Bakan Kacır, Uluslararası Barış Ekmeği Festivali'nde konuştu Açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bakan Kacır, Uluslararası Barış Ekmeği Festivali'nde konuştu Açıklaması

Bakan Kacır, Uluslararası Barış Ekmeği Festivali\'nde konuştu Açıklaması
22.04.2026 14:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

"Dünyanın adalete ihtiyacı var, merhamete ihtiyacı var, selamete ihtiyacı var, barışa ihtiyacı var. Ve Allah'ın izniyle dünyayı barışla Türk çocukları ve dünya çocukları buluşturacak" - "Bilim Esenler ile birlikte Türkiye'nin dört bir yanında TÜBİTAK desteğiyle 42 bilim merkezi kurmuş olduk. Bugüne kadar bu merkezlerde 20 milyondan fazla misafirimizi ağırladık"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, dünyanın, başka insanların topraklarına göz dikenlerin, her yeri kana bulamak isteyenlerin geliştireceği teknolojiye ihtiyacı olmadığını belirterek, "Dünyanın adalete ihtiyacı var, merhamete ihtiyacı var, selamete ihtiyacı var, barışa ihtiyacı var. ve Allah'ın izniyle dünyayı barışla Türk çocukları ve dünya çocukları buluşturacak." dedi.

Esenler Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı vesilesiyle, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, TİKA ve Türkiye Maarif Vakfı işbirliğiyle, "Avrasya'nın Çocukları" temasıyla "16'ncı Uluslararası Barış Ekmeği Festivali"ni düzenledi.

Festival kapsamında Kacır, Karadağ, Romanya, Pakistan, Filistin, Türkiye, Kuzey Makedonya, Arnavutluk, Kosova, Gürcistan, Bosna Hersek, Sırbistan ve Azerbaycan'dan gelen çocuklarla dünya liderlerine gönderilmek üzere ekmek pişirdi, ardından Bilim Esenler Merkezi'nin açılışını yaptı.

Bakan Kacır, burada yaptığı konuşmada, teknoloji ve bilimin ancak insanlığa hizmet ettiği ölçüde kıymetli olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Dünyanın, başka insanların topraklarına göz dikenlerin, başka insanların ekmeklerini elinden almak isteyenlerin, her yeri kana bulamak isteyenlerin geliştirecekleri teknolojiye ihtiyacı yok. Dünyanın adalete ihtiyacı var, merhamete ihtiyacı var, selamete ihtiyacı var, barışa ihtiyacı var. ve Allah'ın izniyle dünyayı barışla Türk çocukları ve dünya çocukları buluşturacak."

Türkiye'nin içinde bulunduğu coğrafyanın zor bir dönemden geçtiğini belirten Kacır, iyilik ve barıştan yana olanların daha fazla gayret göstermesinin, daha fazla çalışmasının mutlak bir zorunluluk olduğunun altını çizdi. Kacır, şunları kaydetti:

"Evet zor bir dönemdeyiz. Karanlık bir dönemdeyiz. Kuzeyimizde dört yıldır devam eden bir savaş var. Bir milyondan fazla insan Rusya-Ukrayna Savaşı'nda bugüne kadar öldürüldü. Güneyimizde İsrail dünyanın gözü önünde üç yıldır soykırım icra ediyor. Lübnan'a saldırıyor, İran'a saldırıyor. Coğrafyamızı, dünyayı kana buluyor. ve maalesef bütün bunlara dur diyecek bir küresel sistem orta yerde yok. Mazlumların hakkını koruyacak bir adil düzen yok. Çocukların yaşam hakkını muhafaza edecek bir uluslararası müessese yok. Dolayısıyla iyilikten yana olanların, barıştan yana olanların yani bizlerin çok daha fazla gayret göstermesi, çok daha fazla çalışması mutlak bir zorunluluk. İnşallah biz bu anlayışla Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde dur durak bilmeksizin koşmaya devam edeceğiz."

