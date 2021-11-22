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Balıkçılar, Hirfanlı Barajı'nda avladıkları gümüş balığı için işleme tesisi istiyor - Son Dakika

Balıkçılar, Hirfanlı Barajı'nda avladıkları gümüş balığı için işleme tesisi istiyor

22.11.2021 11:13

Hirfanlı Barajı gölünde gümüş balığı avlayan kooperatif üyeleri, Avrupa'da cips olarak sofraları süsleyen ürün için işleme tesisi kurulmasını istedi.

Hirfanlı Barajı gölünde gümüş balığı avlayan kooperatif üyeleri, Avrupa'da cips olarak sofraları süsleyen ürün için işleme tesisi kurulmasını istedi.

Gölün Kırşehir ve Ankara kıyılarında nisan-mayıs ve ağustos-eylül aylarında yoğun olarak bulunan gümüş balığı, av yasağı uygulanmadığı zamanlarda günde 2-3 ton çıkarılıyor.

Buradan soğutuculu araçlarla kilogramı 3 liradan Çanakkale, Bursa ve Bandırma'daki fabrikalara gönderilen balık, Almanya, İsveç, Belçika, Hollanda gibi Avrupa ülkelerinde cips halinde üretilerek 150'şer gramlık paketler halinde 14-15 liradan satılıyor.

Göl kenarında işleme ve üretim tesisi olmadığı için yüksek katma değer elde edilememesinden yakınan balıkçılar, ürünün yerinde işlenerek daha çok gelir elde edilmesi için yatırımcılara çağrı yapıyor.

Hirfanlı Baraj Gölü Kaman 6. Avlak Sahası Kooperatifi Başkanı Muammer Laçin, AA muhabirine, av sezonunda gümüş balığı başta olmak üzere sazan, pullu sazan, levrek, kadife, yayın, kerevit ve istakoz avlayarak geçimlerini sağladıklarını ifade etti.

Kooperatife bağlı 55 balıkçı bulunduğunu belirten Laçin, Kurutlu köyünün geçimini balıkçılıktan sağladığını dile getirdi.

Geçen yıla oranla bu yıl gümüş balığının azaldığını anlatan Laçin, "Ay sonuna kadar balık alımlarımız devam edecek. Çanakkale ve Bursa'dan gelen firmalar buradan çıkan balıkları satın alarak soğutucu deposu bulunan tırlarla illerine götürüyor. Balığın kaynağı burası ama işleme tesisi yok. Balıkları götürürken bozulma ve fire verme riski de oluyor, maliyeti bizden kesiliyor." dedi.

Bölgede balık işleme, depolama ve paketleme tesisi olmaması nedeniyle gölden çıkarılan balıkların katma değere dönüştürülemediğini aktaran Laçin, şöyle devam etti:

"İşleme olmadığı için mahsulleri ucuz fiyata satıyoruz. Elimizdeki mahsulü satmak için söyledikleri fiyatı kabul ediyoruz. Eğer işleme alanımız olsaydı kendimiz işlerdik ve sadece balıkçılar, değil aileleri de işletmede çalışarak geçime katkıda bulunabilirdi. Devletimizin bizlere yardımcı olmasını istiyoruz. Burada çıkan su ürünleri Avrupa'ya satılıyor. Devletimiz için büyük bir ihracat getirisi var. Avcılara destek çıkmalarını istiyoruz. İşleme tesisi kurulursa burada yükleyici yerine doğrudan kazanç sağlar duruma geliriz. En büyük sorunumuz bu. Tesis kurulursa herkesin geçim kalitesi yükselecek. Yatırımcıları bölgemize bekliyoruz."

Gölün Ankara kıyısında faaliyet gösteren Büyükbıyık Köyü Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Abdullah Demir de nisan-mayıs ve ağustos-eylül aylarında yoğun gümüş balığı olduğunu, bu zamanların dışında da Kaman'da günde yaklaşık 3 ton, kendi bölgelerinde ise 2 ton balık avladıklarını söyledi.

Gölden çıkarılan gümüş balığının Çanakkale ve Bandırma'daki fabrikalarca alındığını ve donduruculu araçlarla nakledildiğini aktaran Demir, şöyle konuştu:

"Kilogramı 3 liradan oradaki fabrikalara gönderiliyor. Daha sonra da Almanya, İsveç, Belçika, İspanya gibi Avrupa ülkelerine ihraç ediliyor. O ülkelerde cips haline getirilerek paketler halinde satılıyor. Bizden kilogramını 3 liradan aldıkları balığı 6-7 liraya Avrupa'ya satıyorlar, orada da paketler halinde 14-15 liraya satılıyor. Burada direkt işlense maliyeti düşer ama tesis yok."

Yatırımcıları bölgeye davet eden Demir, "Burada işleme tesisi kurulmasını istiyoruz ve yatırımcıları davet ediyoruz. Kooperatifler ve balıkçılar olarak bizim maddi gücümüz yetmiyor. Tesis kurulursa iyi gelir elde edilir. Gümüş balığının dışında diğer deniz ürünlerini de işleme imkanları olur." diye konuştu.

Balıkçılar, Hirfanlı Barajı'nda avladıkları gümüş balığı için işleme tesisi istiyor
Balıkçılar, Hirfanlı Barajı'nda avladıkları gümüş balığı için işleme tesisi istiyor
Balıkçılar, Hirfanlı Barajı'nda avladıkları gümüş balığı için işleme tesisi istiyor
Balıkçılar, Hirfanlı Barajı'nda avladıkları gümüş balığı için işleme tesisi istiyor
Balıkçılar, Hirfanlı Barajı'nda avladıkları gümüş balığı için işleme tesisi istiyor

Hirfanlı Barajı, Kooperatif, Çanakkale, Gümüş, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Balıkçılar, Hirfanlı Barajı'nda avladıkları gümüş balığı için işleme tesisi istiyor - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Balıkçılar, Hirfanlı Barajı'nda avladıkları gümüş balığı için işleme tesisi istiyor - Son Dakika
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