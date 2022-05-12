Bal üreticisi kadınlara ekipman desteği - Son Dakika
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Bal üreticisi kadınlara ekipman desteği

12.05.2022 21:51

Mardin'in Dargeçit ilçesinde, "Dargeçit'te Kadınlar Bal Üretiyor Projesi" kapsamında bal üreticilerine 1500 kovan, 50 bal sağım makinesi ile arıcılık alet ve ekipman desteği sağlandı.

Mardin'in Dargeçit ilçesinde, "Dargeçit'te Kadınlar Bal Üretiyor Projesi" kapsamında bal üreticilerine 1500 kovan, 50 bal sağım makinesi ile arıcılık alet ve ekipman desteği sağlandı.

Büyükşehir Belediyesi ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü iş birliğiyle kentte bal üretiminin artırılması amacıyla hayata geçirilen proje kapsamında ilçedeki bir düğün salonunda tören düzenlendi.

Törene katılan Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider, Dargeçit'in olumsuz konularla anılmasının artık geride kaldığını, en kırsal kesiminde bile kadınların üretim yaptığını söyledi.

Vali ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mahmut Demirtaş'ın başkanlığında yerel yöneticilerin önemli çalışmalara imza attıklarını görmenin mutluluğunu yaşadıklarını kaydeden Gizligider, bu çalışmalarla Mardin'in Güneydoğu'nun parlayan yıldızı olmaya devam edeceğini aktardı.

"Cumhurbaşkanımızın da dediği gibi bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız"

Kadınların üretim yapmasını önemsediklerini ifade eden Gizligider, şöyle konuştu:

"Artık Mardin'in merkezinde de kırsalında da gündemimiz farklı bizim. Bin yıl önce bu topraklardaki hakimiyetimiz de o hilali pırıl pırıl parlattığımız günlere dönüşümüzün müjdesini veriyoruz. Sizlerden istirhamımız lütfen bu misyon ve vizyona yani 2023, 2053 ve 2071 diyen bu vizyona sahip çıkın. Artık o deli gömleğini bu millet yırtıyor. ve bu deli gömleğini yırtmanın bedelini ödüyoruz. Bu deli gömleğini artık Türkiye yıktı. Cumhurbaşkanımızın da dediği gibi 'bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız."

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 2 yılı aşkın nöbet tuttuğunu, dünyanın en güçlüsü olan annelerin evlatlarını söke söke aldığını anımsatan Gizligider, vatanına milletine sahip çıkan kadınların emrinde olduklarını söyledi.

Tarıma 27 milyonlara kaynak aktarıldı

Vali ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mahmut Demirtaş ise tarım ve hayvancılık sektörünün, kalkınma için gerekli ekonomik girdilerin elde edilmesi bakımından önem taşıyan sektörlerin başında geldiğini, istihdam hacminin genişletilmesinde, iş gücünün dengeli kullanımında ve sosyo-ekonomik standartların geliştirilmesinde büyük rol oynadığını belirtti.

Dağıtılan 1500 kovanın faaliyete girmesiyle yıl sonunda 2 binin üzerinde arı kovanının olacağını ve kadınların burada en güzel balı üreteceğine inandığını aktaran Demirtaş, şunları söyledi:

"Bugün bu projemizin toplam maliyeti 2 milyon 153 bin lira. Bugüne kadar biz yaklaşık 17 ayrı tarım projesini hayata geçirdik. Bunun bize maliyeti yaklaşık 27 milyon lira. İlk defa Mardin'de Büyükşehir Belediyesi tarım alanında bu kadar büyük bir kaynağı çiftçilerimizin hizmetine sunuyor. Bunları Cumhurbaşkanımızın sayesinde gerçekleştiriyoruz. Helali hoş olsun, projelerimiz devam edecek."

Dargeçit'te üretilen balın pazar sorununun olmadığını, belediyenin satış ofislerinde de satılabileceğini kaydeden Demirtaş, "Hiç merak etmeyin, bir gram dahi balınız elde kalmayacak. Yeter ki siz üretin, biz bunu satmaya hazırız." dedi.

Dargeçit Belediye Başkanı Mehmet Cüneyt Aksoy'da ilçelerinin artık terörle değil huzurla üretimle anılmasının mutluluğunu yaşadıklarını vurguladı.

Açılış konuşmalarının ardından kadınlara ekipmanlar dağıtıldı.

Bal üreticisi kadınlara ekipman desteği
Bal üreticisi kadınlara ekipman desteği
Bal üreticisi kadınlara ekipman desteği
Bal üreticisi kadınlara ekipman desteği

YORUMLAR
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Malatya'da çiftçilere 500 bin yerli sebze fidesi dağıtıldı Malatya'da çiftçilere 500 bin yerli sebze fidesi dağıtıldı 2 bin rakımda çiftçilere cansuyu olacak sulama kanalı 2 bin rakımda çiftçilere cansuyu olacak sulama kanalı

Büyükşehir Belediyesi, Dargeçit, Mardin, Tarım, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Bal üreticisi kadınlara ekipman desteği - Son Dakika


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