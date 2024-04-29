Balıkesir Büyükşehir Belediyesi\'nde 15,5 Milyar TL Borç

Ekonomi

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nde borç 15,5 milyar TL

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Türkiye'nin en borçlu belediyeleri arasına girdi

BALIKESİR - CHP'nin 75 yıl sonra kazandığı Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nde ortaya çıkan borç, 31 Mart seçimlerinden sonra bugüne dek açıklanan tüm rakamları geride bıraktı. Önceki yönetimin, 2024 bütçesi 12 milyar lira olan belediyeyi 15,5 milyar lira tutarında devasa bir borçla devrettiği açıklandı. CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, "Asla 'enkaz devraldık' demeyeceğiz. Mazeret değil, iş üreteceğiz. Verdiğimiz sözlerin tamamını tutmak için kaynak bulacağız, gece gündüz çalışacağız" dedi.

31 Mart yerel seçimlerinde Ahmet Akın'ın sandıktan çıkardığı yüzde 51,1 oy oranıyla 75 yıl sonra CHP'nin yeniden kazandığı Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nde borç durumu da netleşti. Edinilen bilgiye göre, CHP'li Başkan Ahmet Akın göreve gelir gelmez talimat vererek belediyenin şirketleri dahil bütün birimlerinin mali durumlarıyla ilgili kapsamlı bir çalışma yaptırdı. Çalışma kapsamında belediyeye ait tüm birimlerde kalem kalem borç yükünün ne olduğu konusunda hesaplamalar yapıldı. Buna göre Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin 31 Mart 2024 itibarıyla toplam borcunun yaklaşık 15,5 milyar lira olduğu belirlendi. Genel bütçe borçlarının 10 milyar 766 milyon 85 bin lira, BASKİ borçlarının 3 milyar 492 milyon 819 bin lira, şirketlere ait borçların da 1 milyar 170 milyon 79 bin lira oluğu Balıkesir Büyükşehir'de AK Partili yönetimin ardında bıraktığı toplam borcun iştirakler dahil 15 milyar 428 milyon 985 bin lira olduğu kaydedildi.

AK Partili yönetimin kullandığı Balıkesir Büyükşehir bütçesinin 2024 yılının ilk 3 ayında ise 1 milyar 774 milyon lira tutarında açık verdiği belirtildi. 2023 yılının tamamı ve 2024 yılının ilk üç ayında doğrudan temin yöntemiyle yapılan alımların sayısı 3 bin 40'a ulaşırken açık ihale ve pazarlık usulüyle yapılan ihale sayısı 553 olarak gerçekleşti.

BASKİ dahil 800 araç kiralaması yapıldığı kaydedilen Balıkesir Büyükşehir'de yeni dönemin başlamasıyla birlikte ulaşan ihbarların ardından Teftiş Kurulu'nca araştırma başlatıldığı belirtildi. Ayrıca, yeni yönetim borç durumunu belediye binasına asarak halkı da bilgilendirdi.

"Mazeret değil, iş üreteceğiz"

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Balıkesir halkının büyük bir borçla karşı karşıya olduğunu belirterek, şunları ifade etti:

"Görevi devralır almaz mali tablonun ortaya konulması talimatını vermiştim. Belediyenin mali durumu ortaya çıktı. 31 Mart'tan sonra bugüne kadar açıklananlar arasında en yüksek borç yükü Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nde. Fakat bu durum bizi durdurmayacak, yavaşlatmayacak ve Balıkesir'e canla başla hizmet etmekten alıkoyamayacak. Asla 'enkaz devraldık' demeyeceğiz. Mazeret değil, iş üreteceğiz. Bu kadar borca rağmen Balıkesir'in bugüne kadar alamadığı hakkını alıp Balıkesirli hemşerilerimize iade edeceğiz. Verdiğimiz sözlerin tamamını tutmak, projelerimizi eksiksiz şekilde hayata geçirmek için kaynak bulacağız, gece gündüz çalışacağız. Balıkesir'i yönetme görevine biz talip olduk. Hemşehrilerimiz de bu görevi en iyi yapacağını düşündükleri kişi olarak beni Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevine getirdi. Şimdi Balıkesir'imiz için bu görevin gereğini layıkıyla yapma zamanıdır."