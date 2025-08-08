Bakanlık çalışanı bayıltan zincir marketler için harekete geçti

Türkiye'nin ünlü zincir marketlerinde birkaç personelin yapacağı işi tek başına yapmak zorunda bırakılan çalışanların yorgunluktan bayıldığı görüntüler gündemdeki yerini koruyor.
Görev tanımlarında olmayan işler nedeniyle her gün yeni bir personelin isyan ettiği ve ağlama krizine girdiği güvenlik kamerası görüntüleri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nı da harekete geçirdi.
Sabah gazetesinde yer alan habere göre çalışanların koşullarının incelenmesi için zincir marketlere gizli müfettişler göndermeye başlayan bakanlık tarafından görevlendirilen kişiler çalışma saatlerini yakın takibe alıyor ve dinlenme saatlerinde çalışanların bu hakkı kullanıp kullanmadığını inceliyor.
Teftişler sırasında bazı zincir marketlerin kasalarında sandalye bulunduğu gözlenirken özellikle 3 harfli zincir marketlerin kasalarında sandalye bulunmadığı fark edildi.
Sektör uzmanları marketlerin kasalarında sandalye düzeninin olması gerektiğine işaret ederken marketlerde çalışanların görev tanımlarıyla ilgili de sıkıntı bulunuyor. Bir işçi aynı anda hem kasaya hem reyona hem de mağazaya gelen ürünlerin depoya sevkine bakmakla görevlendiriliyor.
Kasada çalışacağını sanan bir çalışan bir anda kendini depoya ürün taşırken bulabiliyor. Edinilen bilgilere göre bakanlık bununla ilgili de yasal bir düzenleme yapmaya hazırlanıyor.
