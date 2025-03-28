Bakan Kacır, cari dengeye yıllık 12 milyar dolarlık katkı sağlayacak olan büyük ölçekli sanayi yatırımlarını paylaştı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, yıllık cari dengeye 12 milyar dolarlık katkı sağlayacak olan büyük ölçekli sanayi yatırımlarını paylaştı.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 9,3 milyar dolarlık öngörülen yatırım tutarı ile 20 binden fazla istihdam ve yıllık cari dengeye 12 milyar dolarlık katkı sağlayacak olan Büyük Ölçekli Sanayi yatırımlarının ayrıntılarını paylaştı.
Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan yatırımların ayrıntılarını sosyal medya hesabından paylaşan Bakan Kacır, şu ifadeleri kullandı: " Edirne'den Samsun'a, Bilecik'ten Sivas'a 15 şehrimizde hayata geçecek büyük ölçekli sanayi yatırımları Türkiye'ye güç katacak. Güneş enerjisi teknolojilerinden yeni nesil araçlara, savunma sanayiinden sağlık teknolojilerine, ana metalden petrokimyaya Türkiye, yenilikçi teknolojilerde ve hammadde arz güvenliğinde yükselişini sürdürecek. 9,3 milyar dolar yatırımla, 20 binden fazla istihdam sağlanacak, cari dengemize yıllık 12 milyar dolar katkı sunulacak" İfadelerini kullandı.
Bakan Kacır'ın paylaşımında Chery markasının Samsun'da gerçekleştireceği 1 milyar dolarlık Yeni Nesil Araç Üretimi ve Tedarik Sanayi Kampüsü de yer aldı.
Kacır'ın alfabetik olarak paylaştığı listede yer alan firmalar, yatırım konuları ve tutarları ise şu şekilde:
Alfa Solar Enerji: 390 milyon dolar - Kırklareli
Yatırım: Entegre güneş hücresi üretim tesisi
Aselsan: 616 milyon dolar - Ankara
Yatırım: Foton dedektör ve nanoteknoloji üretimi-Hava savunma ve füze savunma sistemi-Radar üretimi
Astronergy Yüksek Teknoloji: 584 milyon dolar - Adana
Yatırım: Entegre güneş hücresi üretim tesisi
CCE Metal ve Kimya Ticaret: 168 milyon dolar - Bilecik
Yatırım: Özel alaşımlı alüminyum formları üretimi
Chery: 1 milyar dolar - Samsun
Yatırım: Marka Yeni nesil araç üretim ve tedarik sanayi kampüsü
CW Solar Cell Enerji: 520 milyon dolar - Antalya
Yatırım: Entegre güneş hücresi üretim tesisi
Elin Yarı İletken Teknolojileri: 387 milyon dolar - Sivas
Yatırım: Entegre üneş hücresi üretim tesisi
Eti Bakır: 498 milyon dolar - Samsun-Mardin
Yatırım: Katot Bakır, Kobalt Metal, Çinko Metal ve Pelet Demir Üretimi
Havelsan: 143 milyon dolar - Ankara - İstanbul
Yatırım: Komuta kontrol ile simülasyon, otonom ve platform sistemleri üretimi
Karesi Polyester ve Petrokimya Sanayi: 1.4 milyar dolar - Balıkesir
Yatırım: PTA (saf tereftalik asit) üretimi
Makine ve Kimya Endüstrisi A.Ş. (MKE): 818 milyon dolar - Ankara - Kırıkkale
Yatırım: Silindirik barut ve muhtelif mühimmat üretimi
Proturk İlaç: 448 milyon dolar - Ankara
Yatırım: Plazma Fraksiyonasyon Tesisi
Roketsan: 407 milyon dolar - Ankara-Kırıkkale
Yatırım: Savunma sistemleri üretimi
Schmid Pekintaş Güneş Enerji Sistemleri: 683 milyon dolar - Düzce
Yatırım: Entegre güneş hücresi üretim tesisi
Teknik Alüminyum Sanayi: 480 milyon dolar - Edirne
Yatırım: Direkt soğutmalı slab döküm ve sıcak haddeleme yöntemi ile alüminyum yassı mamul üretimi
Tofaş: 468 milyon dolar - Bursa
Yatırım: Yeni Nesil Ticari Araç Üretimi
Tomtaş Havacılık ve Teknoloji: 292 milyon dolar - Kayseri
Yatırım: Eğitim ve hafif kara taarruz uçağı ile montaja hazır uçak parçası üretimi - İSTANBUL
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