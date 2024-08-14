Bakan Bolat: "Yurtdışından posta yoluyla getirilen ürünlere gelen güncelleme kitap ve ilaç gibi ürünleri kapsamayacak" - Son Dakika
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Ekonomi

Bakan Bolat: "Yurtdışından posta yoluyla getirilen ürünlere gelen güncelleme kitap ve ilaç gibi ürünleri kapsamayacak"

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, yurt dışından posta yoluyla getirilen ürünlere yönelik güncelleme yapacaklarını ve bu güncelleme ile kitap ve ilaç gibi ürünlerin kapsam dışı bırakılacağını açıkladı. Bakan Bolat ayrıca, Türkiye'nin ihracatçı sayısını 2030 yılında 200 bine çıkarmayı hedeflediklerini ve gençlerin daha fazla ihracata ilgi duymalarını sağlamak için çeşitli destek programları yürüttüklerini belirtti.

14.08.2024 20:55
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Bakan Bolat: "Yurtdışından posta yoluyla getirilen ürünlere gelen güncelleme kitap ve ilaç gibi ürünleri kapsamayacak"

Ticaret Bakanı Ömer Bolat:

"Amacımız 2030 yılında bugün 140 bin olan ihracatçı sayımızı 200 bine yükseltmek"

"Amacımız gençlerimizin daha fazla ihracata ilgi duymalarını sağlamak"

Ticaret Bakanı Ömer Bolat İHA'ya konuştu

ANKARA - Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Haksız ticaret uygulaması olduğuna kanaat getirerek Türkiye'ye e-posta ve hızlı posta yoluyla gelecek bu ürünlerle ilgili barajı 150 avrodan 30 avroya düşürdük. Akademik kitaplar ve ilaç gibi ürünler zaten eski yüksek kategoride kaldı ve orada bir değişiklik yapılmadı" dedi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İhlas Haber Ajansı'na değerlendirmelerde bulundu. İlan sitelerinde 15 Eylül tarihinde başlaması beklenen yeni düzenleme ilgili konuşan Bakan Bolat, Türkiye'deki ihracatçı sayısını artırmaya yönelik hedefler ve yurt dışından posta yoluyla getirilen ürünlere yönelik limit ve vergi olmak üzere birçok konuyu ele aldı.

Gayrimenkul ve otomotiv sektöründe yeni düzenleme

Otomotiv ve emlak piyasalarında spekülasyon ve manipülasyonlar yapılarak fiyatların şişirilmesine karşı 1 Kasım 2023 tarihinde ilan sitelerine kimlik doğrulama ve tapu doğrulama zorunluluğunun getirildiğini dile getiren Bakan Bolat, yanlış ilan verenlere 100 bin lira ceza uygulaması getirildiğini hatırlattı. 15 Eylül tarihinde çıkarılacak yönetmelik ile vatandaşların satmak ya da kiralamak istediği gayrimenkulünü e-Devlet üzerinden girerek emlak danışmanını yetkilendireceğini bildiren Bakan Bolat, "Bunu yapmakla birçok emlakçıya yetki verilerek fiyatların şişirilmesini önlemiş olacağız. Artı satın alacaklar ya da kiralayacaklar ile satacak kişilerin de zarar etmemesini sağlamış olacağız ve güven duygusu pekişmiş olacak. Emlak danışmanlık hizmeti daha sonra da otoda da aynısı yapılacak. Böylece alışveriş hem satıcı hem alıcı arasında güvenli bir şekilde gerçekleştirilecek" değerlendirmesinde bulundu.

