Bakan Nureddin Nebati işsizlik oranlarını değerlendirdi: 2014'ten bu yana en düşük seviyede - Son Dakika
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Bakan Nureddin Nebati işsizlik oranlarını değerlendirdi: 2014'ten bu yana en düşük seviyede

10.10.2022 12:18

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından işsizzlik eriler hakkında sosyal medya hesabından açıklama yapan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "İşsizlik oranı ağustos ayında bir önceki aya göre 0,4 puan azalarak yüzde 9,6'ya gerilemiş ve 2014 mart ayından bu yana en düşük seviyesine inmiştir" ifadesini kullandı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), işsizlik rakamlarını yüzde 9.6 olarak açıkladı. Ocak 2018'den bu yana işsizlik oranında ilk kez tek hane görülmüş oldu. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, konu hakkında açıklama yaptı.

"POZİTİF OLARAK AYRIŞTIK"

Bakan Nureddin Nebati, tek haneli seviyeye düşen ağustos ayı işsizlik rakamlarına ilişkin, "Türkiye Ekonomi Modeli ile sağladığımız yüksek büyüme ve istihdam artışı sayesinde dünya ekonomilerinden pozitif yönde ayrışmaya devam ediyoruz.

"2014 MART AYINDAN BU YANA EN DÜŞÜK SEVİYEDE"

Bugün açıklanan iş gücü verilerine göre işsizlik oranını tek haneli seviyelere indirmiş bulunuyoruz. Bu suretle, işsizlik oranı ağustos ayında bir önceki aya göre 0,4 puan azalarak yüzde 9,6'ya gerilemiş ve 2014 Mart ayından bu yana en düşük seviyesine inmiştir. Tarihi yüksek seviyelere ulaşan istihdam artış eğilimini uygulamaya koyacağımız politikalarla sürdürmekte kararlıyız. Yatırım, istihdam, üretim ve ihracat hedeflerimize bir bir ulaşarak vatandaşlarımızın refah seviyesini yükselteceğiz" ifadelerini kullandı.

Bakan Nebati: 'Dünya ekonomilerinden pozitif yönde ayrışmaya devam ediyoruz'
Bakan Nebati işsizlik oranları hakkında yorum yaptı: İşsizlik oranı, 2014'ten bu yana en düşük seviyede
YORUMLAR (1)
  • Gökhan Özel: Sn nebati, millet ac ,para yetismiyor bu yuzden her kes extra 2-3 is yapiyor bu nedenle tabi ki oran az olur .. Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
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İşsizlik yüzde 10'un altına indi! Bir önceki aya göre 100 bin kişi azalarak 3 milyon 312 bin kişi oldu İşsizlik yüzde 10'un altına indi! Bir önceki aya göre 100 bin kişi azalarak 3 milyon 312 bin kişi oldu TÜİK: Ağustos ayı işsizlik oranı yüzde 9,6 TÜİK: Ağustos ayı işsizlik oranı yüzde 9,6
Kaynak: DHA

Türkiye İstatistik Kurumu, Nureddin Nebati, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bakan Nureddin Nebati işsizlik oranlarını değerlendirdi: 2014'ten bu yana en düşük seviyede - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bakan Nureddin Nebati işsizlik oranlarını değerlendirdi: 2014'ten bu yana en düşük seviyede - Son Dakika
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