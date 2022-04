Bank Of China, Johannesburg Menkul Kıymetler Borsası ile Mutabakat Zaptı İmzaladı - Son Dakika

JOHANNESBURG, 9 Nisan (Xinhua) — Bank of China Johannesburg şubesi CEO'su Chen Longjian, JSE'nin Çin ve Afrika sermaye piyasalarını birbirine bağlama çabalarını ve Güney Afrika'daki ekonomik kalkınmaya katkıda bulunan Bank of China ile işbirliğini övdü. JSE Sermaye Piyasası Direktörü Valdene Reddy, Çin ile Güney Afrika arasındaki ekonomik ve ticari alışverişlerin son yıllarda hızla büyümesine dikkat çekerek, Bank of China'nın iki ülke arasındaki ekonomik işbirliğini geliştirmede oynadığı olumlu rolü tamamıyla teyit etti. Reddy, JSE'nin Shanghai ve Shenzhen borsalarının sermaye piyasalarıyla işbirliğini derinleştirmeye devam etmek istediğini söyledi. 1887'de kurulan JSE, şu anda Güney Afrika'daki finansal ürünlerde kapsamlı tek borsa. Şu anda, borsaya kayıtlı toplam 400 şirketin hisseleri JSE'de işlem görüyor.