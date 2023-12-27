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Yeni asgari ücret 17 bin 2 lira oldu - Son Dakika
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Yeni asgari ücret 17 bin 2 lira oldu

Asgari ücret zammında düğüm çözüldü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, işçi ve işveren tarafıyla Ankara'da bir araya geldi. Kritik toplantının sona ermesinin ardından kameralar karşısına geçen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, ''Yeni asgari ücret 17 bin 2 lira olarak belirledik.'' dedi.

27.12.2023 - 19:43,  Güncelleme: 20:28
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Asgari ücret zammında süreç sona erdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın işçi ve işveren tarafıyla Ankara'da gerçekleştirdiği toplantının ardından kameralar karşısına geçen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Bildiğiniz gibi Temmuz ayında net asgari ücret 11 bin 402 lira olmuştu. Şimdi 700 lirası asgari ücret desteği olmak üzere net asgari ücreti 17 bin 2 lira olarak belirlemiş durumdayız. Ülkemize ve milletimize hayırlısı olsun.' ifadelerini kullandı.

İlk iki toplantısını Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğinde gerçekleştiren Asgari Ücret Tespit Komisyonu, üçüncü toplantısını bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleştirdi. Erdoğan taraflarla 2 saat 15 dakika görüştü. Kritik görüşmenin ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, kameralar karşısına geçerek açıklamalarda bulundu.

Yeni asgari ücret 17 bin 2 lira oldu

2024 YILINDA YENİ ASGARİ ÜCRET 17 BİN 2 LİRA

Bakan Işıkhan, 2024 yılında geçerli olacak asgari ücreti açıkladı. Işıkhan, "Bildiğiniz gibi Temmuz ayında net asgari ücret 11 bin 402 lira olmuştu. Şimdi 700 lirası asgari ücret desteği olmak üzere net asgari ücreti 17 bin 2 lira olarak belirlemiş durumdayız. Ülkemize ve milletimize hayırlısı olsun." ifadelerini kullandı.

Yeni asgari ücret 17 bin 2 lira oldu
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan

ÖNCEKİ YILA GÖRE YÜZDE 100 ARTIŞ

Bakan Işıkhan, "Önceki döneme göre yüzde 49, önceki yıla göre kümülatif olarak yüzde 100 olarak artış yapılmış oldu. Asgari ücret reel olarak 3,5 kat artış sağlamış oluyoruz. Devletimiz, tüm kurum ve kuruluşlarıyla işçi, işveren ve tüm vatandaşlarının yanında yer almayla devam edecek. Aziz milletimizin müreffeh yarınları için hadim olmaya azmetmiş olan bizler de sosyal devlet sorumluluğumuza devam edeceğiz." dedi.

Bakan Işıkhan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Aziz milletimiz, işçi ve işveren taraflarımızın değerli temsilcileri, hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Komisyonumuz çalışmalarını tamamlamış bulunuyor. Esas manadaki asgari ücret çalışma hayatındaki ücret politikalarının en alt sınırını temsil etmektedir.

Yeni asgari ücret 17 bin 2 lira oldu

Tüm tarafların görüşlerini, taleplerini, sosyo ekonomik koşullarını gözeterek sınırı belirlerdi. Asli görevimiz işçi ve işveren temsilcilerimiz arasında hakem rolü üstlenmektir. Öncelikle olumlu ve makul yaklaşımlarıyla tüm paydaşlara Sayın Ergün Atalay ve Özgür Burak Akkol'a teşekkür ediyorum. Gerçekten de hem çalışanlarımızın hem işverenlerimizin ihtiyaçlarını gözönünde bulundurarak, en uygun noktada fikir birliğine varmışlardır. Çalışanlarımızın refahı noktasında özveri gösteren Özgür Bey'e özellikle teşekkür etmek istiyorum.

"YENİ ASGARİ ÜCRETİN TÜM VATANDAŞLARIMIZI MEMNUN EDECEĞİNE İNANIYORUM"

Toplumsal mutabakata katkı sağlayacak her türlü yapıcı yaklaşımı çok önemli bulduğumu vurgulamak istiyorum. Tüm sendikalarımıza, kurumlarımıza ve ilgili bakanlıklarımıza mesai arkadaşlarıma şükranlarımı arz etmek istiyorum. Belirlenen yeni miktarın başta asgari ücrete tabi olan çalışanlarımız ve aileleri olmak üzere tüm vatandaşlarımızı memnun edeceğine inanıyorum."

