Bakan Yumaklı: "Zirai don nedeniyle zarar gören ağaçlarda kulaktan dolma bilgilerle budama yapılmamalı"

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, nisan ayında etkili olan kar yağışı sonrası etkili olan zirai don nedeniyle 34 ilde toplam 16 farklı üründe ciddi zararlar olduğunu söyledi. Bakan Yumaklı, "Önümüzdeki yıl bu ağaçların tekrar verime geçebilmesi için yapılması gereken şeyler var. Bu nedenle, bu süreçlerin kulaktan dolma bilgilerle değil, bakanlığımızın, belirttiği şekilde yapılmasını özellikle istirham ediyoruz. 'Artık bundan bir şey olmaz' deyip aslında yapılabilecek çok şey varken, bu ağaçların gelişigüzel budanması, kesilmesi gibi uygulamalardan özellikle uzak durulmasını istiyoruz" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ordu'nun Ulubey ilçesindeki bir fındık bahçesinde zirai don olayı sonrası incelemelerde bulundu. Beraberinde, Ordu Valisi Muammer Erol, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler ve protokol üyeleri ile birlikte incelemelerde bulunan Bakan Yumaklı, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"Fındığın ülke ekonomisine 2,7 milyar dolar katkısı var"

Bakan Yumaklı, fındığın Türkiye için önemine değinerek, "2024 yılında 717 bin ton üretildi, bunun 324 bin tonu ihraç edildi. Yaklaşık 2,7 milyar dolarlık ülke ekonomisine bir katkısı var. Aynı zamanda bu bölge insanının ekonomisi için de son derece önemli. Fındık üretiminin yüzde 28'i Ordu'da gerçekleşiyor. Dolayısıyla bu üretimin, bu zirai don hadisesiyle ne kadar etkilendiği konusunda arkadaşlarımız yoğun bir çaba ve tespit çalışması içerisindeler" diye konuştu.

Zirai don hadisesi nedeniyle Türkiye'de 34 ilde 16 farklı ürünün etkilendiğine değinen Bakan Yumaklı, bu konuda bazı kurumlar tarafından yapılan açıklamalara dikkat çekerek, "Sorumluluk sahibi kurum temsilcileri daha bizim çalışmalarımız devam ederken, ellerinde hiçbir bilgi olmamasına rağmen olma ihtimali de yokken tamamen kendi tahmin ve yorumlarıyla ülke gündeminde yer almaya çalışıyorlar. Bunların hiçbirisinin doğru olmadığını ve sadece bakanlık açıklamalarımızın takip edilmesi gerektiğini özellikle istirham ediyorum" ifadelerine yer verdi.

"Tarım sigortası, ürünleri garanti altına almanın tek yolu"

Zirai don olaylarına karşı tarım sigortalarının önemine değinerek, bakanlık olarak çeşitli destekler verdiklerinin altını çizen Yumaklı, "Artık iklim değişikliği, bizim de önümüzde giden bir etkiye sahip yıkıcı bir şekilde geliyor. Bunu artık ifade etmeye gerek yok, çünkü biz zaten yaşıyoruz. Dolayısıyla bir yıllık emeğin, gayretin, çabanın garanti altına alınmasının tek yolu tarım sigortasıdır, yani TARSİM'dir. Başta Ordulu üreticilerimiz olmak üzere, genelinde de Malatya'dan Manisa'ya, Niğde'den Aksaray'a, Karaman'a ve diğer tüm illerimizdeki etkilenen üreticilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Üretim faaliyetleri, çabaları ve önümüzdeki yıllarda bu üretimin devamına dönük gayretleri sebebiyle de kendilerine teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

"Zirai dondan etkilenen ağaçlara gelişigüzel müdahale edilmemeli"

Zirai don nedeniyle zarar gören ağaçlara, bakanlık ve tarım müdürlüklerinin belirttiği şekilde müdahale edilmesi gerektiğini söyleyen Bakan Yumaklı, "Bu süreçlerin kulaktan dolma bilgilerle değil; bakanlığımızın, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın, tarım il müdürlüklerinin belirttiği şekilde yapılmasını özellikle istirham ediyoruz. 'Artık bundan bir şey olmaz' deyip aslında yapılabilecek çok şey varken, bu ağaçların gelişigüzel budanması, kesilmesi gibi uygulamalardan özellikle uzak durulmasını istiyoruz. Bizim ekiplerimizin gezmediği, uğramadığı hiçbir yer kalmayacak. Bütün iller için bunu söylüyorum. Bu konuya özel bir hassasiyet gösterilmesi bizim açımızdan son derece önemli" dedi.

"Kahverengi kokarca konusunda ciddi bir ilerleme kaydettik"

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 2017 yılından bu yana Türkiye'de görülen ve tarım alanlarında ciddi zararlara neden olan kahverengi kokarcaya karşı mücadelelerin sürdüğünü ifade ederek, şöyle konuştu:

"Kahverengi kokarca 2022, 2023 ve 2024 bu üç yılda pandemi yaptı. Bununla ilgili ilaçlama çalışmaları başta olmak üzere, yine bu zararlının da düşmanı olan samuray arısının üretilmesi ve benzeri konularda bir mücadele takvimi oluşturuldu. Kasım ayında, geçtiğimiz kasım ayında, 13 ilin valisiyle bir toplantı yaptık. Bu mücadele planımızı kendileriyle paylaşıp, onlara da bu konuda ne yapılması gerektiğiyle ilgili, bu planın gerçekleştirilmesi yolunda ödev verdik. Sağ olsunlar, bütün valilerimiz çok ciddiyetle bunu takip etti. Biz bu sene çok ciddi bir ilerleme kaydettik. Bütün dünyada kahverengi kokarca ile mücadele eden sadece biz değiliz. Hatta bütün ülkeleri Türkiye'nin hattında düşünürsek, onlar da kahverengi kokarca ile mücadele ediyor."

"Kokarcaya karşı 1 milyon samuray arısı doğaya salıncak, ülke genelinde 659 bin noktada ilaçlama yapıldı"

Kahverengi kokarca zararlısına karşı bu yıl 1 milyon samuray arısının doğaya salınacağına değinen Bakan Yumaklı, bununla birlikte ülke genelinde ilaçlanan kışlak sayısının 659 bin olduğunu, herhangi bir gevşeme olmadan mücadele çalışmalarının devam etmesi gerektiğine de dikkat çekti. Bakan Yumaklı ayrıca, bu konuda vatandaşların da görevlilere destek olması gerektiğini ve ilaçlanmayan hiç bir noktanın kalmaması gerektiğini sözlerine ekledi. - ORDU