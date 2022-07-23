Bakan Varank: "Yılın ilk 6 ayında 10 bine yakın işletme sanayi sicil belgesi aldı" - Son Dakika
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Bakan Varank: "Yılın ilk 6 ayında 10 bine yakın işletme sanayi sicil belgesi aldı"

23.07.2022 17:58

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, bu yılın ilk 6 ayında 10 bine yakın işletmenin sanayi sicil belgesi alarak üretime başladığını bildirdi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, bu yılın ilk 6 ayında 10 bine yakın işletmenin sanayi sicil belgesi alarak üretime başladığını bildirdi.

Varank, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'ndeki Femaş Şirketler Grubu Ferre Ankastre Fırın Fabrikası'nın açılış programında yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde ortaya koyulan "Milli Teknoloji Hamlesi" vizyonu doğrultusunda çalışmaların hız kesmeden sürdürüldüğünü söyledi.

Büyük ve güçlü Türkiye yolunda yatırım, üretim, istihdam ve ihracattan taviz vermediklerini vurgulayan Varank, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak daha fazla yatırım, daha fazla sanayi üretimi için müteşebbislere özgün ve rekabetçi üretim yapabilecekleri uygun ortamları hazırladıklarını belirtti.

Bakan Varank, 20 yıl öncesine göre büyük atılımlar yaparak planlı sanayi alanlarını Türkiye'nin dört bir tarafına yaydıklarını dile getirdi.

Yatırımların önemine değinen Varank, şunları kaydetti:

"İşte bugün içerisinde bulunduğumuz Kayseri OSB bunun en güzel örneklerinden biri. Teknoparklar, araştırma, geliştirme ve test merkezleriyle ile alakalı olarak ülkemize son dönemde seviye atlattık. Milli refahın teminatı olarak gördüğümüz yüksek teknoloji, dijital dönüşüm, girişimcilik, beşeri sermaye ve altyapı alanlarına titizlikle eğiliyoruz. Teknoloji odaklı sanayi hamlesi programı ile yerli imkan ve kabiliyetlerle sıfırdan üretimi yapılacak cari açık verdiğimiz ürünleri uçtan uca destekliyoruz. Hamdolsun bu hususta ülkemizde güzel gelişmeler oluyor. Ülkemiz bugün artık motordan şanzımana, güneş panellerinden balistik zırha kadar birçok ürünü yerli imkanlarla üretmeye başladı. İnşallah gelişen sanayi ve teknoloji ekosistemi ile üretim kapasitemiz daha da üst seviyelere ulaşacak. Sayın Cumhurbaşkanım, biz sizin öncülüğünüzde sanayicimizin önünü açacak işlere öncelik veriyoruz. Müteşebbislerimiz de bu çabamızı karşılıksız bırakmıyor ve ülkemize değer katacak yatırımlara durmaksızın devam ediyorlar. Sadece bu yılın ilk 6 ayında 10 bine yakın işletme sanayi sicil belgesi alarak üretime başladı. İşte bugün resmi açılışını yaptığınız bu tesis de bunların en güzel örneklerinden biri. Ben bu vesileyle yatırım, üretim, istihdam ve ihracat seferberliğimize omuz veren, ülkemizin güçlü ekonomisine güvenerek yatırımlarına devam eden ve bu tesisi ülkemize kazandıran FEMAŞ grubunu canı gönülden tebrik ediyorum."

Varank, açılışı yapılan tesisin gerçekleştirdiği katma değerli üretim, yaptığı yüksek ihracat ve sağladığı istihdamla Kayseri ve Türkiye ekonomisine büyük katkı sunacağını ifade etti.

Çalışan iş gücünün önemini vurgulayan Varank, "Bu yatırımların hayata geçmesinde sermaye elbette çok önemli ama bu fabrikaları ayakta tutan en temel unsur içinde büyük özveriyle çalışan emekçi kardeşlerimizdir. Bu gerçeği asla unutmamalıyız. Türk emekçisinin yetenekleri ve çalışkanlığı zaten hepimizin malumu. Biz bugün tekstilde, ayakkabıda, otomotivde, makinede, metal sanayiinde dünya liderliğine oynuyorsak emin olun bu yetenekli, emekçi kardeşlerim sayesindedir." dedi.

Varank, tesisin hayata geçmesinde emeği geçenlere ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da açılışa katıldığı için teşekkür etti.

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Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Mustafa Varank, Kayseri, Femaş, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bakan Varank: 'Yılın ilk 6 ayında 10 bine yakın işletme sanayi sicil belgesi aldı' - Son Dakika

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