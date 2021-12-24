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Bakan Pakdemirli, coğrafi işaret tescilli manda yoğurdunu elleriyle kesti - Son Dakika

Bakan Pakdemirli, coğrafi işaret tescilli manda yoğurdunu elleriyle kesti

24.12.2021 15:54
Bakan Pakdemirli, coğrafi işaret tescilli manda yoğurdunu elleriyle kesti

Bakan Pakdemirli, coğrafi işaret tescilli manda yoğurdunu elleriyle kesti Zonguldak'ta sektör buluşması toplantısına katılan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Aynur Abla tarafından hazırlanan standı inceledi.

Bakan Pakdemirli, coğrafi işaret tescilli manda yoğurdunu elleriyle kesti

ZONGULDAK - Zonguldak'ta sektör buluşması toplantısına katılan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Aynur Abla tarafından hazırlanan standı inceledi. Burada coğrafi işaret tescilli manda yoğurdunu elleriyle kesen Pakdemirli, yapılan çalışmalara destek vereceklerini söyledi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Zonguldak ziyareti kapsamında bir otelde sektör buluşmaları toplantısına katıldı. Toplantı öncesi yöresel ürünler üreten Aynur Abla'nın standını gezen Bakan Pakdemirli, mandadan üretilen yoğurt, kavurma, sucuk, peynir gibi ürünleri yakından inceledi.

Firma yetkilileri Aynur ve Şenol Çakar'dan üretim hakkında bilgi alan Bakan Pakdemirli, Devrek ilçesinde 8 kadının kurduğu kooperatifçe üretilen baklava ve diğer yöresel ürünleri de yerinde inceledi.

Bakan Pakdemirli'ye manda yoğurdunu tanıtan Şenol Çakar, "Kılıçla kesilir, çakalla yenir" diye ifade etti. Bunun üzerine manda yoğurdunu kovadan tabağa aktaran Bakan Pakdemirli, eline aldığı bıçakla manda yoğurdunu dilim dilim kesti.

Manda Birliği Kurucu Başkanı olduğunu anlatan Şenol Çakar, "Aynur hanımefendi ile çalışmalarımızı gerçekleştirdik. Milletvekillerimizle beraber Tarım ve Orman Bakanlığımızdan aldığımız desteklerle 200 olan sayımız şu an 2 binlere çıktı. Çaycuma yöresel ürünlere döndü. Biz artık tarım memleketi olma yolunda adım attık" diye konuştu. Bakan Pakdemirli de bunun üzerine "Mandayı büyütebildiğiniz kadar büyütün. Biz destek oluruz" diye ifade etti.

Bakan Pakdemirli, coğrafi işaret tescilli manda yoğurdunu elleriyle kesti
Bakan Pakdemirli, coğrafi işaret tescilli manda yoğurdunu elleriyle kesti
Bakan Pakdemirli, coğrafi işaret tescilli manda yoğurdunu elleriyle kesti
Bakan Pakdemirli, coğrafi işaret tescilli manda yoğurdunu elleriyle kesti

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Bekir Pakdemirli, Şenol Çakar, Zonguldak, Tarım, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Bakan Pakdemirli, coğrafi işaret tescilli manda yoğurdunu elleriyle kesti - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Bakan Pakdemirli, coğrafi işaret tescilli manda yoğurdunu elleriyle kesti - Son Dakika
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