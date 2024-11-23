Bandırma'da Balık Pazarında Hareketlilik - Son Dakika
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Ekonomi

Bandırma'da Balık Pazarında Hareketlilik

Bandırma\'da Balık Pazarında Hareketlilik

Bandırma'da çinekop ve hamsi bol, palamut fiyatları arttı, sezonu sona yaklaşıyor.

23.11.2024 10:47
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Balıkesir'in Bandırma ilçesinde balık fiyatlarında hareketlilik devam ediyor. Karadeniz ve Marmara Denizi'nden gelen balıklar, bu hafta da pazara renk kattı. Bandırma'da özellikle çinekop, tekir, barbun ve hamsi balıkları dikkat çekerken, palamudun ise sezonu sona yaklaşıyor.

Balıkçılardan alınan bilgilere göre, bu hafta Bandırma'da en bol bulunan balık türleri arasında çinekop ve hamsi öne çıkıyor. Çinekopun kilosu 300, tekir balığının kilosu ise 250 Türk lirasından satılıyor. Hamsi fiyatları ise 200 TL seviyelerinde. Öte yandan, palamut balığı azalıyor ve fiyatı 200 TL'ye kadar yükseldi. Palamut sezonunun sonuna gelindiği ve ay sonu itibarıyla artık raflarda pek görülmeyeceği ifade edildi.

Bandırma'daki balıkçılar, çinekop ve hamsinin taze ve bol olduğunu belirterek, bu balıkları tavsiye ediyor. Özellikle Karadeniz hamsisinin yağlanarak ızgaraya uygun hale geldiği, çinekop ve tekir gibi balıkların ise doğal ve katkısız olduğu vurgulanıyor. Ayrıca, Karadeniz'den gelen barbun ve mezgit balıkları da raflardaki yerini aldı.

Balıkçılar, "Çinekop ve hamsi şu anda oldukça uygun fiyatlarla satışta. Palamut ise artık son demlerini yaşıyor, fiyatı arttı ve yakında tamamen raflarımızdan kalkacak" diyerek, vatandaşları sezon değişiklikleri hakkında bilgilendiriyor. Bandırma'daki balıkçı esnafı, vatandaşlara çinekop ve hamsiyi bol bol tüketmelerini öneriyor.

Balıkçı Sezgin Acar İHA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bu hafta bol miktarda çinekop balığı geldi, barbun, tekir balığı, hepsi Karadeniz'den geliyor bu balıklar. Genelde hava güzel olduğu için çok fazla miktarda Karadeniz ve Marmara'dan sadece hamsi geliyor. Ara ara Karadeniz hamsisi de geldi. Karadeniz hamsisinin fiyatları biraz daha uygun gibi. Genelde çinekop, barbun, tekir, istavrit Karadeniz'den geliyor. Palamut da az kaldı, yani az geliyor. Şu an palamut balığı sonuna yaklaştı. Havaların soğumasıyla birlikte, deniz suyu sıcaklığının düşmesiyle birlikte hamsiler yağlandı, ızgarası oluyor, Karadeniz hamsisi süper oluyor" dedi.

Balıkçı Barış Yıldız ise, "Bu hafta ne geldi bol olarak, şu anda çinekop balığı başladı, palamut bitmek üzere, palamudun zamanı geçti. Şu anda 200 TL tanesi oldu. Çinekop fiyatları şu anda 300 TL kilosu. Tekir balığı geldi, şu anda 250 TL kilosu, tekir balığı başladı. Hamsi balığının kilosu 200 TL. İstavritin kilosu 150 TL. Çinekop fiyatları 300 TL kilosu. Palamut dediğim gibi bitmek üzere, şu anda 200 TL tanesi. Ay sonuna kadar palamut da bitmek üzere. Bitiyor şu anda" ifadelerini kullandı.

Balıkçı Zafer Kahraman, "Karadeniz bölgesinden bol miktarda son bir hafta on günde çinekop balığıyla barbun balığı ve mezgit balığı gelmektedir. Yerli olarak hamsi de geliyor. Çinekopun kilosu 350 Türk lirası, barbunun kilosu 250 Türk lirası, mezgitin kilosu 200 Türk lirası şu anlık. Eğer biraz daha bollaşırsa, fiyatlar düşer. Bunların gelmesiyle birlikte palamut balığı yavaş yavaş azalmaya başlayacak. Palamutların tanesini 200 Türk lirasına satıyoruz. Biraz pahalandı. Bundan sonra palamutlara da son elveda diyelim. Çinekop balıklarını haftada iki kez yemenizi tavsiye ediyoruz. Doğal ürün. Katkısız. Herkese afiyet olsun" dedi.

Son olarak balıkçı Birol Çakıcı, "Bol bol palamut mevsimi vardı bu sene. Vatandaşımız bol bol palamut yedi. Şimdi çinekop mevsimi başladı, tekir, çinekop, istavrit, hamsi. Fiyatlar uygun. Vatandaş bol bol balığını evine götürüyor, güzelce" diye konuştu. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Marmara Denizi, Karadeniz, Bandırma, Ekonomi, Marmara, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bandırma'da Balık Pazarında Hareketlilik - Son Dakika

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