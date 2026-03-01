Bakan Şimşek, "Borsa İstanbul kapatılacak" iddiasına yanıt verdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bakan Şimşek, "Borsa İstanbul kapatılacak" iddiasına yanıt verdi

Bakan Şimşek, "Borsa İstanbul kapatılacak" iddiasına yanıt verdi
01.03.2026 17:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Borsa İstanbul'un kapatılacağına yönelik iddialara tepki gösterdi. İletişim Başkanlığı'nın iddiaları yalanlayan paylaşımını alıntılayan Bakan Şimşek "Jeopolitik gelişmeleri yakından izliyor, ekonomimize olası etkilerini tüm boyutlarıyla değerlendiriyoruz. Piyasaların sağlıklı işleyişinin devamı için ihtiyaç halinde gerekli tüm adımlar atılacaktır. Vatandaşlarımızın spekülatif haberlere itibar etmemelerini önemle rica ediyoruz" dedi.

Borsa İstanbul'un pazartesi günü işlemlere kapatılmasının değerlendirildiğine yönelik iddialar kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Bazı basın yayın organlarında da yer alan haberler için ilk yalanlama İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden gelirken, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de konuyla ilgili açıklamada bulundu.

"TÜM BOYUTLARIYLA DEĞERLENDİRİYORUZ"

Bakan Şimşek, DMM'nin paylaşımını alıntılayarak "Jeopolitik gelişmeleri yakından izliyor, ekonomimize olası etkilerini tüm boyutlarıyla değerlendiriyoruz. Ekonomimiz güçlü makroekonomik temellere sahip olup şoklara karşı dirençlidir. Bunu geçen yıl yurt içinde ve yurt dışında yaşanan gelişmeler karşısında göstermiştir.

"GEREKLİ TÜM ADIMLAR ATILACAKTIR"

Piyasaların sağlıklı işleyişinin devamı için ihtiyaç halinde gerekli tüm adımlar atılacaktır. Vatandaşlarımızın spekülatif haberlere itibar etmemelerini önemle rica ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Bakan Şimşek, 'Borsa İstanbul kapatılacak' iddiasına yanıt verdi

CUMHURBAŞKANLIĞINDAN YALANLAMA GELDİ

Sosyal medyada hızla yayılan ve bazı basın yayın organlarında da yer bulan paylaşımlar, yatırımcılar arasında tedirginliğe neden olurken söz konusu haberlere ilişkin ilk yalanlama İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden geldi.

Açıklamada, "Bazı sosyal medya hesaplarında, 'Borsa İstanbul'un pazartesi günü işlemlere kapatılmasının değerlendirildiği ya da bu yönde bir karar alınacağına ilişkin iddialar' dolaşıma sokulmaktadır. Yetkili kurumlar nezdinde buna yönelik alınmış veya değerlendirme aşamasında olan herhangi bir karar bulunmamaktadır" denildi.

"EKONOMİK İSTİKRARA ZARAR VERMEK İSTİYORLAR"

DMM, söz konusu paylaşımların piyasalarda panik ve güvensizlik oluşturmayı amaçlayan açık bir manipülasyon girişimi olduğunu vurguladı. Açıklamada, ekonomik istikrara zarar verme amacı taşıyan bu asılsız paylaşımlar hakkında gerekli yasal süreçlerin başlatıldığı belirtildi.

Yetkililer, kamuoyunun finansal sistemin işleyişini hedef alan mesnetsiz iddialara itibar etmemesi gerektiğini ifade ederek yalnızca resmi kurumlar tarafından yapılan açıklamaların dikkate alınmasını istedi. Piyasalarda işlem akışı sürerken, yatırımcıların resmi açıklamaları takip etmesi ve doğrulanmamış bilgilere göre hareket etmemesi gerektiği yönünde uyarılar yapıldı.

Bakan Şimşek, 'Borsa İstanbul kapatılacak' iddiasına yanıt verdi
Bakan Şimşek, 'Borsa İstanbul kapatılacak' iddiasına yanıt verdi

Politika, Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bakan Şimşek, 'Borsa İstanbul kapatılacak' iddiasına yanıt verdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yedek parti iddialarını doğruladı CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yedek parti iddialarını doğruladı
Esnaftan kritik çağrı İşte gıda fiyatlarını düşürecek formül Esnaftan kritik çağrı! İşte gıda fiyatlarını düşürecek formül
Fenerbahçe’den kovulan Jhon Duran’ın ilk maçında yaptıkları olay oldu Fenerbahçe'den kovulan Jhon Duran'ın ilk maçında yaptıkları olay oldu
Hem dul hem yetim aylığı alınabilir mi Yargıtay son noktayı koydu Hem dul hem yetim aylığı alınabilir mi? Yargıtay son noktayı koydu
Siyasette ender görülecek olay: CHP’li başkan, Murat Kurum’a gözlerinin içine bakarak teşekkür etti Siyasette ender görülecek olay: CHP'li başkan, Murat Kurum'a gözlerinin içine bakarak teşekkür etti
Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’ndeki rakibi Liverpool’da sürpriz ayrılık Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Liverpool'da sürpriz ayrılık
ABD Başkanı Trump: İran’a büyük operasyon başlattık ABD Başkanı Trump: İran'a büyük operasyon başlattık
Saldırılar sürerken Mossad’dan İranlılara skandal çağrı Saldırılar sürerken Mossad'dan İranlılara skandal çağrı
Bülent Turan’dan salonu ayağa kaldıran özeleştiri: İl başkanının kardeşi il müdürü olmaz Bülent Turan'dan salonu ayağa kaldıran özeleştiri: İl başkanının kardeşi il müdürü olmaz

17:03
İran’dan Abraham Lincoln’e füze saldırısı
İran'dan Abraham Lincoln'e füze saldırısı
16:36
Mahmud Ahmedinejad öldürüldü
Mahmud Ahmedinejad öldürüldü
16:31
Halk sığınaklara koşarken Netanyahu bakın hangi ülkeye sığındı
Halk sığınaklara koşarken Netanyahu bakın hangi ülkeye sığındı
16:02
“Borsa İstanbul kapatılacak“ iddiasına Cumhurbaşkanlığından yalanlama
"Borsa İstanbul kapatılacak" iddiasına Cumhurbaşkanlığından yalanlama
15:57
Hamaney’in öldürülmesi sonrası Türkiye ile İran arasında ilk temas
Hamaney'in öldürülmesi sonrası Türkiye ile İran arasında ilk temas
15:39
İsrail’i savaş alanına çeviren saldırı Taş üstünde taş kalmadı
İsrail'i savaş alanına çeviren saldırı! Taş üstünde taş kalmadı
15:03
Trump mesaj mı verdi Arkasındaki haritada Türkiye detayına dikkat
Trump mesaj mı verdi? Arkasındaki haritada Türkiye detayına dikkat
14:44
İran yeniden düğmeye bastı: Tel-Aviv başta olmak üzere İsrail genelinde sirenler çalıyor
İran yeniden düğmeye bastı: Tel-Aviv başta olmak üzere İsrail genelinde sirenler çalıyor
14:38
İsrail, yeni görüntüleri paylaştı: İşte İran uçaklarını vurdukları anlar
İsrail, yeni görüntüleri paylaştı: İşte İran uçaklarını vurdukları anlar
12:55
Hamaney’in yerine Ali Rıza Arafi geçici olarak atandı
Hamaney'in yerine Ali Rıza Arafi geçici olarak atandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.03.2026 17:40:47. #.0.5#
SON DAKİKA: Bakan Şimşek, "Borsa İstanbul kapatılacak" iddiasına yanıt verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.