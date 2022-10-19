Balıkesir haberi... Bandırma'da palamut akını devam ediyor - Son Dakika
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Balıkesir haberi... Bandırma'da palamut akını devam ediyor

19.10.2022 08:49

Balıkesir haberleri... Bandırma'da palamut akını devam ediyorBALIKESİR Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Balık Hali'ne gelen kayık, 1000 kasa palamut ile iskeleye yanaştı.

Bandırma'da palamut akını devam ediyor

BALIKESİR Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Balık Hali'ne gelen kayık, 1000 kasa palamut ile iskeleye yanaştı. Bandırma körfezinde tutulan balıklar Türkiye'nin dört bir yanına gönderildi.

Bandırma'da balık tezgahlarında palamut ve hamsi balığı bolluğu yaşanıyor. Hamsi 35-40 liradan, palamut ise 40-70 liradan satılıyor. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Bandırma Balık Hali'nde balık çeşitliliği ve bolluğu göze çarparken, özellikle Bandırma Körfezi'nde Tatlısu köyü açıklarında hamside bolluk yaşandı. Çakıl köyü ve Karşıyaka köyü açıklarında ise palamut balığında bu sene Bandırmalı balıkçılar rekor üstüne rekor kırmaya devam ediyor. Bandırma Balık Hali iskelesine gelen hamsi ve palamut balığı hemen araçlara yüklenerek Balıkesir, Bursa, İzmir, Eskişehir ve Ankara bölgelerine sevk ediliyor.

Kaynak: İHA
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Balıkesir, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Balıkesir haberi... Bandırma'da palamut akını devam ediyor - Son Dakika

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