Düzenleme yurt dışından getirilen kitap ve ilaç gibi ürünleri kapsamayacak

Sosyal medyanın yaygınlaşmasıyla ticaretin yönünün değiştiğini kaydeden Bolat, 4 yıl önce yüzde 4,5 olan e-ticaretin toplam ticaretteki payının yüzde 21'e yükseldiğini söyleyerek, "Son aylarda 3-5 aydır tsunami gibi gelen hızlı kargo veya posta yoluyla bir e-ticaret uygulamasının özellikle tüketicilerimiz açısından güvensiz, zararlı ve riskli ürünlerin gelmesi noktasındaki şikayetlerinin artığını gözlemledik ve bize müracaatları oldu. Gümrük vergisi, anti-damping vergisi veya sübvansiyona karşı vergiler gibi uygulamalardan muaf olarak iç ticarette küçük esnaf, KOBİ, küçük satıcılar ve imalatçılar tarafından yoğun şikayetler bize iletildi. Onların bağlı oldukları esnaf odaları, ticaret odaları, sanayi odaları, ihracatçı birliklerimiz, TİM ve yerli e-ticaret firmaları da bundan çok mustarip olduklarını ifade ettiler. Yapılan incelme ve soruşturma sonucunda bu şikayetlerin haklı olduğu ve ülkemizdeki üretime, imalata ve vergi gelirlerimize ciddi zarar verdiği ve haksız ticaret uygulaması olduğuna kanaat getirerek Türkiye'ye e-posta ve hızlı posta yoluyla gelecek bu ürünlerle ilgili barajı 150 avrodan 30 avroya düşürdük. Akademik kitaplar ve ilaç gibi ürünler zaten eski yüksek kategoride kaldı ve orada bir değişiklik yapılmadı. Avrupa Birliği'nden gelen ürünlerdeki vergi yüzde 30'a yükseltildi. Diğer ülkelerden gelenlere ise vergi de yüzde 60'a yükseltilmiş oldu. Bu şekilde bir tedbir almamız gerekiyordu ve bunu da tereddüt etmeden aldık. Bu düzenlemeyi hem tüketici hem üretici kuruluşlarla istişare halinde yaptık" diye konuştu.

"Amacımız gençlerimizin daha fazla ihracata ilgi duymalarını sağlamak"

Ticaret Bakanlığı olarak Türkiye'nin daha fazla ihracat yaparak döviz gelirini artırması hedefine çerçevesinde çeşitli destek programları yaptıklarını ifade eden Bolat, Bakanlığın yıllık bütçesinin yüzde 60'ının ihracatçılara çeşitli destek programları için kullanıldığını aktardı. Bakan Bolat, konuşmasına şu şekilde devam etti:

"Bunlar uzak ülkeler stratejisi, İslam ülkeleriyle ilişkileri arttırma stratejisi, Asya stratejisi ve 2028 tanıtım ve pazarlama vizyonu, 2028 Ticaret Bakanlığı vizyon belgesi programlarımız. 2 hafta önce Avrupa Birliği Yeşil Mutabakatı uyum destek paketini açıkladık. Kolay ihracat platformu mekanizmasını devreye soktuk. Yakında elektronik kolay ihracat platformu ekibi de inşallah lanse edeceğiz. 4 Eylül'de İstanbul'da Küresel E-ihracat Zirvesi düzenliyoruz. Bugün yepyeni bir proje ile Ticaret Bakanlığı ve YÖK arasında İhracat Akademisi imza törenini gerçekleştirdik. Buradaki amacımız ülkemizde ihracat konusundaki farkındalığı güçlendirmek, gençlerimizin, müteşebbislerimizin daha fazla ihracata ilgi duymalarını, yurtdışı pazarlarda iş yapma motivasyonuna sahip olmalarını sağlamak ve onları hem bilgiyle hem de tecrübeyle donatmak."

"Amacımız 2030 yılında bugün 140 bin olan ihracatçı sayımızı 200 bine yükseltmek"

İhracat Akademisi çerçevesinde hem firma çalışanlarından hem de öğrencilerden oluşacak kadrolarla üniversiteleri harekete geçireceklerini dile getiren Bolat, "Sürekli eğitim merkezleriyle koordineli çalışıp ihracat akademisine öğrenciler kaydolacak. Gerek Ticaret Bakanlığımızın uzmanları gerekse sektörlerden iyi yetişmiş profesyonel öğretim görevlileri, okutmanlar yoluyla hem pratik hem teorikten onlara yurt dışı pazarlar, ihracat nasıl yapılır, gümrükleme, lojistik, hedef sektörler, hedef ürünler gibi konularda uygulamalı dersler verilecek. Mezunlara da staj imkanları sağlanacak. Böylece amacımız 2030 yılında bugün 140 bin olan ihracatçı sayımızı 200 bine yükseltmek. Bunu yapmakla hem nicelik yani miktar olarak ihracatçı sayısını arttırmış olacağız. Hem de değer itibariyle ihracatımızın hem miktar olarak hem de değer olarak artmasını sağlamış olacağız. Katma değerli teknolojili ihracatımızı da arttırmak için yoğun çabalarımız var. Onun da artışıyla ihracatımızın değer artışı miktar artışının çok daha üzerinde olacak" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İHA

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