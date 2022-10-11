Bakan Kirişci: "(Tahıl Koridoru) Buğdayın tonu 330 dolar seviyesine geriledi" - Son Dakika
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Bakan Kirişci: "(Tahıl Koridoru) Buğdayın tonu 330 dolar seviyesine geriledi"

11.10.2022 13:23
Bakan Kirişci: "(Tahıl Koridoru) Buğdayın tonu 330 dolar seviyesine geriledi"

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Tahıl Koridoru sayesinde hububat fiyatlarının gerilediğini belirterek, "Bir anda 450 dolarlara gelen buğdayın tonu şu anda 330 dolarlara geriledi.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Tahıl Koridoru sayesinde hububat fiyatlarının gerilediğini belirterek, "Bir anda 450 dolarlara gelen buğdayın tonu şu anda 330 dolarlara geriledi." dedi.

Kirişci, Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda, "Uluslararası Misafir Öğrencilerle Dünya Gıda Güvenliği Buluşması" etkinliğinde 30 ülkeden 60 öğrenciyle bir araya geldi.

Burada yaptığı konuşmasında Kirişci, misafir öğrencilerin iki ülke arasında köprü olması gerektiğine işaret ederek, bunun iki ülke ilişkilerini her anlamda geliştireceğini anlattı.

Türkiye'nin son 20 yılda çok büyük bir değişim ve dönüşüm yaşadığına, büyük bir potansiyeli olduğuna vurgu yapan Kirişci, 3-4 saatlik uçuşla 50'den fazla ülkeye ulaşabildiğine dikkati çekti. Kirişci, ülkedeki misafir öğrencilerin de bu potansiyelden faydalanması gerektiğini söyledi.

Kirişci, Türkiye'nin Ukrayna- Rusya savaşını istemediğini ve barıştan yana olduğunu anımsatarak, "Dünya bir gıda krizi, bir açlığı artık iliklerine kadar hissederken bir anda dörtlü zirve gerçekleşti. Bu zirveden çıkan sonuçla beraber adına Tahıl Koridoru dediğimiz koridordan bugüne kadar 304 gemi ile 6,9 milyon ton hububat, ihtiyaç duyan ülkelere ulaştırılmış durumda. Bir anda 450 dolarlara gelen buğdayın tonu şu anda 330 dolarlara geriledi." ifadelerini kullandı.

Öğrencilerle sohbet eden Kirişci, daha sonra Türkiye Tohum Gen Bankası'nı gezdi. Bankada 60 bin 476 aksesyon ve üretim yenileme materyali ile toplam 60 bin 440 tohum örneği yer alıyor.

Programa katılan Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı (YTB) Abdullah Eren de öğrencilere sağlanan burslara ilişkin bilgi verdi.

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Bakan Kirişci: 'Ulusal Süt Konseyi, çiğ inek sütü tavsiye fiyatını 8,5 lira olarak belirlemiştir' Bakan Kirişci: 'Ulusal Süt Konseyi, çiğ inek sütü tavsiye fiyatını 8,5 lira olarak belirlemiştir' Bakan Kirişci Türkiye'de öğrenim gören yabancı öğrencilerle bir araya geldi Bakan Kirişci Türkiye'de öğrenim gören yabancı öğrencilerle bir araya geldi YTB Eren öğrencilere sağlanan burslara ilişkin bilgi verdi YTB Eren öğrencilere sağlanan burslara ilişkin bilgi verdi
Kaynak: AA

Bekir Pakdemirli, Togo Cumhuriyeti, Vahit Kirişci, Misafir, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bakan Kirişci: '(Tahıl Koridoru) Buğdayın tonu 330 dolar seviyesine geriledi' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bakan Kirişci: "(Tahıl Koridoru) Buğdayın tonu 330 dolar seviyesine geriledi" - Son Dakika
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