata ilişkin gümrük beyannamelerinin gümrük idarelerince tesciline, ancak iletilen teyit mektubunun hem bu süreç içinde gerçekleşmiş olması hem de ürünlerle ilgili değerlendirmelerin yapılması akabinde onaylanması halinde izin verilmektedir."

"Türkiye, Filistin'e destek olmaya devam edecek"

Bolat, Türkiye'ye Filistin'den yapılan ithalatlarda ise Filistinli ihracatçıların ülkeye yönelik ihracat başvurusunun Filistin Ulusal Ekonomi Bakanlığı tarafından uygun bulunması durumunda, Türkiye'ye iletmesi sonrasında ve geldiği ülke olarak Filistin olduğunun tevsikinin (belgesinin) onaylandığını bildirdi.

Ayrıca, Filistin'e Serbest Bölgeler ve antrepolardan yapılacak ithalat ve ihracat işlemlerinin de aynı elektronik onay mekanizması kapsamındaki teyitleşme sonrasında tamamlanabildiğini belirten Bolat, "Ülkemiz, mazlum Filistin halkının ihtiyaçlarını karşılamaya ve Filistin'in haklı davasında ekonomik olarak da yanında destek olmaya devam edecek." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Bakan Bolat: Türkiye'nin İsrail ile Ticaretine Kapatma - Son Dakika

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