Balıkesir haberleri | Marmara'da hamsi dönemi başladı - Son Dakika
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Balıkesir haberleri | Marmara'da hamsi dönemi başladı

18.10.2022 12:15

Balıkesir haberleri... Marmara'da hamsi dönemi başladı Bandırma'da 800 kasa hamsi balığı ağlardaBALIKESİR Balıkesir'in Bandırma ilçesinde sabah saatlerinde Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Bandırma Balık Haline gelen kayıklar iskeleye 800 kasa hamsi getirdi.

Marmara'da hamsi dönemi başladı

Bandırma'da 800 kasa hamsi balığı ağlarda

BALIKESİR Balıkesir'in Bandırma ilçesinde sabah saatlerinde Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Bandırma Balık Haline gelen kayıklar iskeleye 800 kasa hamsi getirdi.

Bandırma ilçesinde balık tezgahlarında hamsi bolluğu yaşanıyor, hamsi 35-40 liradan satılıyor. Türkiye genelinde etkili olan soğuk hava balık tezgahlarına bolluk olarak yansıdı. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Bandırma Balık Hali'nde balık çeşitliliği göze çarparken, özellikle Bandırma körfezinde hamside bolluk yaşandığı gözlendi. Bandırma balık hali iskelesine gelen hamsi balığı Bursa, İzmir, Eskişehir ve Ankara bölgelerine araçlar ile sevk edildi. Bandırmalı balıkçı Metin Çokgezenler, "Havaların normal seyretmesiyle birlikte bugün hamsi balığının başlamış olduğu gündür. Kayıklarımız Bandırma körfezinde hamsi balığı tutmaya başlamıştır. Yaklaşık olarak 800 kasa hamsi gelmiştir. 1 kilo hamsi balığı 100 ile 120 tane arası gelmektedir. 35-40 lira arası gidiyor. bir buçuk kilosu 50 liradan halka vatandaşa dağıtıyoruz." şeklinde konuştu.

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Kaynak: İHA

Balıkesir, Marmara, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Balıkesir haberleri | Marmara'da hamsi dönemi başladı - Son Dakika

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