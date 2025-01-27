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Ekonomi

Balık Avı Sezonu Başladı

Balık Avı Sezonu Başladı

Türkiye'de balık avı sezonu 1 Eylül'de başlayıp 15 Nisan'da sona erecek. Palamut bolluğu dikkat çekiyor.

27.01.2025 13:51
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Türkiye'de 1 Eylül'de başlayan balık avı sezonu 15 Nisan'da sona erecek. 1 Eylül'de denize açılan tekneler sezona palamut bolluğu ile başlarken, bu bolluk daha sonra istavrit, hamsi gibi çeşitlere de kısmen de yansıdı.

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Doğu Karadeniz Balıkçı Kooperatifleri Birliği Başkanı Ahmet Mutlu, tahminen balıkçılığın 15 Şubat tarihinden sonra son şeklini almaya başlayacağını belirterek bu sezon balığın boyut olarakta memnuniyet verici olduğunu söyledi. Mutlu, "Tahminim Şubat 15'e doğru balıkçılık tamamen son şeklini almaya başlar. Bu sezon şükürler olsun palamut, istavrit, hamsi az da olsa boyut olarak çok iyi. Bu sezon sevindirici tarafı balık boyutunda son 15 yılın gerçekten çok iyi boyutlarının üzerinde. Hamsi 9 santimetrenin üzerinde, 13 santimin üzerinde mezgit aynı. Balıkçıyı sevindiren tarafı boyut olarak gerçekten güzel. Sezona palamutla başladık. Palamut gerçekten son yılların en verimli sezonuydu fiyat olarak da uygundu. Bolluk anlamında palamut daha boldu. Sıralamaya koyacak olursak, palamut, istavrit üç numara hamsi olur. Barbun genelde Nisan, Mayıs aylarına doğru havyarlama dönemine yakın daha da bollaşacak inşallah" dedi.

Sezonun bol geçmesi iklim açısından da etkili olduğunu ifade eden Mutlu, "İklimlerin balık avı üzerinde çok farkı var. Her ne kadar diğer faktörler etken olsa da en büyük etken iklimsel etken diye düşünüyorum. Havalar istenilen şekilde oldu mu balık ortamını buluyor. Deniz suyu istenilen şekilde soğudu, ısındı. Denizde plankton farklı. Üzücü olay Çanakkale, Marmara o bölgelerde müsilaj birkaç yıldır balıkçıya büyük zarar vermeye başladı. Oradaki balıkçılarımız neredeyse bitirdi gibi. Belki bir ay, bir buçuk ay daha sezon yapacaktılar ancak müsilaj yüzünden erken paydos etmek zorunda kaldılar" diye konuştu. - TRABZON

Kaynak: İHA

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