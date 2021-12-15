Bakü'deki Türk iş adamlarına Azerbaycan'ın sosyal güvenliği anlatıldı

Türkiye- Azerbaycan İş Adamları ve Sanayiciler Birliğince (TÜİB) başkent Bakü'de, Azerbaycan'da faaliyet gösteren Türk iş adamlarına sosyal güvenlik konularının anlatıldığı toplantı düzenlendi.

Toplantıya, Azerbaycan Devlet Sosyal Güvenlik Fonu Başkanı Himalay Memişov, TÜİB Başkanı Hüseyin Büyükfırat, Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliği Çalışma ve Sosyal Güvenlik Müşavirliği Mahalli Katibi İsmayıl Hagverdiyev ve iş adamları katıldı.

TÜİB Başkanı Büyükfırat, Azerbaycan'ın yenileşme içerisine girdiğini, birçok alanda reformlar gerçekleştirildiğini belirtti.

Büyükfırat, iş adamlarının bazı durumlarda iletişimsizlikten kaynaklanan sorunlarla karşılaştıklarını belirterek işverenlerle resmi kurumlar arasındaki koordinasyonun önemini vurguladı.

Azerbaycan Devlet Sosyal Güvenlik Fonu Başkanı Himalay Memişov da ülkedeki sosyal güvenlik alanlarındaki reformalar, sigorta ve emeklilik mevzuatı ve Türkiye ile Azerbaycan arasında bu alandaki anlaşmalarla ilgili bilgi verdi, iş adamlarının sorularını yanıtladı.

Memişov, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Türk iş adamlarıyla verimli bir toplantı gerçekleştirdiklerini belirtti.

TÜİB'e teşekkür eden Memişov, "Azerbaycan Devlet Sosyal Güvenlik Fonu, buradaki her bir Türk vatandaşına, Türk iş adamına her zaman yardımcı olmaya hazırdır. Herhangi bir başvurunun en hızlı şekilde yanıtlanmasını sağlayacağız." dedi.