Kacır, dünya çocuklarıyla birlikte pişirilecek "Barış Ekmeği"nin güçlü bir simge olduğunu belirterek, Türkiye'nin güçlenmesi, dost ve mazlum coğrafyalarla dayanışmasını kararlılıkla sürdürmesi halinde, insanlığın özlem duyduğu barışa adım adım ulaşacağını ifade etti. Kacır, şunları söyledi:

"Dünyanın dört bir yanından çocuklar memleketlerinin ununu getirdiler. Memleketlerinin suyunu getirdiler. Anadolu'nun mayasıyla burada buluşturuyor ve buradan dünyaya güçlü bir mesaj veriyorlar. Aslında bu iki programın bir arada olması tam da Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde hayata geçirmekte olduğumuz "Türkiye Yüzyılı" vizyonunun özeti. Çünkü biz Milli Teknoloji Hamlesi'ni, teknoloji geliştirme kabiliyetlerinde daha ileri seviyelere gelebilmeyi, Türkiye'nin ekonomik olarak güçlenmesinin çok ötesinde bir anlayışla sürdürüyoruz. Bu anlayış insanlığı yeniden adaletle merhametle buluşturma iddiasıdır."

"Bilim Esenler" ile birlikte 42'nci bilim merkezi açıldı

Bakan Kacır, Türkiye'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde kendi teknolojisini geliştirebilen, üretebilen ve rekabetçi şekilde dünyaya sunabilen bir ülke olma yolculuğunda kararlılıkla ilerlediğini kaydederek, şu ifadeleri kullandı:

"Bu yolculuk, Türkiye'nin Milli Teknoloji Hamlesi'ni gerçekleştirerek dünyada teknoloji geliştirmenin sadece bir avuç ülkenin tekelinde kalmaması fikrini dünyayla paylaşmasının yolculuğu... Hamdolsun, bu yolculukta bugüne kadar büyük kazanımlar elde ettik. Türkiye, bugünün dünyasında kritik teknolojileri kendi imkanlarıyla geliştirebilen, ele güne muhtaç olmayan, kendi ihtiyaçlarını kendi öz evlatlarının alın teriyle, akıl teriyle karşılamayı başaran bir ülke haline geldi ama daha gidecek çok yolumuz var. ve inanıyoruz, biliyoruz ki bu yolculukta en büyük gücümüz Türk gençliği, Sayın Cumhurbaşkanımızın tarifiyle, Teknofest Kuşağı olacak. Eğer hayallerinin önündeki engelleri kaldırabilir, eğer heyecanlarını araştırma, geliştirme projelerine taşımalarına vesile olacak imkanlar sunabilirsek, biliyoruz ki Türk çocukları, Türk gençleri bugünkü başarıların çok daha ötesine Türk milletini taşıyacak."

Bu anlayışla Türkiye'nin dört bir yanında çocuklara ve gençlere yönelik bilim ve teknoloji altyapıları inşa ettiklerini belirten Kacır, 81 ilde 132 "DENEYAP" teknoloji atölyesi kurduklarını söyledi.

Kacır, açılışını gerçekleştirdikleri "Bilim Esenler" ile birlikte Türkiye'nin dört bir yanında TÜBİTAK desteğiyle 42 bilim merkezi kurduklarının altını çizerek şöyle devam etti:

"Bugüne kadar bu merkezlerde 20 milyondan fazla misafirimizi ağırladık. Gençlerimizin, çocuklarımızın bilimdeki merak dolu yolculuklarının ilk adımlarını attıkları bu merkezler geleceğin mühendislerinin, bilim insanlarının yetişmesine, hamdolsun, vesile oluyor. İnanıyorum ki bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz Bilim Esenler de bu yolculukta kıymetli bir kilometre taşı olacak ama değerli başkanımız ifade etti, 'bugün açılışını yaptığımız merkez bir mukaddime' dedi. Yani başlangıç, önsöz. Bunun devamı yakında gelecek. Esenler'e muhteşem bir teknopark kazandırıyoruz. ve o teknoparkın içinde Türkiye'nin en büyük bilim merkezlerinden birini Esenlerimiz için, İstanbul'umuz için Esenler Belediyemiz ve TÜBİTAK iş birliğinde hayata geçiriyoruz. İnşallah o merkez çok daha farklı bir imkanı İstanbul'un gençlerine, çocuklarına sunmuş olacak."

Kaynak: AA

Tübitak, Esenler, Türkiye, Ekonomi, Bilim, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bakan Kacır, Uluslararası Barış Ekmeği Festivali'nde konuştu Açıklaması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.04.2026 15:49:50. #7.13#
SON DAKİKA: Bakan Kacır, Uluslararası Barış Ekmeği Festivali'nde konuştu Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.