Bakan Yumaklı'dan Türkiye'nin Geleceğine İpotek Koyma Tepkisi - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Bakan Yumaklı'dan Türkiye'nin Geleceğine İpotek Koyma Tepkisi

Bakan Yumaklı\'dan Türkiye\'nin Geleceğine İpotek Koyma Tepkisi

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, AK Parti Antalya Gençlik Kolları Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin geleceğine ipotek koyma döneminin sona erdiğini belirtti. Ayrıca, Gazze'ye yönelik saldırılarda Türkiye'nin mazlumların umudu olmaya devam edeceğini vurguladı.

17.01.2025 17:42  Güncelleme: 17:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

'TÜRKİYE'NİN GELECEĞİNE İPOTEK KOYMA DEVRİ BÜTÜNÜYLE KAPANMIŞTIR'

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Serik ilçesi Belek bölgesindeki programlarının ardından kent merkezindeki Mimar Sinan Kongre Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Antalya Gençlik Kolları 7'nci Olağan Genel Kurulu'na katıldı. Bakan Yumaklı'ya, AK Parti Antalya milletvekilleri İbrahim Ethem Taş, Kemal Çelik ve Tuba Vural Çokal, AK Parti İl Başkanı Ali Çetin, AK Parti MKYK üyesi Menderes Türel, Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı Osman Ertuğrul Yörük de eşlik etti.

Bakan Yumaklı, burada partililere seslendi. Gençlik kollarının heyecanıyla kendisinin de heyecanlandığını ifade eden Bakan Yumaklı, ilçe gençlik kollarının tezahüratları nedeniyle de konuşmakta zaman zaman zorlandı. AK Parti'nin Türkiye'nin ve dünyanın gerçeklerini iyi okuyan, milletin ferasetine ve iradesine güvenen bir parti olduğunu söyleyen Bakan Yumaklı, AK Parti'nin millete efendi olmak isteyenlerin değil, aksine hizmetkar olmak isteyenlerin partisi olduğunu söyledi.

Bakan Yumaklı, konuşmasında, "Milletimizin inanç ve değerleriyle barışıktır. Barışık olmayanlara her zaman karşıdır. Milletimizi aşağılayanların ve kökü dışarıda olan zihniyetlerin Türkiye'nin geleceğine ipotek koyma devri, inanıyoruz ki artık bütünüyle kapanmıştır. Demokrasiyi gasbetmeye çalışanların oyunları, Cumhurbaşkanımızın dik duruşu ve milletimizin verdiği güçlü destekle her defasında bozulmuştur. Hamdolsun, tarihi yürüyüşümüz durdurulamamıştır, başaramadılar" dedi.

Bakan Yumaklı, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarıyla ilgili Türkiye'nin Gazze'ye verdiği desteğe değinerek, şöyle konuştu:

"Türkiye'yi mazlumlar için umudun adresi yapmak, hem bu toprakların tarihi ve jeopolitik bir özelliği, hem de milli karakterimizin gereğidir. Bunun için Gazze'deki soykırım karşısında Türkiye'nin ve Sayın Cumhurbaşkanımızın sesi, en yüksek şekilde çıkmış, çıkmaya da devam edecektir."

Kaynak: DHA

Uluslararası İlişkiler, Tarım ve Orman Bakanı, Politika, AK Parti, Gençlik, Antalya, Türkiye, Ekonomi, Dünya, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bakan Yumaklı'dan Türkiye'nin Geleceğine İpotek Koyma Tepkisi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:02 İsrail hükümeti Gazze’de ateşkesi onayladı İsrail hükümeti Gazze'de ateşkesi onayladı
22:55 Görevden uzaklaştırılan Rıza Akpolat Görevden uzaklaştırılan Rıza Akpolat
22:47 Türkiye’den kopya çektiler Yunanistan’da savunmada yeni dönem Türkiye'den kopya çektiler! Yunanistan'da savunmada yeni dönem
22:10 Peygamberliğini ilan eden Eylül Ecem Zal, bu kez inanmayanlara seslendi Peygamberliğini ilan eden Eylül Ecem Zal, bu kez inanmayanlara seslendi
16:46 Trump’ın ’Rusya’ çağrısı sonrası NATO’da ilk adım Litvanya’dan geldi Trump'ın 'Rusya' çağrısı sonrası NATO'da ilk adım Litvanya'dan geldi
09:17 Hava sahasını işgal eden Rusya’ya NATO’dan gözdağı Hava sahasını işgal eden Rusya'ya NATO'dan gözdağı
09:14 “Edip Akbayram öldü“ iddiasına kızından yalanlama geldi "Edip Akbayram öldü" iddiasına kızından yalanlama geldi!
09:05 Altın fiyatları tam gaz Altın fiyatları tam gaz!
08:51 Türkiye’yi ayağa kaldıran görüntü sonrası Araplardan beklenen Fatih Terim paylaşımı Türkiye'yi ayağa kaldıran görüntü sonrası Araplardan beklenen Fatih Terim paylaşımı
08:49 Sahte içkiden 33 kişinin ölmesi İstanbul Valiliği’ni harekete geçirdi Sahte içkiden 33 kişinin ölmesi İstanbul Valiliği'ni harekete geçirdi
08:40 ABD’de çekilen görüntü heyecanlandırdı: Ürkütücü ama bir o kadar da müthişti ABD'de çekilen görüntü heyecanlandırdı: Ürkütücü ama bir o kadar da müthişti
08:30 Acun Ilıcalı Galatasaray’ın eski yıldızı ile anlaştı Acun Ilıcalı Galatasaray'ın eski yıldızı ile anlaştı
08:23 TSK’nın operasyonu elebaşı Salih Müslim’i ağlattı: Çok ağır kayıplarımız var TSK'nın operasyonu elebaşı Salih Müslim'i ağlattı: Çok ağır kayıplarımız var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.01.2025 00:51:34. #1.11#
SON DAKİKA: Bakan Yumaklı'dan Türkiye'nin Geleceğine İpotek Koyma Tepkisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.