TÜRK-İŞ BAŞKANI ATALAY: BİZİM TALEBİMİZ 18 BİN LİRAYDI

Bakan Işıkhan'dan sonra konuşan Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay şunları söyledi: "Cumhurbaşkanımızla beraber toplantı yaptık. 27 gündür süren bir süreç. Biz bugüne kadar resmi bir rakam söylemedik. İlk defa 2,5 saat önce ifade ettik. Asgari ücret 9 milyonu ilgilendiriyor. Çoluk çocuğu topladığınızda 30 milyonu ilgilendiren bir ücret. Arkadaşlarımız 3 toplantı boyunca evinin marketin enflasyonun durumunu anlatmaya çalıştılar. Burada dörde yakın işveren örgütü var. Bizim talebimiz 18 bin lira ve yılda iki defa müzakere yapılmasıydı. Anlaşılan rakam 17 bin lira. Bugün burada anlatmış oldum. Başlangıç ücreti olmasına rağmen ülkemde bu ücret verilen ücret oldu."

Yeni asgari ücret 17 bin 2 lira oldu
Türk-İş Başkanı Ergün Atalay

TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol ise şu şekilde konuştu: "Sayın bakanımız ifade etti. Uzun ve zorlu süreci geride bırakıyoruz. Dengeli ve sosyal tarafların tümüne fayda sağlayacak asgari ücret tespit edildi. Pozitif mesajlarla çalışma hayatına katkı sunmaya gayret ediyoruz. Devlet bizim devletimiz, işçi bizim işçimiz, işveren bizim işverenimiz. Bazen anlaşılır bazen de anlaşmazlıklar olabilir. Esas olan beraberliğimizdir.

TİSK BAŞKANI AKKOL: İŞVERENLER OLARAK HEDEFİMİZ ORTALAMA ÜCRETİN ARTMASI

Kutuplaşmak, ayrışmak, çatışmak bu aileye yakışmaz diye tekrar ifade etmek istiyorum. Biz işverenler olarak hedefimiz ortalama ücretin artması. Belirlenen rakamın üzerine çıkma imkanı olan işletmelerimizin ilave adımları atma çağrısında bulunmak istiyorum.

Yeni asgari ücret 17 bin 2 lira oldu
TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol

"ENFLASYONUN NE KADAR YIKICI OLDUĞU BELLİDİR"

Sayın Cumhurbaşkanımız ve sayın Bakanımıza bir kez daha cani gönülden teşekkür etmek istiyorum. Enflasyonu hem çalışan kesim hem işçi kardeşlerimiz için ne kadar yıkıcı olduğu bellidir. Komisyon çalışmalarına katkı sunan hükümet, işçi ve işveren temsilcilerine teşekkürlerimi sunuyorum."

Yeni asgari ücret 17 bin 2 lira oldu

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: ASGARİ ÜCRETE YÜZDE 49 ARTIŞ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni asgari ücretin belli olmasının ardından resmi Twitter hesabından açıklama yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "2024 yılında asgari ücret, %49 artışla net 17.002 TL olarak uygulanacaktır. Ülkemize ve milletimize hayırlı olsun." dedi.

Yeni asgari ücret 17 bin 2 lira oldu

İŞVERENE MALİYETİ 23 BİN 502 TL

Böylece brüt asgari ücret 20 bin 2 liraya yükseldi. Asgari ücretli bir çalışanın işverene maliyeti ise 23 bin 502 lira oldu.

Yeni asgari ücret 17 bin 2 lira oldu
YORUMLAR (8)
  • Umut Gürses: Yahu 100 bin TL mi olsun bir sermayeniz yok birseyiniz yok anca olsun olsun işveren ne yapsın nedir bu patron düşmanlığı ben anlamıyorum çok yetenekliyseniz gidin sizde bir iş kurun Yanıtla 97 125
  • Biyo Art: 17 bin çok az. 2. 6 ay millet nasıl yetirecek Yanıtla 99 32
  • Alperen Umut: 17 bini beğenmeyenler 17 bine muhtaç olacak duruma düşersiniz inşallah Yanıtla 20 67
  • Uğur RİZE: En düsük emekli maası 12500 olmalı olacakta Yanıtla 53 17
  • Sabri Çakar: 100 bin olmasın tabiki ama enflasyon oranında olsun patron parasını bankaya koyup faiz yerken getirisini işciye mi dağıtıyor bu patron seviciligi nedir anlamadım zengin paradan para kazanıyor faizler ucmuş hem fabrikadan kazanıyor hem faizden işci hakkını isteyecek tabiki senin zoruna giden nedir burada anlamadım patroncu 32 6
  • Celal Esen: Şapşik ne kadar tatlı konuşuyor Yanıtla 23 13
  • Cenk: 2009 yılında asgari ücretle yaklaşık 3 adet 200 TL veriyorlardı. Ülkem zenginleşti şimdi 85 adet 200 TL verecekler. 2 TL deyi biriktirip ev arsa araç alırsınız. Nisanda geçinemiyoruz diye sizlanmayin. Halinize şükredip 2025 Şubat ayını bekleyin. Yanıtla 23 12
  • Uğur RİZE: En düsük emekli maasını bekliyoruz ev yok kira dayız cocuk okutuyoruz hastayız ah ah millet begenmiyor Yanıtla 5 2

Asgari Ücret, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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