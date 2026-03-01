Bakan Şimşek, 'Borsa İstanbul kapatılacak' iddiasına yanıt verdi

Borsa İstanbul'un pazartesi günü işlemlere kapatılmasının değerlendirildiğine yönelik iddialar kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Bazı basın yayın organlarında da yer alan haberler için ilk yalanlama İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden gelirken, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de konuyla ilgili açıklamada bulundu.

"TÜM BOYUTLARIYLA DEĞERLENDİRİYORUZ"

Bakan Şimşek, DMM'nin paylaşımını alıntılayarak "Jeopolitik gelişmeleri yakından izliyor, ekonomimize olası etkilerini tüm boyutlarıyla değerlendiriyoruz. Ekonomimiz güçlü makroekonomik temellere sahip olup şoklara karşı dirençlidir. Bunu geçen yıl yurt içinde ve yurt dışında yaşanan gelişmeler karşısında göstermiştir.

"GEREKLİ TÜM ADIMLAR ATILACAKTIR"

Piyasaların sağlıklı işleyişinin devamı için ihtiyaç halinde gerekli tüm adımlar atılacaktır. Vatandaşlarımızın spekülatif haberlere itibar etmemelerini önemle rica ediyoruz" ifadelerini kullandı.

CUMHURBAŞKANLIĞINDAN YALANLAMA GELDİ

Sosyal medyada hızla yayılan ve bazı basın yayın organlarında da yer bulan paylaşımlar, yatırımcılar arasında tedirginliğe neden olurken söz konusu haberlere ilişkin ilk yalanlama İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden geldi.

Açıklamada, "Bazı sosyal medya hesaplarında, 'Borsa İstanbul'un pazartesi günü işlemlere kapatılmasının değerlendirildiği ya da bu yönde bir karar alınacağına ilişkin iddialar' dolaşıma sokulmaktadır. Yetkili kurumlar nezdinde buna yönelik alınmış veya değerlendirme aşamasında olan herhangi bir karar bulunmamaktadır" denildi.

"EKONOMİK İSTİKRARA ZARAR VERMEK İSTİYORLAR"

DMM, söz konusu paylaşımların piyasalarda panik ve güvensizlik oluşturmayı amaçlayan açık bir manipülasyon girişimi olduğunu vurguladı. Açıklamada, ekonomik istikrara zarar verme amacı taşıyan bu asılsız paylaşımlar hakkında gerekli yasal süreçlerin başlatıldığı belirtildi.

Yetkililer, kamuoyunun finansal sistemin işleyişini hedef alan mesnetsiz iddialara itibar etmemesi gerektiğini ifade ederek yalnızca resmi kurumlar tarafından yapılan açıklamaların dikkate alınmasını istedi. Piyasalarda işlem akışı sürerken, yatırımcıların resmi açıklamaları takip etmesi ve doğrulanmamış bilgilere göre hareket etmemesi gerektiği yönünde uyarılar yapıldı.