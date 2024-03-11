Bakan Kacır, İstanbul'un deprem sorununa yönelik çalışma yapmayan İmamoğlu'na tepki gösterdi - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Bakan Kacır, İstanbul'un deprem sorununa yönelik çalışma yapmayan İmamoğlu'na tepki gösterdi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun bakanların seçim çalışmalarını eleştirmesine karşılık olarak, İmamoğlu'nun İstanbul'un deprem sorununa yönelik bir çalışma yapmadığını belirterek tepki gösterdi.

11.03.2024 20:12  Güncelleme: 20:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bakan Kacır: "Hayali cumhurbaşkanı yardımcısı olarak miting yaparken İstanbul'un deprem sorununa yönelik bir çalışma mı yürütüyordu?"

YALOVA - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, bakanların İstanbul'da seçim çalışması yapmasını eleştiren Ekrem İmamoğlu'na "Şehrini değil şöhretini, kentini değil kendini düşünerek İstanbul'dan 1000 kilometre ötede hayali cumhurbaşkanı yardımcısı olarak miting yaparken İstanbul'un deprem sorununa yönelik bir çalışma mı yürütüyordu?" diyerek tepki gösterdi.

Bir dizi programa katılmak için Yalova'ya gelen Bakan Kacır, ilk olarak Yalova Valiliği'nin ziyaret etti. Vali Hülya Kaya ve il protokolü tarafından karşılanan Kacır, burada basın açıklaması yaptı. Burada İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun bakanların çalışmalarıyla ilgili eleştirilerini de yanıtladı.

Bakan Kacır, Türkiye'nin her yerinde bakanların sahada olduğunu belirterek şöyle konuştu:

"Sadece İstanbul'da değil, Türkiye'nin her yerinde, sadece seçim döneminde değil her daim gayretlerimizi sürdürüyoruz.. Ben geçtiğimiz günlerde Zonguldak, Batman, Giresunda'ydım. Bütün bakanlarımız Türkiye'nin dörtbir yanında her daim, özellikle kendi alanlarında, Türkiye'nin ekonomik kalkınma yolculuğuna katkı sunmaya dönük çalışmalarını tabi olarak sürdürüyorlar. Nihayetinde biz Türkiye'nin bütün şehirlerinde mesulüz ve sorumluyuz. Sorumluluğumuzu yerine getirmek için gayret ediyoruz ama ben CHP'nin İstanbul Büyükşehir adayına sormak gerektiğini düşünüyorum. Kendisi geçtiğimiz yıl 14 mayısta, cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerinde kendisini hayali cumhurbaşkanı yardımcısı ilan ederek İstanbul'dan 700 kilometre ötede mitingler yapıyordu. Acaba o mitingleri yaparken İstanbul'un ulaşım sorununu mu çözüyordu? Şehrini değil şöhretini, kentini değil kendini düşünerek İstanbul'dan 1000 kilometre ötede hayali cumhurbaşkanı yardımcısı olarak miting yaparken İstanbul'un deprem sorununa yönelik bir çalışma mı yürütüyordu? Aslında bunları kendisine sorulması gerektiğini düşünüyorum."

Daha sonra kentte esnaf ziyareti yapan Bakan Kacır, ardından Yalova Belediye Başkanı Mustafa Tutuk'un konuğu oldu.

Kaynak: İHA

Mehmet Fatih Kacır, Ekrem İmamoğlu, İstanbul, Deprem, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bakan Kacır, İstanbul'un deprem sorununa yönelik çalışma yapmayan İmamoğlu'na tepki gösterdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Ramazan Ayında İftar Çadırlarına Yoğun İlgi
    21:17 Ramazan Ayında İftar Çadırlarına Yoğun İlgi

    Ramazan ayının ilk gününde vatandaşlar, iftar çadırlarının önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Ankara'da Çankaya Belediyesi'nin iftar çadırının önünde orucunu açmak için bekleyen bir üniversite öğrencisi, 'Aç kaldığım zamanlar da oluyor. Geçen sene yemekhanede 6 lira olan yemek ücreti bu sene 15 lira oldu' dedi.

  • RAMS Beyond İstanbul'a Avrupa'nın
    20:31 RAMS Beyond İstanbul'a Avrupa'nın "En İyi Karma Kullanım Geliştirme" Ödülü

    RAMS Beyond İstanbul, gayrimenkul sektöründe dünyanın en saygın ve nitelikli ödülü International Property Awards'ta Avrupa'nın "En İyi Karma Kullanım Geliştirme" ödülüne layık görüldü.

  • CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Silivri Belediye Başkanı MHP'liliğini gizlemeye başlamış
    20:24 CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Silivri Belediye Başkanı MHP'liliğini gizlemeye başlamış

    CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul'un Silivri ilçesinde düzenlenen mitingde, Silivri Belediye Başkanı'nın MHP'liliğini gizlemeye başladığını belirterek, AKP ile beraber tarikatlara, cemaatlere, vakıflara bu kentin arsalarını peşkeş çektiğini söyledi. Özel, ayrıca TRT'nin genel müdürüne hesap sormazsa namussuz olduğunu belirtti ve işsizlik rakamlarının yüksekliğine dikkat çekti.

  • Türkiye'den Avrupa'ya ihraç ürünleri götüren tır şoförleri oruçlarını Kapıkule'de açtı
    20:19 Türkiye'den Avrupa'ya ihraç ürünleri götüren tır şoförleri oruçlarını Kapıkule'de açtı

    Türkiye'den Avrupa'ya ihraç ürünleri götüren tır şoförleri, Kapıkule Sınır Kapısı'ndaki tır parkında oruçlarını açtı. İhraç ürünlerini Avrupa ülkelerine götüren tır şoförleri, yurt dışına çıkmadan iftarlarını sınır kapısındaki tır parkında yapmayı tercih ediyor. İftar sonrası çaylarını içip aileleriyle telefonda hasret gideren sürücüler, Avrupa'da katedecekleri kilometreler için çıkış sıralarının gelmesiyle Türkiye'den ayrılıyor.


20:10 İstanbul Bakırköy’de üst geçide çarpan tır, otomobilin üzerine devrildi: 4 ölü İstanbul Bakırköy'de üst geçide çarpan tır, otomobilin üzerine devrildi: 4 ölü
19:59 DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan: Türkiye’nin İHA’lara İhtiyacı Yok DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan: Türkiye'nin İHA'lara İhtiyacı Yok
19:52 Canlı anlatım Mücadelede tek gol var Canlı anlatım! Mücadelede tek gol var
19:09 İBB Spor Kulübü Başkanı’nın para sayma görüntüleriyle ilgili CHP açıklama İBB Spor Kulübü Başkanı'nın para sayma görüntüleriyle ilgili CHP açıklama
18:35 Sudan’daki kıtlıkta insanlar çekirge yiyerek hayatta kalmaya çalışıyor Sudan'daki kıtlıkta insanlar çekirge yiyerek hayatta kalmaya çalışıyor
18:56 Çin’deki kömür madeni patlamasında 7 kişi öldü, 2 kişi kayıp Çin'deki kömür madeni patlamasında 7 kişi öldü, 2 kişi kayıp
18:18 Fenerbahçe’den Galatasaray’a jet hızında yanıt: Paradoks Fenerbahçe'den Galatasaray'a jet hızında yanıt: Paradoks
18:17 İmamoğlu: Cumhurbaşkanı da bir gün bana oy verecek İmamoğlu: Cumhurbaşkanı da bir gün bana oy verecek
17:50 Fenerbahçe maçından örnekler veren Galatasaray, TFF’yi fena bombaladı Fenerbahçe maçından örnekler veren Galatasaray, TFF'yi fena bombaladı
17:26 Trabzonspor cephesinden Fenerbahçe maçı için TFF’ye çağrı Trabzonspor cephesinden Fenerbahçe maçı için TFF'ye çağrı
17:19 CHP Genel Başkanı Özgür Özel’den ramazan gafı CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den ramazan gafı
16:34 MHK, Fenerbahçe-Pendikspor maçının hakemini kızağa çekti MHK, Fenerbahçe-Pendikspor maçının hakemini kızağa çekti
16:16 MHP Milletvekili Levent Uysal’ın avukatı, “Sırbistan vatandaşlığı hukuka uygundur“ dedi MHP Milletvekili Levent Uysal'ın avukatı, "Sırbistan vatandaşlığı hukuka uygundur" dedi
15:45 Seher’e ve Aysel’e kurşun yağdıran katil gün yüzü göremeyecek Seher'e ve Aysel'e kurşun yağdıran katil gün yüzü göremeyecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2024 21:25:00. #1.12#
SON DAKİKA: Bakan Kacır, İstanbul'un deprem sorununa yönelik çalışma yapmayan İmamoğlu'na tepki gösterdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement