Bakan Nebati'den enflasyon açıklaması: 2022 yılı sonu için tahminim yüzde 49, 2023 yılı sonu içinse yüzde 19,9 - Son Dakika
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Bakan Nebati'den enflasyon açıklaması: 2022 yılı sonu için tahminim yüzde 49, 2023 yılı sonu içinse yüzde 19,9

06.06.2022 10:03

Enflasyonla mücadele hakkında açıklamalar yapan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, 2022 yılı sonu için yüzde 48-49; 2023 yılı sonu içinse yüzde 19,9 enflasyon tahminini paylaştı. Yakın bir dönemde faiz indirimi düşünülmediğini de açıklayan Nebati, ekonomik göstergelerde beklenen iyileşmelerin ardından ise faizlerin aşağıya çekilebileceğini belirtti.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, önceki gün AK Parti'nin Kızılcahamam kampında yaptığı değerlendirmede, döviz piyasasında istikrarı sağlamak için devreye alınan Kur Koruma Mevduatın (KKM) bütçeye maliyetinin 21,1 milyar TL'yi bulduğunu söyledi. Nebati, "Ancak sistem uygulamaya alınmasaydı bütçe zararı 414 milyar lira olacaktı" dedi.

"FIRSATÇILIK YAPANLARA BUNUN HESABINI SORACAĞIZ"

Konut satışının yapıldığı internet sitesinde sahte ilanlarla fiyatların şişirildiğinin tespit edildiğini söyleyen Bakan Nebati, şu ana kadar bu şekilde fırsatçılık yapan 65 bin kişinin tespit edildiğini ifade etti. Bakan Nebati, "İlana koyuyor ama aslında öyle bir ev yok. Ama bu ilanları görenler de fiyatları artırıyor. Fırsatçılık yapanlara bunun hesabını soracağız, canlarına okuyacağız" dedi.

"2023 YILI SONU ENFLASYON TAHMİNİ YÜZDE 19,9"

Türkiye'nin enflasyonla mücadelesi hakkında da konuşan Bakan Nebati, 2022 yılı sonu için yüzde 48-49; 2023 yılı sonu için ise yüzde 19,9 enflasyon tahminini paylaştı.

"YAKIN DÖNEMDE FAİZ İNDİRİMİ YOK"

Türkiye gazetesine konuşan Bakan Nebati yakın bir dönemde faiz indiriminin düşünülmediğini, ekonomik göstergelerde beklenen iyileşmelerin ardından ise faizlerin aşağıya çekilebileceğini söyledi.

"DIŞ TİCARET AÇIĞI KAPATILACAK"

İhracat rakamlarında rekor kırılmasına karşın dış ticaret açığının fazla olmasını da değerlendiren Bakan Nebati, dış ticaret açığının fazla olmasının en büyük nedenlerinden birinin enerji ithalatı olduğunu ifade etti. Hidroelektirik santralleriyle bu açığın kapatılmasının hedeflendiğini belirten Nebati, şunları aktardı; "Turizm gelirlerindeki muhtemel artış ve yağışların etkisiyle ekim-kasım aylarında tarımda yaşanacak verimliliğin piyasaları canlandırmasını bekliyoruz. 2022 sonuna kadar enflasyonun baskılanması için bazı araçları devreye sokabiliriz. 2023'ün ilk çeyreğinde ise Karadeniz'de bulunan doğal gaz ve Akkuyu Nükleer Santrali'nin devreye sokulmasıyla birlikte ekonomik göstergelerde ciddi bir iyileşme kaydedilecek."

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Nureddin Nebati, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bakan Nebati'den enflasyon açıklaması: 2022 yılı sonu için tahminim yüzde 49, 2023 yılı sonu içinse yüzde 19,9 - Son Dakika


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