Bakan Nebati: 239 milyar lira vergi gelirinden vazgeçiyoruz - Son Dakika
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Bakan Nebati: 239 milyar lira vergi gelirinden vazgeçiyoruz

11.06.2022 20:11

Enflasyonla mücadele sürecinde, bugüne kadar attıkları çeşitli adımları anlatan Nebati, "2021 yılında salgının etkilerini sınırlandırmak ve enflasyonla mücadeleye katkı sağlamak amacıyla 154,2 milyar liralık vergi gelirinden vazgeçtik. 2022 yılında da enflasyonla mücadele kapsamında 239 milyar lira vergi gelirinden vazgeçiyoruz. Buna rağmen güçlü kamu maliyesi düsturundan asla vazgeçmiyoruz." dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, Gaziantep'teki bir otelde düzenlenen programda konuştu. Bakan Nebati, devlet iç borçlanma senedi (GES) hakkındaki detayları paylaşırken enflasyonla mücadele kapsamında atılacak yeni adımları da duyurdu.

"ENFLASYON DÜNYANIN ORTAK SORUNU"

Bakan Nebati, 2020 yılı ve sonrasında tüm dünyada etkisini gösteren salgın ve bu yılın başlarında patlak veren Ukrayna'daki savaşın, başta enerji ve gıda olmak üzere emtia fiyatlarının küresel ölçekte artmasına ve tedarik süreçlerinde aksamalara neden olduğunu söyledi. Bu durum tüm dünyada enflasyonu önemli ölçüde artırırken, gelişmiş ülkelerde dahi enflasyonun son 40 yılın en yüksek seviyelerine ulaştığına dikkati çeken Nebati, "Bugün enflasyon dünyanın ortak sorunu. Bu yükseliş doğal olarak ülkemize de yansıyor. Küresel çalkalanmaların ülke ekonomimize bir yansıması olan enflasyon sorunuyla mücadele bugün bizim birinci önceliğimizdir. Enflasyonla mücadele ve finansal istikrarın desteklenmesi amacıyla, ekonomi yönetiminin tüm kurumlarıyla birlikte seferber olmuş durumdayız ve kazanacağız." dedi.

"15 HAZİRAN'DAN İTİBAREN TALEP TOPLANMAYA BAŞLANACAK"

Nebati, şimdiye kadar hayata geçirdikleri vergi indirimleri, teşvikler, sübvansiyonlar ve diğer tedbirlere ek olarak bazı ilave adımları da uygulamaya aldıklarını belirtti. Bu adımlarla hem TL tasarruf sahiplerine cazip getiriler sunduklarını hem de tüketici kredilerinin aşırı artıp istenmeyen alanlarda kullanılmasını engellediklerini ifade eden Nebati, Gelire Endeksli Senetler (GES) hakkında şunları kaydetti: "Gelire endeksli senetler bireysel yatırımcılara yönelik olacak olup, bankalarımız aracılıyla 15 Haziran'dan itibaren talep toplanmaya başlanacak.

"YATIRIMCILARA İLAVE GETİRİ SUNACAK"

GES'lerin getirileri, Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) içerisinde yer alan Devlet Hava Meydanları İşletmeleri (DHMİ) ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden (KEGM) bütçeye aktarılan hasılat paylarına endeksli olacaktır. Haziran ayında yapılacak ihraçta yıllık bileşik getiri yüzde 23,04 olacaktır. Üç ayda bir ödenecek kupon getirileri için uygulanacak asgari getiri garantisi sayesinde, vatandaşlarımızın gelir paylarındaki değişimlerden olumsuz etkilenmesi önlenmiş olacaktır. Bununla birlikte, GES'lere konu kamu iktisadi teşebbüslerinden bütçeye aktarılan hasılat performansı beklenenin üzerinde geldiğinde yatırımcılarına ilave getiri de sunabilecektir. Ayrıca, fiyat istikrarını desteklemek ve kredilerin üretken alanlara yönlendirilmesini sağlamak amacıyla tüketici kredilerine yönelik makro ihtiyati politikalarda sıkılaşmaya gidilmiştir. Kredilerin selektif bir şekilde üretim ve ihracatta kullanılmasında politikalarımızda herhangi bir değişim yoktur."

"239 MİLYAR LİRA VERGİ GELİRİNDEN VAZGEÇİYORUZ"

Nebati, Emtia Borsası ve SPK tarafından şirketlere sağlanan kolaylık ve indirimlere de değindi. Enflasyonla mücadele sürecinde, bugüne kadar attıkları çeşitli adımları anlatan Nebati, "2021 yılında salgının etkilerini sınırlandırmak ve enflasyonla mücadeleye katkı sağlamak amacıyla 154,2 milyar liralık vergi gelirinden vazgeçtik. 2022 yılında da enflasyonla mücadele kapsamında 239 milyar lira vergi gelirinden vazgeçiyoruz. Buna rağmen güçlü kamu maliyesi düsturundan asla vazgeçmiyoruz." dedi.

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Kaynak: AA

Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bakan Nebati: 239 milyar lira vergi gelirinden vazgeçiyoruz - Son Dakika

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