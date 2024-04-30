Balıkesir'den Mart Ayında 118 Milyon 300 Bin Dolarlık İhracat Yapıldı - Son Dakika
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Ekonomi

Balıkesir'den Mart Ayında 118 Milyon 300 Bin Dolarlık İhracat Yapıldı

Balıkesir\'den Mart Ayında 118 Milyon 300 Bin Dolarlık İhracat Yapıldı

TÜİK, 2024 Mart ayı dış ticaret istatistiklerini açıkladı. Balıkesir'de mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre ihracat yüzde 22,6 artarak 118 milyon 300 bin dolar, ithalat ise yüzde 22,6 azalarak 69 milyon 900 bin dolar olarak gerçekleşti. Genel ticaret sistemine göre ise Türkiye genelinde ihracat yüzde 4,1, ithalat yüzde 6,3 azaldı.

30.04.2024 11:06  Güncelleme: 11:09
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TÜİK, 2024 mart ayı dış ticaret istatistiklerini açıkladı. Balıkesir'den mart ayında 118 milyon 300 bin dolarlık ihracat yapıldı.

Balıkesir'de mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre ihracat yüzde 22,6 artarak 118 milyon 300 bin dolar, ithalat ise yüzde 22,6 azalarak 69 milyon 900 bin dolar olarak gerçekleşti.

Mart ayında genel ticaret sistemine göre ihracat yüzde 4,1, ithalat yüzde 6,3 azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2024 yılı Mart ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,1 azalarak 22 milyar 571 milyon dolar, ithalat yüzde 6,3 azalarak 29 milyar 912 milyon dolar olarak gerçekleştiği açıklandı. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Balıkesir'den Mart Ayında 118 Milyon 300 Bin Dolarlık İhracat Yapıldı - Son Dakika

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